La imperiosa necesidad de un moderno patriotismo europeo

En un mundo como el actual, cada vez más incierto, marcado por tensiones geopolíticas, rivalidades entre grandes potencias y desafíos globales de enorme complejidad, Europa se encuentra ante una encrucijada histórica. La coyuntura internacional actual no solo exige respuestas eficaces, sino también una reafirmación profunda de los valores, intereses y aspiraciones comunes de los europeos. En este contexto, emerge con fuerza la necesidad de un patriotismo europeo: una conciencia compartida que, sin sustituir a las identidades nacionales, las complemente y las proyecte hacia un horizonte común. No ha de ser un patriotismo basado en fronteras excluyentes o en himnos bélicos, sino en la defensa de un modelo de vida, de derechos y de seguridad compartida.

Lejos de ser una idea abstracta o idealista, el patriotismo europeo responde a una realidad tangible: la Unión Europea es hoy uno de los proyectos políticos más exitosos de la historia contemporánea. Tras décadas de integración, ha logrado garantizar la paz entre sus miembros, consolidar democracias, impulsar el desarrollo económico y establecer un modelo social basado en derechos, libertades y cohesión. Sin embargo, estos logros, que durante mucho tiempo parecieron asegurados, hoy requieren más que nunca ser defendidos y reforzados.

El momento actual representa, paradójicamente, una gran oportunidad. Las amenazas externas, lejos de debilitar a Europa, pueden actuar como catalizador de una mayor integración. La reciente firmeza mostrada ante presiones internacionales, así como la capacidad de reacción conjunta ante crisis emergentes, evidencian que la Unión Europea no es solo un mercado o una unión administrativa, sino un actor político con creciente peso en el escenario global. Así, la respuesta rápida y coordinada habida ante agresiones o amenazas a países europeos (ataques a Chipre, o amenazas sobre Groenlandia a Dinamarca), mediante el despliegue de medios navales y el respaldo diplomático unánime, demuestra que Europa puede actuar como una auténtica comunidad de seguridad.

A esta consolidación externa se suma un respaldo interno significativo. Según los datos recientes del Barómetro europeo de febrero de 2026, una amplia mayoría de ciudadanos europeos se muestra favorable a la Unión Europea, con un apoyo especialmente elevado en países como España. Este dato es fundamental, ya que la legitimidad de cualquier proyecto político descansa, en última instancia, en el apoyo de sus ciudadanos. Además, el interés de once países que han solicitado su ingreso en la Unión pone de manifiesto el atractivo del modelo europeo, percibido como un espacio de estabilidad, prosperidad y garantías democráticas.

Este doble respaldo, interno y externo, debería ser el punto de partida para avanzar hacia una mayor integración. En este sentido, el patriotismo europeo no implica uniformidad ni la desaparición de las identidades nacionales, sino la construcción de una lealtad compartida basada en valores comunes: la democracia, el Estado de derecho, los derechos humanos y la solidaridad. Se trata de fomentar una conciencia europea que permita a los ciudadanos sentirse parte de un proyecto colectivo más amplio.

Para lograr este objetivo, es imprescindible actuar en varios ámbitos. Uno de los más importantes es la educación. La construcción de una identidad europea no puede imponerse desde arriba, sino que debe cultivarse desde la base, especialmente entre niños y jóvenes. Es necesario incorporar de manera más decidida el conocimiento sobre Europa en los sistemas educativos: su historia, sus instituciones, sus logros y sus desafíos. Pero no basta con incluir contenidos; es fundamental formar adecuadamente al profesorado, dotándolo de herramientas y recursos para transmitir una visión rigurosa y atractiva del proyecto europeo.

Asimismo, sería conveniente reforzar la presencia de Europa en el exterior mediante iniciativas innovadoras. La creación de casas de Europa en terceros países, a modo de representaciones comunes, podría ser un paso significativo en esta dirección. Estas instituciones permitirían proyectar una imagen unificada de Europa, optimizar recursos y fortalecer la diplomacia europea, superando la fragmentación actual derivada de la existencia de múltiples consulados nacionales.

En el plano institucional, también existen importantes márgenes de mejora. Si bien los tratados actuales han permitido avances considerables, la complejidad del contexto actual aconseja explorar nuevas fórmulas de cooperación. La firma de acuerdos complementarios entre Estados miembros podría facilitar una integración más ágil en ámbitos clave, evitando bloqueos o vetos no democráticos y permitiendo avanzar a distintas velocidades sin fracturar la unidad. En este sentido, mecanismos como la abstención constructiva (permite que un país se abstenga, no bloqueando una decisión colectiva y no estando obligado a aplicarla), o bien la cooperación reforzada (aquellos países que se excluyen y no participan de una decisión no impedirán su aplicación), deberían ser potenciados y utilizados con mayor frecuencia, permitiendo así que los países más dispuestos puedan avanzar sin quedar condicionados por la unanimidad.

En este sentido creemos igualmente trascendental una iniciativa como el Grupo E6, una alianza informal y estratégica de reciente creación (principios de 2026) que reúne a los ministros de Economía y Finanzas de las seis economías más grandes e influyentes de la Unión Europea: Alemania, Francia, Italia, España, Polonia y Países Bajos. Ha surgido con la intención de actuar como un embrión de cooperación reforzada, es decir, para acelerar reformas que consideran estratégicas y superar los bloqueos políticos que suelen producirse cuando se negocia entre los 27 estados miembros, persiguiendo así actuar como un motor para acelerar la integración financiera y la soberanía económica de la UE, moviéndose más rápido de lo que exigiría una unanimidad entre los países miembros.

La posible creación de un euro digital representa una oportunidad estratégica para fortalecer la soberanía monetaria de la Unión, reducir la dependencia de sistemas externos y adaptarse a las transformaciones tecnológicas en curso

Otro elemento clave para reforzar la autonomía europea se centra en el ámbito económico y financiero. La posible creación de un euro digital representa una oportunidad estratégica para fortalecer la soberanía monetaria de la Unión, reducir la dependencia de sistemas externos y adaptarse a las transformaciones tecnológicas en curso. Este instrumento podría facilitar las transacciones, mejorar la inclusión financiera y consolidar el papel del euro como moneda internacional.

Una iniciativa europea que creemos asimismo fundamental es la reciente declaración formal (o carta de intención) emitida este pasado mes de marzo en relación con la Unión de los Mercados de Capitales (UMC) y la autonomía estratégica, cuyo texto subraya que continuar con el statu quo no es una opción, y exige un sistema de supervisión financiera centralizada en la UE.

Bien es cierto, por otra parte, que además de las anteriores y muy importantes iniciativas, el desafío general más importante es de carácter político y cultural. En un contexto en el que proliferan discursos nacionalistas y fragmentadores, el patriotismo europeo debe ofrecer una alternativa basada en la cooperación, la solidaridad y la defensa de intereses comunes.

En definitiva, Europa se encuentra ante una oportunidad histórica para reafirmarse y avanzar hacia una mayor integración. Cuenta con el respaldo de sus ciudadanos, el reconocimiento de países que aspiran a formar parte de ella y la experiencia acumulada de décadas de cooperación. Pero para aprovechar esta oportunidad, es necesario dar un paso más: construir un auténtico patriotismo europeo que fortalezca la cohesión interna, impulse las reformas necesarias y permita a Europa actuar con unidad y determinación en el escenario internacional.

El futuro de Europa no está escrito, pero depende en gran medida de la capacidad de sus ciudadanos y dirigentes para comprender el momento actual y actuar en consecuencia. En tiempos de incertidumbre, la unidad no es solo una opción, sino una necesidad. Y es precisamente en esa unidad donde Europa puede encontrar la fuerza para consolidarse como un actor global, defender sus valores y garantizar un futuro de prosperidad y estabilidad para las generaciones venideras.

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Jesús Lizcano Álvarez es académico de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, cofundador y expresidente de Transparencia Internacional España y director de la revista 'Encuentros Multidisciplinares'.