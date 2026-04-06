Igualdad actúa contra otras tres cofradías que excluyen a mujeres en la Semana Santa

El Ministerio de Igualdad ha realizado actuaciones contra otras tres cofradías y hermandades para que rectifiquen su exclusión a mujeres a que participen en la celebración de la Semana Santa de sus municipios, al igual que ocurrió en Sagunto (Valencia). Informa EFE.

A través del Instituto de las Mujeres, fuentes del departamento que dirige Ana Redondo han trasladado que se ha detectado el veto a mujeres por parte de la Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores y la Cofradía del Santo Sepulcro de Aguilar de la Frontera, ambas en Córdoba y la Cofradía del Silencio, en Albacete; además de la Cofradía de la Purísima Sangre de Sagunto.

El Ministerio de Igualdad ha enviado a todas ellas un oficio, tanto a las cofradías como a los ayuntamientos, por dificultar el acceso a las mujeres en la participación de la Semana Santa de sus municipios.

En el caso de Córdoba, se han iniciado actuaciones tras identificar una posible conducta discriminatoria por parte de la Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores y del Santísimo Cristo de la Clemencia, por impedir la participación de mujeres como costaleras.

En Aguilar de la Frontera (Córdoba), se ha detectado una posible discriminación por razón de sexo por parte de la Hermandad de Nuestro Señor Jesucristo en su Santo Sepulcro, por limitar el acceso a doce mujeres, y reducir su participación "a un carácter meramente simbólico", han subrayado fuentes del Ministerio.

Asimismo, según se informa, las mujeres no pueden formar parte del núcleo principal de esta hermandad ni acceder a los mismos derechos de participación que los hombres.

En el caso de Albacete, se ha remitido desde el Instituto de la Mujer a la Cofradía del Silencio y Santo Vía Crucis una queja de una posible conducta discriminatoria por establecer como requisito una altura mínima de 1,70 metros para ser costalero, lo que impediría a mujeres a participar en igualdad de condiciones.

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En Sagunto, Igualdad ya entregado a la Fiscalía un informe contra la exclusión a que las mujeres entren en su cofradía para que valore si puede actuar de oficio por una posible discriminación por razón de sexo.

En 2025 el Instituto de las Mujeres también actuó enviando un oficio a la cofradía y al Ayuntamiento de Valera de Abajo (Cuenca) por la fiesta de Moros y Cristianos.

Además, en 2024 se envió un oficio a la Cofradía Marraja de Cartagena (Murcia) y al Ayuntamiento de Cartagena y, sobre este caso, se preparan oficios para solicitar al Defensor del Pueblo información sobre la situación del expediente.