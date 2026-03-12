Iustitia Europa pide a la CPI que investigue a Trump y Netanyahu por crímenes de guerra

Iustitia Europa ha pedido a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) que investigue la posible responsabilidad penal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, por la presunta comisión de crímenes de guerra, de lesa humanidad y de agresión en el conflicto contra Irán.

El escrito presentado ante la Oficina del Fiscal de la CPI por el partido Iustitia Europa centra su acusación en el ataque contra la escuela primaria de niñas Shajareh Tayyebeh en Minab (Irán), donde al menos 165 menores fallecieron, y en la muerte del sacerdote maronita Pierre El-Rahi en Qlayaa (Líbano) mientras asistía a civiles tras un ataque militar.

Iustitia Europa solicita a la Oficina del fiscal que examine la posible responsabilidad penal individual de los líderes políticos y militares involucrados y determine si existen fundamentos para abrir un examen preliminar en virtud del artículo 15 del Estatuto de Roma.

Según el documento presentado, estos hechos podrían constituir graves violaciones al derecho internacional, incluyendo ataques contra la población civil, contra bienes civiles —como instalaciones educativas— y homicidios.

La guerra ilegal en Irán podría ser ya escenario de crímenes de guerra Ver más

La comunicación también solicita a la Fiscalía que examine si la campaña militar iniciada el 28 de febrero de 2026 contra el territorio iraní podría constituir un acto de agresión contrario a la Carta de las Naciones Unidas, al haber ocurrido presuntamente sin la autorización del Consejo de Seguridad.

Iustitia Europa recuerda que la Corte Penal Internacional tiene jurisdicción para examinar las comunicaciones presentadas por cualquier persona u organización en virtud del artículo 15 del Estatuto de Roma y que es la Oficina del Fiscal la única autoridad competente para determinar si existe una base razonable para abrir un examen preliminar.

El presidente de Iustitia Europa y abogado Luis María Pardo ha explicado que esta comunicación presentada ante la CPI "no tiene como objetivo realizar un juicio político", sino poner en conocimiento hechos que podrían constituir crímenes internacionales y que deben ser investigados conforme al derecho internacional.