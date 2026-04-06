Irán presenta una propuesta a Estados Unidos para poner fin a la guerra que Trump no considera suficiente

Irán ha transmitido a Estados Unidos una propuesta para poner fin a la guerra, que rechaza un alto el fuego temporal y busca un fin permanente del conflicto, informó este lunes la agencia estatal IRNA y recoge EFE. La propuesta fue transmitida a través de Pakistán y consta de 10 puntos, entre los que se encuentran el fin de las hostilidades en la región, un protocolo de paso seguro por el Estrecho de Ormuz y el levantamiento de las sanciones, de acuerdo con la agencia oficial del país, que dijo haber tenido acceso al documento. Teherán rechaza así “un alto el fuego y subraya la necesidad de un fin permanente de la guerra que tenga en cuenta sus propias consideraciones”.

En respuesta, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que los negociadores iraníes han presentado una propuesta "significativa" para poner fin a la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel, pero consideró que "no es suficientemente buena". "Han hecho una propuesta, y es una propuesta importante, un paso significativo. (...) No es suficientemente buena, pero es un paso muy significativo", dijo a periodistas en la Casa Blanca.

La propuesta iraní, a la que haber tenido acceso la agencia oficial IRNA, incluye el fin de las hostilidades en la región, un protocolo de paso seguro por el Estrecho de Ormuz y el levantamiento de las sanciones internacionales contra Irán. La República Islámica rechaza así "un alto el fuego y subraya la necesidad de un fin permanente de la guerra que tenga en cuenta sus propias consideraciones", informó el medio estatal iraní.

Esta nueva propuesta del país persa llega después de que Estados Unidos entregara una propuesta de 15 puntos a través de Islamabad a la República Islámica hace dos semanas, que Teherán calificó como excesiva. La contrapropuesta iraní se produce después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazase este domingo de nuevo a Irán con desatar "el infierno cuando venza el ultimátum que dio a la República Islámica para desbloquear Ormuz a las 20:00 horas del martes 7 en Washington (02:00 hora española del miércoles) cuando atacará infraestructuras energéticas y puentes. Al mismo tiempo, el republicano aseguró en una entrevista a la cadena Fox News que se ve capaz de lograr un acuerdo con Teherán a tiempo.

EEUU, Irán y varios mediadores debaten un posible alto el fuego de 45 días Ver más

Según el medio estadounidense Axios, EEUU, Irán y un grupo de mediadores regionales debaten los términos de un posible alto el fuego de 45 días que podría conducir al fin definitivo de la guerra emprendida por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero.

El medio, que cita a cuatro fuentes estadounidenses, israelíes y regionales con conocimiento de las conversaciones, señala que las negociaciones se están llevando a cabo a través de mediadores paquistaníes, egipcios y turcos; así como mediante mensajes de texto intercambiados entre el enviado de Donald Trump, Steve Witkoff, y el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, aseguró hoy que Irán no negociará con Estados Unidos bajo la presión de los ultimátums de Trump. El diplomático ha asegurado, al ser preguntado por las supuestas negociaciones, que un alto el fuego no “significa una pausa para reagruparse y rearmarse con el fin de continuar el crimen". “Nuestra exigencia es el fin de la guerra impuesta, junto con garantías de que este ciclo nefasto no se repetirá”, ha precisado.