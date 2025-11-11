El valor de la tolerancia y el diálogo interreligioso

En fechas recientes ha tenido lugar un hecho realmente histórico en relación con el diálogo entre confesiones religiosas. Es el caso del acto conjunto y la oración compartida entre los líderes de dos Iglesias pertenecientes al ámbito del cristianismo: la Católica y la Anglicana. En dicho acto, celebrado en el Vaticano, compartieron oración el Papa León XIV, líder de la Iglesia Católica, y el rey Carlos III, líder de la Iglesia Anglicana. Las oraciones, además, estuvieron orientadas en torno al tema de la protección de la naturaleza, mostrando así uno de los diversos valores e intereses comunes de ambas iglesias como es la materia ambiental. Y traemos a colación el citado acto solemne como ejemplo de diálogo y puesta en común entre dos confesiones religiosas que han estado alejadas desde hace cinco siglos en muchos de sus dogmas y protocolos pero que han mostrado ahora al mundo la posibilidad de converger en torno a objetivos y valores compartidos.

Por otra parte, cabe destacar el reciente triunfo en las elecciones a la Alcaldía de Nueva York de Zohran Mamdani, de confesión musulmana, siendo realmente significativo el hecho de que en una de las ciudades más importantes del mundo haya vencido un musulmán en dichos comicios, lo que teniendo en cuenta el carácter mayoritariamente cristiano de los ciudadanos de Estados Unidos ofrece una clara y positiva imagen de multiculturalismo y tolerancia religiosa, y ello viene a ser por tanto una muestra manifiesta de entendimiento interreligioso en el seno de la sociedad neoyorquina.

En un contexto internacional como el actual, no exento de radicalismos religiosos y donde adquieren especial valor hechos como los anteriormente relatados, vamos a tratar de resaltar la importancia y la necesidad en el mundo actual de la tolerancia y el diálogo interreligioso; y nos vamos a centrar de forma concreta en el diálogo entre las tres grandes confesiones religiosas monoteístas: el cristianismo, el islam y el judaísmo, diálogo cuyo objetivo no ha de ser la uniformidad doctrinal, sino la comprensión mutua y la colaboración en aras de la paz y la justicia global. No hay que olvidar que esas tres religiones abrahámicas comparten raíces históricas y figuras proféticas, aunque es evidente que han sido históricamente fuente de numerosos conflictos.

Las ventajas y beneficios derivados de un impulso de la tolerancia y el diálogo interreligioso pueden ser múltiples, tal como vamos a analizar desde una perspectiva multidisciplinar:

A) Ventajas sociales: a) La tolerancia y el diálogo interreligioso ayudan a reducir, prejuicios, estereotipos y discriminaciones basados en la religión, promoviendo una cultura de respeto mutuo y entendimiento. b) Desmantelamiento de estereotipos, permitiendo que los creyentes conozcan de primera mano las prácticas y creencias del otro, disipando prejuicios infundados y desconfianzas. c) Promoción de valores comunes: las tres religiones comparten una ética basada en la dignidad humana, la caridad, la justicia, la solidaridad y el cuidado de los vulnerables. d) El diálogo facilita la acción conjunta en temas como la lucha contra la pobreza, la defensa de la familia y el cuidado del medio ambiente.

B) Ventajas políticas: a) Prevención de conflictos y extremismos, ya que muchos conflictos tienen raíces o justificaciones religiosas, y el diálogo ayuda a desactivar discursos de odio y a crear canales de cooperación pacífica. b) Diplomacia intercultural: las religiones tienen gran influencia en comunidades y naciones; un entendimiento entre líderes religiosos puede complementar la diplomacia política y fortalecer la paz internacional. c) Promoción de los derechos humanos fundamentales: a través de la colaboración interreligiosa se puede impulsar la defensa conjunta de la dignidad humana, la libertad de culto y la justicia social. d) Estabilidad global: el diálogo en zonas de conflicto puede ser una herramienta diplomática crucial, ya que los líderes religiosos a menudo gozan de gran autoridad moral e influencia sobre las comunidades en disputa.

C) Ventajas económicas: a) Desarrollo sostenible y cooperación internacional: el entendimiento entre religiones fomenta la estabilidad social y política, condiciones necesarias para la inversión y el desarrollo económico. b) Confianza para la inversión: La estabilidad y la cohesión social, productos del diálogo, son factores clave que fomentan un clima de seguridad y confianza para la inversión económica y el desarrollo empresarial sostenible. c) Solidaridad económica: las comunidades religiosas unidas pueden promover proyectos humanitarios, microcréditos o programas de ayuda internacional. d) Responsabilidad social corporativa (RSC): El diálogo puede animar a muchas empresas e instituciones a ver el pluralismo religioso, no como un riesgo, sino como una oportunidad, promoviendo proyectos empresariales que beneficien a comunidades diversas.

En un contexto globalizado y pleno de migraciones, la tolerancia y la comprensión entre religiones se convierten en pilares de la convivencia y la paz duradera

Además de hacer referencia a las anteriores ventajas y beneficios de la tolerancia y el diálogo interreligioso, vamos a recoger a continuación algunas propuestas para fomentar y hacer viable un mayor nivel de tolerancia y de diálogo entre confesiones religiosas, y ello también desde una perspectiva multidisciplinar:

A) Ámbito educativo: a) Introducir programas o asignaturas escolares y/o universitarias que expliquen de forma objetiva las diferentes confesiones religiosas, destacando sus valores y puntos en común. b) Crear foros presenciales u online de jóvenes de distintas confesiones, para debatir sobre temas éticos, sociales y ambientales. c) Promover programas de intercambio para estudiantes y jóvenes líderes entre instituciones de las tres confesiones, permitiendo una experiencia de convivencia directa.

B) Ámbito político: a) Creación de consejos o mesas interreligiosas en los ayuntamientos y otras instituciones para el diálogo permanente. b) Impulsar acuerdos entre líderes políticos y religiosos para condenar conjuntamente la violencia y los discursos de odio. c) Promover el reconocimiento público de Días internacionales de la fraternidad religiosa.

C) Ámbito social y cultural: a) Producir documentales, obras teatrales o campañas mediáticas que promuevan la tolerancia y combatan los prejuicios. b) Organizar jornadas, festivales o exposiciones interreligiosas que celebren la herencia compartida de las tres religiones monoteístas. c) Impulsar proyectos sociales conjuntos (ayuda a refugiados, comedores sociales o programas ecológicos) con participación de comunidades cristianas, musulmanas y judías. d) Fomento de las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a estas materias, tales como la Asociación para el Dialogo Interreligioso de Madrid (en la que hemos colaborado varios años).

En resumen, la importancia de la tolerancia y el diálogo interreligioso entre cristianismo, islam y judaísmo es en este mundo tan agitado y polarizado, no solamente un imperativo ético, sino también una necesidad fundamental para construir un mundo más justo, equilibrado, pacífico y cooperativo. Además, en un contexto globalizado y pleno de migraciones, la tolerancia y la comprensión entre religiones se convierten en pilares de la convivencia y la paz duradera, lo cual debe ser una importante y urgente referencia de actuación para los actuales responsables políticos tanto nacionales como internacionales.

Jesús Lizcano Álvarez es académico de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, cofundador y Expresidente de Transparencia Internacional España y director de la revista Encuentros Multidisciplinares