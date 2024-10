Los productores de 'Blade Runner' demandan a Musk por usar sus imágenes para promocionar su 'robotaxi'

La productora de la película Blade Runner 2049 demandó este lunes al empresario Elon Musk por usar de forma ilegal imágenes del filme de ciencia-ficción para promocionar el nuevo robotaxi de Tesla, compañía de la que es el mayor accionista y director ejecutivo. Alcon Entertainment interpuso la demanda en un tribunal federal de California, y en ella acusa al dueño de Space X y a su empresa de automóviles eléctricos de apropiarse indebidamente de la marca de la película para promocionar su producto en la presentación que realizó este mes en Los Ángeles.

La demanda también cita a Warner Bros y Discovery como acusados, y dice que Alcon había rechazado una solicitud de Musk y estas empresas para utilizar imágenes de Blade Runner 2049 como parte de un evento de mercadotecnia del pasado 10 de octubre en el estudio de Warner. Según la querella, la supuesta utilización de las imágenes del automóvil autónomo se llevó a cabo en ese encuentro, de acuerdo con informaciones de EFE.

Alcon Entertainment había rechazado una solicitud de Musk para el uso de imágenes de la película debido a su "comportamiento altamente politizado, caprichoso y arbitrario, que a veces deriva en un discurso de odio", según la denuncia.

La presentación no llegó a usar imágenes exactas de la película dirigida por Denis Villeneuve, pero mostró "imágenes creadas por inteligencia artificial (IA) que reflejaban escenas" de la cinta ganadora del Oscar a los mejores efectos visuales y fotografía, de acuerdo con la demanda.

La empresa afectada califica el uso de herramientas de IA para crear imágenes casi idénticas como "una táctica de mala fe e intencionalmente maliciosa" con el objetivo de que el evento fuera "más atractivo para una audiencia global (...) para ayudar a vender Teslas".

La productora también señaló que estaba en conversaciones con otras marcas automotrices para asociarse en una próxima serie de televisión de Amazon, Blade Runner 2099, y que no quería que nada interfiriera en esas negociaciones, recogió el diario The New York Times.

Blade Runner 2049, una secuela de Blade Runner (1982), fue financiada y producida por Alcon y estrenada por Warner Bros en 2017. La película está protagonizada por el replicante K (Ryan Gosling) un androide similar al ser humano que vive en un Estados Unidos postapocalíptico y conduce un automóvil totalmente autónomo y con inteligencia artificial.