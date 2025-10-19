Transparencia total
Israel suspende la entrada de ayuda humanitaria a Gaza

  • Esto supone que no lleguen a la franja bienes básicos como comida, medicinas o combustible
  • La Cadena 12 de la televisión israelí aseguró que el Ejecutivo siguió esta recomendación del Ejército tras la escaramuza en Rafah
Camiones con ayuda humanitaria se alinean antes de dirigirse al cruce fronterizo de Rafah. STRINGER (EFE/EPA)

El Gobierno de Israel decidió este domingo suspender el acceso de ayuda humanitaria a Gaza, que incluye bienes básicos como comida, medicinas o combustible, tras retomar los bombardeos en el enclave, según recogieron distintos medios israelíes e informa EFE.

Hamás acusa a Israel de violar el alto el fuego al atacar posiciones en Rafah

La Cadena 12 de la televisión israelí aseguró que el Ejecutivo siguió la recomendación del Ejército de paralizar la entrada de ayuda humanitaria a Gaza tras la escaramuza del domingo en Rafah (sur de Gaza), en la que presuntos miembros de la policía de Hamás han mantenido un intercambio de fuego con soldados israelíes, si bien la milicia islamista lo niega.

