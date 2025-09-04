Maduro dice que Venezuela tiene una "fe inquebrantable en la victoria" tras la "embestida" de EEUU

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este miércoles que su país seguirá "de pie" y con "fe inquebrantable en la victoria" ante la que calificó como una "embestida" por parte de Estados Unidos, que lleva a cabo un despliegue militar en el mar Caribe para, según Washington, combatir el narcotráfico.

"Hoy el imperialismo lanza una embestida nueva, no es la primera ni la última, solo otra embestida, y Venezuela está de pie, y les digo (que) Venezuela va a seguir de pie, con serenidad, con firmeza, con fe inquebrantable en la victoria y en paz", dijo Maduro.

En la inauguración de un monumento en Caracas por el 80 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el líder chavista aseguró también que el país suramericano seguirá "en unión nacional de todo su pueblo", así como de "todas sus fuerzas" militares y policiales.

"Somos gente de bien, somos gente que ama la paz, pero que lo sepan, somos guerreros fieros cuando se meten con nuestra tierra, con nuestra historia y con nuestros derechos. Esta tierra le pertenece a los venezolanos, a las venezolanas, y no va a haber vendepatria ni imperio que pueda tocar y profanar el suelo sagrado que nos legaron los libertadores", agregó.

El mandatario, a quien EEUU no reconoce como presidente legítimo, rechaza el argumento del Gobierno de Donald Trump sobre la lucha contra el tráfico de drogas y asegura que el país norteamericano quiere las riquezas naturales venezolanas, entre las que menciona el petróleo, el gas y el oro.

Maduro tampoco hizo referencia alguna durante el acto en Caracas sobre el anunciado ataque de las fuerzas militares estadounidenses contra una lancha que supuestamente cargaba droga y donde había, según Washington, once personas a las que señala como presuntos integrantes de la banda criminal transnacional de origen venezolano Tren de Aragua, organización que fue designada como terrorista por la Administración de Trump.

El presidente estadounidense aseguró este miércoles que Venezuela le ha creado a su país un "tremendo problema", en relación con el tráfico de drogas y la inmigración irregular, y añadió: "No vamos a consentirlo más".

El Gobierno de Trump revoca el beneficio migratorio para un cuarto de millón de venezolanos

Además, Trump decidió revocar este miércoles el Estatus de Protección Temporal (TPS) otorgado a los venezolanos en 2021, lo que deja al borde de la deportación a un cuarto de millón de inmigrantes de ese país. La secretaria de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), Kristi Noem, anunció oficialmente que no extenderá la protección otorgada por el Gobierno del presidente Joe Biden (2021-2025) a cerca de 250.000 venezolanos y que expira el próximo 10 de septiembre.

El TPS otorga un permiso de trabajo y protege a los beneficiados de la deportación. Matthew Tragesser, portavoz del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), explicó en un comunicado que se decidió no extender el amparo dado el “importante papel” de Venezuela en el impulso de la migración irregular y el claro efecto imán creado por el TPS.

“Mantener o ampliar el TPS para los ciudadanos venezolanos socava directamente los esfuerzos de la Administración Trump para asegurar nuestra frontera sur y gestionar la migración de manera eficaz”, agregó.

Noem determinó que las condiciones en Venezuela ya no cumplen con los requisitos legales del TPS y es necesario ponerle fin porque extender el amparo está en contravía del interés nacional.

EEUU mata a 11 personas en el ataque a un barco procedente de Venezuela al que acusa de transportar drogas Ver más

La decisión se da después que el Tribunal del Noveno Circuito de Apelaciones de Estados Unidos ratificó el viernes pasado el fallo de un juez federal que concluyó que el fin del TPS para aproximadamente 600.000 venezolanos, incluidos los afectados por la decisión de este martes, es ilegal. La querella legal busca proteger a dos grupos de venezolanos amparados por el TPS otorgado por el expresidente Biden, los de 2021, unos 250.000, y los beneficiarios de la extensión de 2023, unos 350.000.

El panel de tres jueces de apelación respaldó de forma unánime al juez Edward Chen del Tribunal de Distrito Norte de California, que examina una demanda entablada por la Alianza Nacional TPS y siete inmigrantes venezolanos afectados por la cancelación del amparo ordenada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en febrero pasado y que en ese momento afectó directamente a 350.000 venezolanos a los que se les terminó el amparo en abril pasado.

El fallo del Noveno Circuito reconoció además que los venezolanos afectados por la cancelación del TPS enfrentan graves perjuicios como la pérdida de empleo, la separación familiar, la detención y la deportación, según la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), que representa a los demandantes. Se espera que Chen entregue una resolución en los próximos días, lo que podría congelar la decisión del Gobierno Trump.