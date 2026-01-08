Macron utilizará el G7 para impulsar el multilateralismo y evitar la fragmentación

El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este jueves que va a utilizar la presidencia del G7, que su país ejerce este año, para impulsar el multilateralismo, porque cree que ahí está la respuesta para los grandes desequilibrios mundiales y evitar la fragmentación, según recoge EFE.

"La presidencia francesa del G7 nos va a poner en el centro del multilateralismo", subrayó Macron en el discurso a los embajadores franceses reunidos en París.

Explicó que desde esa presidencia, que no se hará ni contra China ni contra las grandes potencias emergentes que no forman parte del G7, el objetivo será combatir los desequilibrios mundiales, en particular el económico, con la idea de "hacer todo lo posible para evitar la fragmentación del mundo".

Uno de esos desequilibrios a combatir a los que se refiere el presidente podría ser la relación entre Estados Unidos y el resto de potencias. El presidente francés aseguró en su discurso anual en París ante los embajadores de Francia que el país norteamericano se está "alejando gradualmente" de algunos aliados y haciendo caso omiso a las reglas internacionales". En ese foro, Macron alertó también sobre el hecho de que en este momento las grandes potencias presentan "una verdadera tentación de repartirse el mundo".

"Las instituciones del multilateralismo funcionan cada vez con menos eficacia. Nos encontramos en un mundo de grandes potencias con una verdadera tentación de repartirse el mundo", aseguró Macron, tras alertar también sobre lo que llamó una creciente "agresión neocolonial" en las relaciones diplomáticas.