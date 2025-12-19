Un tribunal alemán revoca la prohibición del grupo neonazi 'Hammerskins'

El Tribunal Federal Administrativo de Alemania revocó este viernes la prohibición del grupo neonazi Hammerskins Alemania, decretada hace dos años por el Ministerio del Interior, bajo el Gobierno del entonces canciller Olaf Scholz, al considerarla contraria a derecho por cuestiones de forma, según informa EFE.

En 2023, el Ministerio del Interior, que estaba en manos de la socialdemócrata Nancy Faeser, ilegalizó las subsecciones regionales de la organización, cuyos fondos fueron confiscados, con el argumento de que tanto los objetivos como las actividades de un supuesto colectivo existente a nivel federal se dirigían en contra del orden constitucional.

En concreto, según el ministerio, Hammerskins Alemania hacía gala de una ideología de extrema derecha centrada en la protección de la "raza blanca aria" y la lucha contra un supuesto "reemplazo de población".

No obstante, tal y como informó hoy el Tribunal en un comunicado, no se puede establecer que exista una organización suprarregional sólida llamada Hammerskins Alemania que diera instrucciones vinculantes a las diferentes ramas regionales.

"Sólo una integración de este tipo en una organización conjunta, tal y como la asume el Ministerio del Interior, justificaría la clasificación de las subsecciones como organizaciones parciales y con ello su inclusión en la prohibición sin examinar las razones de la prohibición a nivel de las subsecciones", explicó el Tribunal.

Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de que en el futuro el Estado central o los estados federados puedan prohibir subsecciones de forma individual, si determinan razones suficientes para ello.

Pese a la prohibición, los seguidores alemanes de los Hammerskins habían seguido activos y participando en encuentros con otros extremistas europeos, según la asociación investigativa alemana Exif, que en noviembre documentó la reunión de un centenar de Hammerskins europeos en Milán.

La organización alemana surgió en 1992 y está considerada a su vez una filial de Hammerskin Nation, fundada en Texas en 1988 y responsable del asesinato de varias personas afroamericanas y migrantes.