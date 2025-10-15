La magia de lo infinitamente pequeño

En fechas recientes se han concedido tres premios Nobel en sendas disciplinas realmente diversas como son: Física, Química y Medicina. Un aspecto común a estos tres premios que nos parece y nos ha parecido siempre fundamental es la prevalencia en todos ellos de lo que denominamos lo infinitamente pequeño (desde lo atómico o subatómico hasta lo celular o neural) y que caracteriza a un gran número de los avances en estos últimos años en muy distintas disciplinas científicas.

Con ello se está cumpliendo la profecía y los postulados del genial e icónico Richard Feynman, una de las mentes más brillantes del siglo XX, Premio Nobel de Física en 1965, y que en una legendaria conferencia en 1959 –que dio la vuelta al mundo– titulada Hay muchísimo sitio en el fondo propuso, entre otras cosas, que no hay nada en las leyes físicas que impida manipular átomos “uno por uno” o construir máquinas muy pequeñas que operen a escala atómica o molecular.

Feynman abrió la puerta a la idea de que la miniaturización extrema no es solo un tema de ingeniería

En esta conferencia, Feynman planteó que allá abajo (en lo muy pequeño) está el secreto de todo, apuntando incluso la posibilidad teórica de escribir toda la Enciclopedia Británica en la cabeza de un alfiler, desafiando así a los ingenieros a manipular y controlar la materia a escala atómica, sugiriendo la creación de máquinas que pudieran construir otras máquinas aún más pequeñas. Esta visión audaz es considerada el punto fundacional de la nanociencia y la nanotecnología. Feynman abrió la puerta a la idea de que la miniaturización extrema no es solo un tema de ingeniería, sino una frontera fundamental de la física, la química y la biología, donde las propiedades de la materia cambian drásticamente.

Feynman, en resumen, preconizó que aquello que tiene una escala de tamaño microscópico o infinitesimal encerraba los secretos de los avances científicos que iban a acaecer en las siguientes décadas, como así ha sido. Quien escribe estas líneas ha mencionado numerosas veces en escritos, conferencias, etc. esta concepción de Feynman (trasladándola incluso al ámbito de la economía) basada en la prevalencia de lo muy pequeño, y como base fundamental a un nivel tanto multidisciplinar como interdisciplinar de innumerables desarrollos de unas y otras áreas de conocimiento.

Volviendo a la actualidad, y a los últimos Premios Nobel mencionados acordes con esa fundamentalidad de lo infinitamente pequeño, vamos a mencionar al menos los datos básicos de estos galardones:

a) Premio Nobel de Física 2025: otorgado a John Clarke, Michel H. Devoret y John M. Martinis por sus trabajos sobre efecto túnel cuántico macroscópico y la cuantización de la energía en circuitos eléctricos. Estas investigaciones han sentado las bases para una nueva generación de tecnologías cuánticas, incluyendo la criptografía cuántica, los ordenadores cuánticos y los sensores cuánticos, que prometen revolucionar el procesamiento de información y la medición extremadamente precisa.

b) Premio Nobel de Química 2025: entregado a Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar Yaghi por el desarrollo de estructuras metal-orgánicas. Estas arquitecturas moleculares tienen poros tan finos, cavidades y una superficie interna inmensa, que permiten así capturar gases, almacenar moléculas, filtrar contaminantes, etc.

c) Premio Nobel de Medicina o Fisiología 2025: concedido a Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi, por sus descubrimientos sobre la tolerancia inmunitaria periférica, identificando las células T reguladoras que evitan que el sistema inmunitario ataque el propio cuerpo, así como el gen FOXP3, mutaciones del cual causan enfermedades autoinmunes graves.

Y en este contexto vamos a hacer igualmente referencia a:

d) Premio Nobel de Medicina o Fisiología 2024: otorgado a Victor Ambros y Gary Ruvkun por el descubrimiento de los microARNs, y su papel en la regulación génica post-transcripcional, es decir, moléculas diminutas dentro de las células que controlan la producción de proteínas (apagándolas o degradando sus mensajes) con importantes efectos en el desarrollo y la función celular.

Haciendo finalmente una referencia más concreta al ámbito de la biología y la medicina, la exploración de lo muy pequeño ha revelado los mecanismos más íntimos de la vida y la enfermedad. Los recientes Premios Nobel de Medicina han iluminado la complejísima maquinaria de nuestro sistema nervioso, tanto en cuanto a la comunicación neuronal, desvelando los mecanismos moleculares que subyacen a la transmisión sináptica (el proceso por el cual las neuronas se comunican entre sí), así como la base de las enfermedades neurológicas, para poder desarrollar nuevos tratamientos para el alzheimer, el parkinson, la esquizofrenia y los trastornos del espectro autista.

En resumen, la exploración de lo infinitamente pequeño, desde el comportamiento esquivo de las partículas subatómicas hasta el intrincado cableado de nuestras neuronas, ha generado una importante sinergia científica. Hemos pasado de la profecía visionaria de Feynman a una revolución científica en curso que redefine nuestra comprensión de la realidad y nos equipa con herramientas sin precedentes para manipular el mundo a sus niveles más fundamentales. Resulta evidente que la capacidad de investigar y manipular la materia a nivel microscópico y subatómico ha transformado por completo la ciencia, y explorar lo muy pequeño, como bien intuyó Feynman, se ha convertido en la llave para cambios trascendentales en el conocimiento y el avance científico.

_____________________

Jesús Lizcano Álvarez es académico de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, cofundador y Expresidente de Transparencia Internacional España y director de la revista Encuentros Multidisciplinares