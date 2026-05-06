"Necesitamos cortar la complicidad, protestar no es suficiente", Francesca Albanese presenta su libro en Madrid

Palestina no ha dejado de ser una reivindicación descarnada de parte de cualquiera que defienda los derechos humanos y el derecho internacional. Así lo ha demostrado la larga ovación que ha recibido Francesca Albanese a su entrada en la Sala de Columnas del Círculo de Bellas Artes.

La relatora especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en los Territorios Palestinos Ocupados desde 1967 ha presentado este martes en Madrid su libro Cuando el mundo duerme. Historias, palabras y heridas de Palestina (Galaxia Gutenberg, 2026), bajo la atenta mirada de cientos de asistentes que, sentados y de pie ocupando hasta el último hueco del espacio, escuchaban con ansia lo que la referenciada política tenía que decir.

Junto a ella, la actriz Aitana Sánchez-Gijón, el actor y escritor Carlos Bardem y la periodista y escritora Olga Rodríguez han participado en la charla. “Llevamos dos años y siete meses desde el comienzo del genocidio en Gaza. Un genocidio que era previsible y evitable”, así hacía comenzar Rodríguez el evento, al que han acudido personalidades como Rozalén, la actriz Hiba Abouk, o el periodista Fernando Berlín. “Lo que pasa en Gaza nos condiciona a todos, porque hoy el centro del mundo está en Palestina”, ha dicho la periodista.

Sánchez-Gijón, políticamente posicionada desde el principio de su carrera, ha asegurado que tiene el deber de usar su altavoz para hablar de causas que le atraviesan: “A veces me vence el desaliento y pienso que soy una gota en el mar, pero después de leer el libro de Francesca y de ver ejemplos de compromiso y valentía como el suyo y el de tantas otras personas, sé que son las que crean este tejido social”. “Desde la sociedad civil es desde donde realmente se pueden hacer las cosas y movilizar las conciencias”, ha asegurado la actriz.

Bardem ha dado importancia al uso de las palabras, porque, ha dicho, nos las están robando, a nosotros y a los gazatíes: “Este libro es importante porque llama a las cosas por su nombre. Francesca es importante porque llama a las cosas por su nombre”. “Nosotros vivimos en una burbuja de privilegio, así que lo único que podemos hacer, hagámoslo”. En esta línea, ha llamado a la resistencia: “Si los palestinos, a los que asesinan, desplazan y torturan todos los días desde hace más de 40 años siguen resistiendo, ¿cómo no vamos a resistir nosotros a su lado?”.

Los aplausos y los vítores, continuos y con ímpetu, se han agudizado cuando ha le ha llegado el turno de Albanese que, según ha asegurado, se sentía anonadada por el cariño que estaba recibiendo. “Sé que estoy haciendo lo correcto. Hago lo que cualquier persona decente en mi posición haría”, ha declarado. Pero el adjetivo de “valiente” para describirla ha estado en boca de los ponentes durante toda la charla. “No hay un alto el fuego en Gaza, y sin embargo ya se ha apartado la mirada en muchos lugares”, ha asegurado Rodríguez.

Albanese, agradecida al Gobierno español por su discurso en defensa de Palestina, ha querido dejar claro los continuos ataques por parte de las instituciones europeas hacia su trabajo, y ha denunciado las sanciones que sufre desde Estados Unidos, contra las que la ONU ha decidido no interferir. “Tenemos que dejar de ser la colonia de Estados Unidos”, ha afirmado.

En sus últimos informes para Naciones Unidas, la relatora incorporaba el término “necrocapitalismo”, el cual ha explicado en la charla: “Hay una red de intereses comerciales que están conectados para mantener la ocupación. Hay gente que se está haciendo rica a costa de la muerte de niños, mujeres y hombres”. Albanese ha enumerado algunos ejemplos de empresas vinculadas, según sus informes, al mantenimiento de la ocupación, como Hyundai, Volvo, Airbnb o Booking.com, incluso algunas universidades e instituciones sociales. “Gaza es el apocalipsis y está revelando quiénes somos como individuos, organizaciones, Estados, instituciones y sistemas. Europa es la unión del mercado, pero no necesariamente de la gente”, ha afirmado.

“Necesitamos cortar la complicidad. Protestar no es suficiente”, ha reivindicado. “Comprueba tu lista de la compra”, ha dicho, apelando al boicot de productos y servicios que apoyan al genocidio. “Esta misión debe continuar, porque es esto o barbarie. Por nosotros y por aquellos que vendrán después que nosotros”, ha concluido.