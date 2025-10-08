Lecornu ve opciones de alcanzar un acuerdo que evite el adelanto electoral en Francia

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, aseguró este miércoles que aprecia una voluntad en los grupos políticos para alcanzar un acuerdo que evite el adelanto electoral.

Tras reunirse con diferentes formaciones, de centro y de derecha y antes de hacerlo este miércoles con la izquierda, Lecornu aseguró que hay "una voluntad de tener para Francia un presupuesto antes del 31 de diciembre", esencial para la estabilidad del país.

"Esta voluntad de crear un movimiento de convergencia aleja las perspectivas de una disolución" de la Asamblea Nacional, aseguró el primer ministro en una corta intervención en la sede del Ejecutivo.

El jefe del Gobierno presentó su dimisión el pasado lunes pero fue encargado por el presidente, Emmanuel Macron, de explorar las posibilidades de un acuerdo que evite las elecciones, una prórroga que se agota este miércoles.

Este martes, Lecornu recibió a los componentes de la coalición macronista, con quienes acordó centrar las negociaciones en el presupuesto y en el futuro inmediato de Nueva Caledonia, que aguarda una ley para mantenerse en Francia.

Posteriormente negoció con la derecha moderada, cuyo presidente, Bruno Retailleau, que también es el ministro del Interior en funciones, alejó las opciones de mantenerse en el Ejecutivo.

El primer ministro tiene programadas en su agenda de este miércoles reuniones con los socialistas, comunistas y ecologistas, claves para lograr un acuerdo que otorgue estabilidad al país.

"Quiero conocer las concesiones que pueden hacer, porque ellos también quieren que haya un presupuesto antes del 31 de diciembre. Estamos en una situación grave, es un momento de responsabilidad", dijo el primer ministro.

Los grupos de la izquierda llegan a las negociaciones con una reivindicación clara, la supresión de la reforma de las pensiones que el Gobierno macronista adoptó en 2023 sin mayoría parlamentaria y sin voto, lo que generó grandes protestas en el país.

Lecornu no hizo ninguna referencia a esa reforma, aunque la actual ministra de Educación, Élisabeth Borne, que dirigía el Gobierno cuando se adoptó, se mostró favorable a su suspensión.

Algo que no convence a otros de los apoyos del presidente, como el exprimer ministro Édoaurd Philippe o el actual titular de Economía en funciones, Roland Lescure, que consideró que dejarla en suspenso costaría "cientos de millones en 2026 y miles de millones en 2027".

Lecornu dio pocos detalles sobre el contenido de las negociaciones, pero aseguró que todos los grupos políticos están de acuerdo en la necesidad de reducir el déficit del país y dejarlo entre el 4,7 y el 5 %, para cumplir los compromisos de Francia con la Unión Europea y no agravar el pago de intereses de la deuda.

El primer ministro señaló que Francia necesita estabilidad en un momento geopolítico importante, por la situación en Oriente Medio y en Ucrania, pero también por el deterioro de la imagen de Francia en el extranjero.

"En diferentes capitales desde hace varios días se hacen preguntas", reconoció el jefe del Gobierno.