Macron aboga por endeudamiento conjunto en la UE para financiar inversiones estratégicas

El presidente francés, Emmanuel Macron, defendió el uso de un nuevo préstamo conjunto de los 27 Estados miembros de la Unión Europea, que financiaría inversiones estratégicas y permitiría a la UE "desafiar la hegemonía del dólar", según informa EFE.

"Ha llegado el momento de que la Unión Europea lance una capacidad de endeudamiento común, a través de los eurobonos", afirmó Macron en una entrevista publicada el martes por el diario Le Monde, El País y otros cinco diarios europeos, dos días antes de una reunión informal de jefes de Estado y de Gobierno de la UE centrada en cómo impulsar la competitividad europea.

El fin de esa emisión de deuda conjunta sería invertir conjuntamente en la transición ecológica, la inteligencia artificial y la tecnología cuántica, para que la UE no se quede atrás.

En la entrevista, que tuvo lugar la víspera en el Palacio del Elíseo en París, Macron apostó por crear una capacidad de endeudamiento común para estos gastos futuros, en forma de "eurobonos con visión de futuro", subrayó.

"Esta es una oportunidad única, que también nos permitiría desafiar la hegemonía del dólar. De hecho, el mercado global teme cada vez más al dólar estadounidense. Busca alternativas. Ofrezcámosle deuda europea", propuso Macron, para quien sería "un grave error no aprovechar esta capacidad de endeudamiento". Macron también instó a no sucumbir a una "cobarde sensación de alivio" en la crisis de Groenlandia, que el presidente estadounidense quiere hacerse con ella, porque la bajada de la tensión, en su opinión, durará poco.

En este contexto, para el presidente francés ha llegado el momento del "despertar" europeo en los ámbitos económico, financiero, de defensa y seguridad, y democrático. Según el presidente, hay que empezar por la simplificación y profundización del mercado interior, y continuar con el régimen 28 (que pretende crear un código europeo de derecho mercantil), la unión de los mercados de capitales y la integración de nuestras redes eléctrica porque, indicó, "el mercado nativo para nuestras empresas no puede ser veintisiete mercados diferentes, sino 450 millones de personas".

El segundo pilar, continuó, es la diversificación, la firma de nuevas alianzas comerciales, como la UE acaba de hacer con India, ya que esta estrategia ofrece una nueva fuente de crecimiento y también permite reducir las dependencias, expreso. Preguntado en este punto por el acuerdo comercial con Mercosur, al que Francia se opone en su estado actual, Macron afirmó que es "un mal negocio", que está "antiguo" y fue "mal negociado". También añadió que "en cualquier caso, el Mercosur no tendrá el impacto drástico en nuestra agricultura que algunos temen, ni el impacto positivo en nuestro crecimiento que otros imaginan".

Abogó por proteger a la industria de la UE y por no imponer a los productores normas que no exigen a los importadores no europeos.