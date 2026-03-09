Israel dice haber asesinado a más de 1.900 soldados y comandantes iraníes desde el inicio de la guerra

El portavoz del Ejército de Israel, Effie Defrin, dijo este lunes en una comparecencia que la fuerza aérea ha matado a más de 1.900 soldados y comandantes iraníes desde el inicio de la guerra, que ha cumplido ya más de una semana.

"Tenemos muchos más objetivos, es un esfuerzo continuo y estamos profundizando los golpes a todos los niveles del régimen", indicó Defrin.

Noticia en ampliación.