Israel mata a dos personas en un ataque al mayor campamento de refugiados palestinos del Líbano

Israel atacó este viernes el campamento de refugiados palestinos de Ain el Helu, el más grande del Líbano y ubicado en el sur del país, donde aseguró haber tenido como objetivo unas instalaciones utilizadas por miembros del movimiento islamista Hamás.

"Un ataque del enemigo israelí en el campo de Ain el Helu causó el fallecimiento de dos personas", anunció en un breve comunicado el Centro de Operaciones de Emergencia en el Ministerio de Salud Pública del Líbano, sin ofrecer detalles sobre las identidades de las víctimas. También fueron dañados otros edificios cercanos.

Un dron israelí lanzó al menos tres misiles contra la zona de Hattin, en el interior del campamento de Ain el Helu. El bombardeo tuvo como objetivo un inmueble que había sido alquilado recientemente como cocina para la distribución de ayuda alimentaria, si bien anteriormente fuera utilizado por "las fuerzas de seguridad conjuntas palestinas", informó la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN). Por su parte, el Ejército del Estado judío confirmó la acción en un escueto mensaje en su cuenta de X.

El pasado noviembre, otro ataque israelí contra el mismo campo de refugiados, ubicado en la ciudad costera de Sidón, causó la muerte de trece personas.

Israel sigue bloqueando el paso de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, a pesar de la supuesta reapertura Ver más

En aquella ocasión, Israel también mantuvo que sus proyectiles alcanzaron un campo de entrenamiento perteneciente a Hamás, al que acusó de haber estado preparando allí a sus miembros para ejecutar planes "terroristas" contra el territorio israelí.

Sin embargo, el grupo palestino calificó estas declaraciones de "pura invenciones" y defendió que las instalaciones atacadas eran en realidad un campo deportivo frecuentado por jóvenes residentes en el campamento, varios de los cuales estaba presente allí en el momento del bombardeo.

Los bombardeos contra el territorio libanés han continuado pese al alto el fuego en vigor desde finales de 2024. Israel llevó a cabo otro ataque que acabó con la vida de los cuatro ocupantes de un vehículos que circulaba cerca de la frontera entre el Líbano y Siria.