Trump decidirá sus próximos pasos con respecto a Venezuela en una reunión con sus asesores

El presidente de EEUU, Donald Trump, discutirá este lunes con sus asesores los próximos pasos relacionados con Venezuela en medio del amplio despliegue militar de Washington en el Caribe y su creciente presión sobre Caracas, informa EFE. El anuncio ha tenido lugar un día después de confirmar una llamada con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, según informó la Casa Blanca.

"Confirmo que el presidente se reunirá con su equipo de Seguridad Nacional para tratar este tema (de Venezuela) y muchos otros", dijo la portavoz de la Administración, Karoline Leavitt, al ser preguntada por el encuentro, reportado inicialmente por la cadena CNN citando fuentes anónimas.

Leavitt no quiso ahondar en detalles sobre los temas a abordar y en su lugar insinuó que esta es una reunión rutinaria. Trump "se reúne con su equipo de Seguridad Nacional con frecuencia. Es el comandante en jefe. Parte de su responsabilidad es garantizar la paz en todo el mundo", advirtió.

Según reportes de CNN, la cita tendrá lugar en el Despacho Oval de la Casa Blanca, a la que se prevé asistan altos funcionarios como los secretarios de Estado, Marco Rubio, y de Guerra, Pete Hegseth, junto al jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine.

Estas conversaciones se producen en un momento de incertidumbre en la región, tras la escalada en la retórica de Trump contra el Gobierno del país suramericano y su advertencia este fin de semana para pilotos y aerolíneas, a los que dijo que deben considerar "cerrado" el espacio aéreo venezolano y sus alrededores.

El mandatario estadounidense se negó a aclarar este domingo si su alerta significaba un ataque inminente en tierra venezolana, como parte de una expansión de la campaña antidrogas que su Ejército lleva a cabo en aguas del Caribe y el Pacífico, con ataques a una veintena de supuestas lanchas al servicio del narcotráfico y la muerte de más de 80 tripulantes.

Trump sí confirmó una llamada telefónica con Maduro, aunque se negó a dar detalles de la conversación. El intercambio entre ambos líderes habría ocurrido la semana pasada para acordar una posible reunión en Estados Unidos, aunque el diálogo no resultó en planes concretos, según reportes del diario The New York Times con base en fuentes anónimas.

La reunión de este lunes entre Trump y sus asesores también coincide con el aumento del escrutinio en el Congreso sobre la legalidad de los ataques estadounidenses a las supuestas embarcaciones relacionadas con el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico.

Comisiones bipartidistas dan los primeros pasos para investigar si el secretario de Guerra Hegseth habría cometido supuestos crímenes de guerra al ordenar un segundo ataque mortal para rematar a sobrevivientes de una lancha venezolana en aguas caribeñas, según The Washington Post.

Hegseth ha calificado la información de falsa y Trump ha defendido a su secretario de Guerra, asegurando que cree su versión.