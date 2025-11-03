Israel mata a dos gazatíes en Rafah pese al alto el fuego

El Ejército israelí mató este lunes a dos gazatíes en el barrio de Shakoush, en el norte de Rafah, confirmó a EFE una fuente del Ministerio de Sanidad de la Franja, que dijo que las víctimas habían salido en busca de leña, según informa EFE.

Por su parte, el Ejército confirmó haber atacado "por aire y tierra" a gazatíes que, según ellos, representaban una amenaza tras haber cruzado la Línea Amarilla y desplazarse hacia las tropas apostadas en sur de Gaza.

"Tras la identificación, las tropas atacaron a los terroristas por aire y tierra para neutralizar la amenaza", detalla el texto, sin enumerar el número de víctimas ni detallar por qué supuestamente constituían una amenaza.

Varios civiles también resultaron heridos por disparos del Ejército israelí al este del campamento de refugiados de Al Bureij, en el centro, detalló la agencia oficial palestina de noticias Wafa.

Sin contar estos fallecidos, al menos 236 palestinos han sido asesinados por fuego israelí, la mayoría civiles, desde el inicio del alto el fuego el pasado 10 de octubre.

Además, pese al alto el fuego, Israel ha herido en estas tres semanas a 600 personas, lo que aumentó a 170.670 gazatíes el número total de heridos desde el 7 de octubre de 2023 y a 68.865 el de muertos.

Además, se han recuperado durante el alto el fuego 502 cadáveres entre los escombros, si bien se estima que miles más siguen sepultados.

La denominada Línea Amarilla, donde las tropas israelíes se han retirado de forma parcial en el marco del acuerdo de alto el fuego, aísla ciudades palestinas enteras en el norte de la Franja de Gaza, como Beit Hanoun, Beit Lahia y Yabalia, así como Rafah y Abasan al Kabira en el sur, entre otras.

A estas zonas, que representan alrededor del 53% de la extensión de Gaza, no puede aproximarse ningún gazatí a riesgo de ser disparado por las tropas sin previo aviso.

Israel devuelve los cuerpos de 45 palestinos a Gaza a cambio de los cadáveres entregados

El Hospital Nasser de Jan Yunis (sur de Gaza) recibió este lunes los cadáveres de 45 palestinos que Israel mantenía en su poder y entregó a la Cruz Roja para su devolución a la Franja, dijo a EFE el director de la unidad del Ministerio de Sanidad a cargo del recuento de fallecidos en el enclave, Zaher Al Waheidi.

Siguiendo el acuerdo de alto el fuego, Israel debe devolver 15 cuerpos de palestinos en su poder por cada cadáver que Hamás entrega a la Cruz Roja (y esta, de nuevo a Israel). En la noche del domingo, los islamistas transfirieron tres ataúdes de cautivos fallecidos.

En total, Israel ha devuelto a Gaza 270 cadáveres de prisioneros palestinos en su poder, de los cuales hasta ahora Sanidad ha identificado unos 78. Dado el mal estado de los cuerpos y la carencia de recursos de los hospitales gazatíes, el Ministerio recurre a que las familias de los desaparecidos en el enclave traten de reconocer a los suyos entre las imágenes de los fallecidos.

Fadel Afana, psiquiatra de Gaza: "La población está en una situación de depresión y agotamiento total" Ver más

"La inspección (para reconocerlos) está en curso, se emitirá un informe preliminar una vez finalizada", advirtió Al Waheidi en un intercambio de mensajes de texto.

Sanidad denuncia desde que comenzaron los intercambios de cuerpos entre Israel y Hamás que los cadáveres de los palestinos que son devueltos a Gaza no presentan nada que los identifique y muestran en algunos casos signos de tortura y distintos abusos físicos, además de llegar esposados y con los ojos vendados.

Hamás, por su parte, está retornando a Israel los cuerpos de los rehenes de un día para otro y continúa buscando a los que no estaban en su poder. En Gaza continúan ocho cadáveres que, según Hamas, pueden estar bajo los escombros de los edificios destruidos en los bombardeos israelíes.