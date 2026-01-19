DIRECTO
Última hora sobre el accidente ferroviario de Adamuz
Sigue con infoLibre el minuto a minuto del accidente de tren en Adamuz (Córdoba).
11:06 h
Las reuniones previstas este martes entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los portavoces del Congreso de Sumar y ERC, Verónica Martínez Barbero y Gabriel Rufián, dentro de su ronda de contactos con los partidos para abordar un posible envío de tropas a Ucrania, han sido canceladas por el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba).
Fuentes de Sumar han informado de la cancelación de la reunión entre Sánchez y Barbero, y fuentes de Moncloa han señalado a EFE que se cancela también el encuentro previsto también para el martes con Rufián, a la espera en ambos casos de fijar una nueva fecha.
Este mismo lunes Sánchez tenía previsto empezar la ronda de contactos con los partidos con una reunión con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que fue cancelada poco después del accidente ferroviario del domingo por la tarde, en el que descarrilaron dos trenes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba).
Sánchez tiene previsto desplazarse este lunes junto a la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y el ministro Fernando Grande-Marlaska a la zona del accidente, que por el momento ha dejado 39 personas fallecidas y más de cien heridos.
10:41 h
La Unidad Militar de Emergencias (UME) y del Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA) han intensificado desde esta mañana las labores de rescate y búsqueda de supervivientes o fallecidos en el lugar donde este domingo descarrilaron dos trenes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba), con el resultado provisional de 39 muertos y más de cien heridos.
Aunque los efectivos de emergencias no han dejado de trabajar en el terreno durante toda la madrugada, ha sido al amanecer cuando se han intensificado los trabajos con la llegada de la maquinaria necesaria para poder manipular los vagones siniestrados y facilitar las labores de rescate y búsqueda de las personas que aún pudieran quedar atrapadas.
La zona del accidente, en un lugar escarpado y a unos cinco kilómetros del núcleo urbano de Adamuz, está dificultando las labores de los miembros de emergencias, por lo que se está regulando el tráfico para dar prioridad a los servicios urgentes.
Ya desde anoche, un total de 37 militares del batallón de Intervención en Emergencias II de la Unidad Militar de Emergencias (UME) con base en Morón de la Frontera se desplazaron con 15 vehículos y diverso material de rescate a Adamuz (Córdoba) tras el trágico siniestro ferroviario.
Concretamente, se trata de una sección de intervención de la UME que viaja también con material de excarcelación, iluminación y sanidad para trabajar en la zona.
10:40 h
Los reyes viajarán mañana a Adamuz (Córdoba) a la zona del accidente en el que al menos 39 personas han muerto y decenas han resultado heridas tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad.
Según han informado fuentes de la Casa Real, Felipe VI y Letizia que se encuentran en Atenas este lunes para asistir al funeral de la princesa Irene de Grecia, han suspendido el acto previsto para mañana en Toledo donde iban a entregar las medallas de Oro al Mérito en Bellas Artes.
Anoche, ya mostraron su grave preocupación por el siniestro y trasladaron su pésame a los familiares de las víctimas.
Los reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía regresarán a Madrid inmediatamente después del funeral y el entierro de la princesa Irene de Grecia en Atenas y no asistirán a la recepción prevista para después del acto, a la que se quedará la reina Sofía con sus hijas, las infantas Elena y Cristina.
"Seguimos con gran preocupación el grave accidente entre dos trenes de alta velocidad en Adamuz. Trasladamos nuestro más sentido pésame a los familiares y allegados de los fallecidos, así como nuestro cariño y deseos de una pronta recuperación a los heridos", aseguró la Casa Real en un mensaje en X tras conocer el siniestro.
10:29 h
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido cancelar su participación en el Foro Económico de Davos debido al descarrilamiento de dos trenes que ha provocado al menos 39 víctimas mortales.
Sánchez tenía previsto viajar la tarde del martes a la localidad suiza de Davos para asistir a la cena oficial con motivo de este evento, y al día siguiente iba a intervenir ante el plenario del foro e iba a mantener una serie de reuniones.
Sin embargo, debido a las consecuencias del descarrilamiento de los trenes en Adamuz (Córdoba), ha suspendido ese viaje y permanecerá en España.
Sánchez ya había suspendido toda la agenda que tenía prevista para este lunes, que incluía una reunión en el Palacio de la Moncloa con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y esta mañana se desplaza a la zona del accidente para conocer más detalles sobre el terreno, acompañado de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
10:28 h
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha convocado esta mañana en Génova una reunión de seguimiento del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), a la que asistirán el expresidente de Renfe Pablo Vázquez y la ex directora general de Operaciones de la compañía, Berta Barrero.
Fuentes del PP han informado de esta "reunión de seguimiento de la emergencia", en la que también participarán el vicesecretario del partido con competencias en materia de Transportes, Juan Bravo, y la vicesecretaria con competencias en materia de Sanidad, Carmen Fúnez.
Feijóo está en contacto permanente con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y ha telefoneado en las últimas horas al exministro de Fomento, Íñigo de la Serna, para recibir toda la información posible acerca de la infraestructura afectada en el accidente.
El PP ha suspendido su agenda de este lunes. "Toda nuestra atención está y estará en Córdoba en estos trágicos momentos", han indicado las fuentes.
10:18 h
La Guardia Civil ha abierto una oficina en la Comandancia de Córdoba capital para que los familiares directos de las víctimas del accidente de tren puedan denunciar y aportar muestras de ADN para cotejar con los fallecidos y proceder a su identificación.
La oficina quedará establecida en la Comandancia situada en el número 2 de la avenida de Medina Azahara, según han informado fuentes del instituto armado.
La Guardia Civil tiene en la zona algo más de 220 efectivos, tanto de Seguridad Ciudadana, como de Tráfico y GRS, que están empleando drones y el apoyo de su propio helicóptero.
También se encuentra el Equipo Central de Inspecciones Oculares de Criminalística, y se han incorporado especialistas que participaron en la dana para proceder a la identificación temprana de los fallecidos, tanto expertos en ADN como en huellas.
Este despliegue de la Guardia Civil forma parte del operativo por el accidente de trenes que cerca de Adamuz (Córdoba) causó la noche de este domingo al menos 39 muertos y 48 heridos ingresados de los que 12 están en la UCI.
10:17 h
El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha advertido este lunes de que las razones del accidente ferroviario en el que han muerto, al menos, 39 personas, tardarán días en conocerse, al igual que la reanudación del tráfico ferroviario en esa línea de alta velocidad, donde el siniestro de dos trenes se produjo con unos veinte segundos de decalaje.
En declaraciones a la Cadena SER, el responsable de Renfe, que lleva toda la noche en el lugar del suceso, también ha adelantado que lo más previsible es que aumente el número de fallecidos, dadas las dificultades para acceder a los restos de algunos de los vagones accidentados.
Según ha explicado, se trata de un siniestro "en circunstancias extrañas", con lo que "lo peor que podemos hacer ahora es especular".
Habrá que dejar trabajar a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), que, ha recordado, es un organismo independiente al que tanto Iryo como Renfe están "poniendo toda la información a su disposición".
"Ayer ya estaban aquí desplegados" técnicos de la CIAF, ha dicho al respecto, para añadir que, en su opinión, no podrá haber "una respuesta concluyente" sobre su investigación "hasta que pasen varios días".
10:16 h
La Asociación Plataforma de Víctimas Alvia 04155, el accidente ferroviario que se produjo en 2013 en Santiago de Compostela y provocó 80 muertos, ha enviado este lunes su pésame a los afectados por la tragedia de Adamuz (Córdoba).
"Queremos trasladar nuestro más sentido pésame y solidaridad a todas las personas afectadas por la tragedia ferroviaria de Adamuz", ha señalado la plataforma en su mensaje.
La asociación se ha puesto a disposición de las víctimas y familiares "desde el máximo respeto y compromiso con la dignidad, la verdad y la justicia".
"Confiamos en que se les preste toda la atención y el apoyo que necesitan. Todo nuestro ánimo y apoyo a los afectados", ha añadido.
10:07 h
El sindicato CCOO considera "imprescindible" que se investiguen "de manera exhaustiva" las causas del accidente de trenes que se produjo ayer, domingo, en Adamuz (Córdoba), en el que han fallecido, al menos, 39 personas.
El sindicato solicita en un comunicado "total transparencia y rigor" en la investigación de las causas del siniestro "para depurar las responsabilidades que correspondan".
CCOO pide, asimismo, la adopción de "todas las medidas necesarias para garantizar que un accidente de estas características no vuelva a producirse".
"Lamentamos profundamente el grave accidente ferroviario ocurrido", ha precisado el sindicato, que traslada su "más sincero pésame" a las familias y personas allegadas de las víctimas mortales y el "apoyo y solidaridad" a todas las personas heridas.
UGT se ha sumado a las muestras de dolor y solidaridad con las víctimas mortales y heridos en el accidente, pero ha exigido "depurar responsabilidades si las hubiera".
Recuerda, además, que los trabajadores que, como consecuencia de este suceso y de las incidencias o limitaciones de movilidad asociadas, no puedan acceder a su centro de trabajo o transitar por las vías necesarias para acudir al mismo (con independencia del medio de transporte utilizado), tienen derecho a un permiso retribuido de hasta cuatro días, sin pérdida de salario.
10:06 h
La madrileña estación Puerta de Atocha-Almudena Grandes ha amanecido este lunes convertida en un improvisado punto de encuentro para viajeros sin tren, donde las pantallas de información han notificado a lo largo de las primeras horas la cancelación de los trenes hacia Córdoba, Sevilla, Málaga, Huelva, Cádiz, Algeciras y Granada.
Mientras tanto, según ha relatado a EFE una trabajadora de limpieza de la estación, decenas de personas recorren la estación buscando alternativas con coches compartidos, reflejando la urgencia de muchos viajeros por regresar a casa o continuar su viaje por otros medios.
Esta situación deriva del grave accidente ferroviario ocurrido este domingo en el término municipal de Adamuz (Córdoba), en el que se han visto implicados dos trenes de alta velocidad, uno de la compañía Iryo y un Alvia de Renfe.
El siniestro ha causado, por el momento, 39 muertos, una cifra que las autoridades advierten que puede no ser definitiva.
09:00 h
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se trasladará a lo largo de la mañana del lunes a la zona del accidente ferroviario ocurrido este domingo en Adamuz (Córdoba), para conocer de primer mano la situación, según informa la Secretaría de Estado de Comunicación.
08:50 h
El líder de IU y candidato de la coalición Por Andalucía a la presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha suspendido la agenda prevista para este lunes y se desplazará a la localidad de Adamuz (Córdoba) para mostrar su solidaridad con las víctimas del accidente ferroviario y sus familias.
Fuentes de IU han informado además de que Maíllo se ha puesto en contacto esta pasada noche con el gabinete del Ministerio de Transportes, así como con la Presidencia de la Junta de Andalucía, para interesarse por los trabajos tras el accidente, que ha dejado por el momento 39 fallecidos, mientras que 73 personas permanecen ingresadas, 24 de ellas en estado grave.
Un tren de la compañía Iryo, que había salido de Málaga a las 18:40 horas de la tarde de este domingo con destino a Puerta de Atocha (Madrid) con 317 personas a bordo, descarriló sus tres últimos vagones a las 19:39 horas e invadió la vía contigua por la que en ese mismo momento circulaba otro convoy de Renfe con destino a Huelva, que también descarriló.
08:49 h
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha suspendido su comparecencia de este lunes ante los medios de comunicación para comunicar oficialmente que las elecciones autonómicas se celebrarán el 15 de marzo, en señal de duelo por el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) que ha dejado de momento 39 muertos y 73 heridos.
Fuentes del gobierno autonómico han precisado a EFE que el anuncio de la convocatoria electoral se realizará mediante un comunicado, ya que este lunes es la fecha límite para hacerlo.
Al menos 39 personas han fallecido en el accidente de trenes de Adamuz, según han indicado a EFE fuentes de la investigación; con otras 73 que permanecen ingresadas, 24 de ellas en estado grave, de las que cuatro son menores.
08:34 h
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, señala que la cifra de fallecidos no es definitiva. Así lo expresaba este lunes en redes sociales: "Quiero expresar todo mi agradecimiento al enorme trabajo de los equipos de rescate durante la noche, en circunstancias muy difíciles, y mis condolencias a víctimas y familia en estos momentos tan terribles". A las 9:30 horas, el ministro comparecerá ante los medios.
08:23 h
Varias autoridades europeas expresaron este domingo su pesar por la "tragedia ferroviaria" en España, donde al menos 21 personas perdieron la vida a causa de un choque de dos trenes en Córdoba, que causó además 24 heridos graves.
"Una tragedia ferroviaria golpea a Andalucía. Pensamientos para las víctimas, sus familias y todo el pueblo español. Francia está a vuestro lado", escribió el jefe de Estado francés, Emmanuel Macron, en la red social X.
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, también expresó su "tristeza" al saber del accidente: "Italia comparte el dolor de España por esta tragedia. Nuestros pensamientos están con las víctimas, los heridos y sus familias".
Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, se declaró "consternado" por el siniestro y compartió su "más profunda solidaridad con las víctimas, sus seres queridos y con el pueblo español".
08:22 h
El Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid, el SUMMA 112, ha informado de que ha recibido a los pasajeros que, desde las 4:30 horas de hoy, han ido llegando a la estación de Atocha en los autobuses con viajeros de los dos trenes accidentados.
Lo ha hecho junto a SAMUR, Cruz Roja y psicólogos activados por Adif, Renfe e Iryo.
En el lugar se encuentran trabajando con los pasajeros que van llegando y con los familiares una psicóloga, técnicos y médicos del SUMMA 112.
Por otro lado, se han realizado labores de coordinación en el Centro de Atención a Familiares y Víctimas de Atocha a través del personal de Protección Civil y Emergencias desplazado allí desde anoche.
08:21 h
El tren de Iryo que descarriló ayer en Adamuz (Córdoba) había sido revisado el pasado 15 de enero, hace tan solo cuatro días, y se fabricó en 2022, según la información de la compañía.
Iryo ha explicado en una nota que mantiene comunicación constante con todas las instituciones implicadas —Ministerio de Transportes, Adif, Delegación del Gobierno, Junta de Andalucía y los ayuntamientos de Adamuz y Córdoba— y agradece la solidaridad, la rápida respuesta y los medios humanos y técnicos desplegados desde el primer momento.
Señala que se encuentra a total disposición de la Comisión encargada de la investigación del accidente y colaborará plenamente, facilitando toda la información que le requieran.
El consejero delegado de Iryo, Fabrizio Favara, fue anoche al lugar del accidente para acompañar a los equipos que trabajan sobre el terreno, y el presidente, Carlos Bertomeu, se está desplazando a la zona.
08:20 h
Un total de 39 personas han fallecido en el accidente de trenes de Ademuz (Córdoba), según han indicado a EFE fuentes de la investigación.
Un total de 73 personas permanecen ingresadas, 24 de ellas en estado grave, de las que cuatro son menores.
Se aplica el Protocolo nacional de actuación en sucesos con víctimas múltiples y por tanto, en el Instituto de Medicina Legal de Córdoba el Centro de Integración de Datos.
A él se incorporarán expertos del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil encargados de identificar los fallecidos en el siniestro, tanto por huellas como en ADN.