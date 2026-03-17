El militar Luis Arroyo, nombrado nuevo primer ministro de Perú a menos de un mes de las elecciones

El militar retirado Luis Arroyo, hasta ahora ministro de Defensa de Perú, fue nombrado este martes nuevo primer ministro por el presidente interino, José María Balcázar, tras el cese de Denisse Miralles en el cargo, a solo un día de acudir al Congreso a pedir el voto de confianza.

Arroyo era desde el pasado 24 de febrero ministro de defensa dentro del gabinete encabezado por Miralles, tras la elección por parte del Parlamento del congresista izquierdista Balcázar como nuevo presidente interino de Perú, en reemplazo del destituido José Jerí.

A menos de un mes de las elecciones generales, Balcázar se vio obligado a cambiar a su mano derecha en el Ejecutivo al ver que Miralles no iba a lograr el voto de confianza por parte del Legislativo, donde varios partidos, que buscan ser parte del Gobierno o tener influencia en él, habían anticipado que votarían en contra.

En ese escenario, Arroyo fue el escogido por Balcázar para encabezar el gabinete ministerial con el objetivo de dar al Consejo de Ministros un enfoque mayor en seguridad, la principal preocupación de los peruanos ante el auge del crimen organizado en distintas partes del país.

En su trayectoria como militar, Arroyo comandó divisiones del Ejército en distintas partes del país y ocupó también cargos de mando en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), la mayor cuenca cocalera de Perú, donde opera el último remanente del grupo armado Sendero Luminoso, en connivencia con las mafias del narcotráfico.

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Tras pasar al retiro, el nuevo primer ministro fue designado como jefe del Instituto de Defensa Civil (Indeci) en noviembre de 2025, bajo el mandato del presidente interino José Jerí, y tras la destitución de este pasó a ser ministro de Defensa con Balcázar.

Durante su periodo como ministro tuvo que enfrentar la atención a las emergencias producidas por las inundaciones registradas en diversas partes del país, un contexto en el que se estrelló un helicóptero Mi-17 de la Fuerza Aérea del Perú donde murieron 15 personas, entre ellos 4 militares y 11 civiles, familiares de la tripulación.

El cambio en la Presidencia del Consejo de Ministros de Perú se produjo pese a los pedidos al Congreso de los principales gremios empresariales del país para que se le diese el voto de confianza a Miralles y no se elevase la inestabilidad política en el país, que acumula ocho presidentes en menos de diez años.