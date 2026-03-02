Líbano dice que prohibirá actividad militar de Hizbulá y le obligará a entregar sus armas

El primer ministro libanés, Nawaf Salam, anunció este lunes que van a prohibir "toda" la actividad militar del grupo chií Hizbulá y a limitar su desempeño político, después de que un ataque del movimiento contra Israel provocara una ofensiva aérea de envergadura contra el Líbano, según recoge EFE.

El Ejército de Israel lanza una nueva oleada de ataques contra Hizbulá en el Líbano Ver más

"Por todo lo que ha hecho, vamos a bloquear inmediatamente todas las actividades militares y de seguridad de Hizbulá al considerarlas ilegales, vamos a obligarles a entregar sus armas al Gobierno libanés y a limitar su trabajo en el ámbito político a los marcos constitucionales", dijo el dirigente en rueda de prensa.