Amazon, Nvidia, Microsoft... las alianzas de Open IA para acceder a las principales tecnológicas del mundo

La tecnológica OpenAI, creadora de ChatGPT, ha firmado este lunes un acuerdo con Amazon por 38.000 millones de dólares en el que podrá tener acceso a la infraestructura de la compañía. En concreto, la IA de OpenAi accederá a la plataforma en la nube Amazon Web Services (AWS). Así, la compañía dirigida por Sam Altman tendrá acceso a la capacidad de cálculo de AWS, que incluye cientos de miles de unidades de procesamiento gráfico (GPU) proporcionados por su también nuevo socio Nvidia.

Nvidia, junto a Microsoft, AMD y Oracle son los gigantes tecnológicos con los que la compañía de Altman también ha cerrado acuerdos este pasado mes, situándola así en la categoría de start-up más valiosa del mundo.

En un primer momento, OpenAI utilizará los centros de datos ya existentes de AWS, pero posteriormente Amazon construirá infraestructura específicamente para la tecnológica. Estas instalaciones contarán con un "sofisticado diseño arquitectónico" ideado para obtener la máxima eficiencia y rendimiento en el procesamiento de IA.

Altman aseguró en el comunicado que este acuerdo "refuerza el amplio ecosistema informático que impulsará esta nueva era y pondrá la IA avanzada al alcance de todos". "La amplitud y la disponibilidad inmediata de una computación optimizada demuestran por qué AWS se encuentra en una posición única para dar soporte a las enormes cargas de trabajo de IA de OpenAI", apuntó por su parte el director ejecutivo de AWS, Matt Garman.

Tras darse a conocer la noticia, las acciones de Amazon subían un 5% en los primeros compases de la bolsa de Wall Street.

Este es el primer acuerdo entre AWS y OpenAI; hasta el pasado enero, Azure, la parte de Microsoft encargada de la "nube" de internet, era el único proveedor exclusivo de OpenAI en todo tipo de servicios relacionados con este ámbito.

Reestructuración de la compañía

OpenAI anunció el pasado 28 de octubre que había completado su reestructuración tras el nuevo acuerdo con Microsoft, abarcando la idea de lograr una inteligencia artificial general (IAG, en inglés AGI), un hipotético sistema de IA que supere las capacidades del cerebro humano y que, según los expertos, podría llegar en la próxima década.

La startup indicó que su organización sin fines de lucro ahora se llama OpenAI Foundation, una de las organizaciones filantrópicas con mayores recursos de la historia, según la compañía. "La misión de OpenAI es garantizar que la IAG beneficie a toda la humanidad y se impulsará tanto a través de la empresa como de la Fundación. Cuanto más éxito tenga OpenAI como empresa, mayor será el valor de su participación accionaria, que la organización utilizará para financiar su labor filantrópica", anota la empresa en su comunicado.