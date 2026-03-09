Una investigación muestra más daños en hospitales y escuelas en Irán tras los ataques de EEUU e Israel

Un análisis de vídeos e imágenes de satélite muestra cómo los ataques estadounidenses e israelíes en Irán han dañado hospitales y escuelas cerca de otros objetivos militares, según revela una investigación realizada por la cadena estadounidense CNN.

En el reportaje emitido por la cadena se aprecian algunos de los impactos de las bombas, los cráteres que han dejado y los lugares en los que cayeron, como la que destruyó la torre de comunicaciones de la emisora estatal iraní, conocida por sus siglas IRIB.

Estas bombas, utilizadas tanto por Estados Unidos como por Israel, pueden matar o herir a personas a más de 300 metros de distancia, y a tan solo 30 metros de la sede de la IRIB se encuentra el Hospital Gandhi, uno de los más grandes de Teherán. "Los vidrios se rompieron, las paredes se derrumbaron y los pacientes, incluidos bebés, fueron sacados rápidamente", denuncia CNN.

Desde la cadena aseguran que a medida que iban recibiendo más vídeos, empezaron a verificarlos y a identificar los hospitales a los que correspondían. Así, han confirmado daños en el Hospital Mutahari, que tiene cerca la sede de la policía iraní, y que aunque según las informaciones de CNN se mantiene en pie, habría sufrido daños importantes en su interior. También las bombas de Estados Unidos e Israel habrían afectado al hospital Khatam y a la Sociedad de la Media Luna Roja Iraní.

Estas no son las únicas denuncias de espacios sensibles que habrían resultados afectados por los bombardeos estadounidenses e israelíes. Una de las acciones más polémicas, y que aún está bajo investigación, fue el ataque del pasado 28 de febrero contra el complejo donde se encontraba la escuela primaria de niñas Shajareh Tayyebeh, en la ciudad de Minab, al sur de Irán.

En la primera jornada de la ofensiva, el bombardeo al centro infantil habría provocado la muerte de entre 150 y 180 personas, la mayoría niñas de 7 a 12 años y personal docente. Irán acusa directamente a Estados Unidos e Israel de haber bombardeado deliberadamente un objetivo civil.

Mientras la Casa Blanca y el Pentágono dicen que el bombardeo "está bajo investigación" y que "no hay conclusiones por ahora", filtraciones a medios estadounidenses consideran "probable" que Estados Unidos sea responsable del ataque por "error de selección" o "actualización de blancos".