El mediocre desempeño de sus programas amenaza la hegemonía de la productora de Ana Rosa Quintana en T5

Telecinco no encuentra su lugar. El principal canal de Mediaset, el grupo audiovisual controlado por los herederos de Silvio Berlusconi, que durante años fue líder de audiencia en nuestro país, cerró 2025 con sus peores cifras de audiencia (9,4%) y su cuarto récord negativo consecutivo, según Kantar Media.

El año 2026 no ha empezado mejor. Telecinco ha promediado hasta este jueves un raquítico 8,3%, en torno a cuatro puntos porcentuales por debajo de Antena 3 y La 1. Y eso que su programa estrella hasta este momento, La isla de las tentaciones, consigue cuotas del 20%.

En las mañanas, sin embargo, la audiencia no responde. La decisión de devolver a Ana Rosa Quintana a esta franja horaria, después de fracasar en las tardes, solo ha conseguido medias de audiencia del 12%, por debajo de sus rivales en Antena 3 y La 1 de RTVE. Pero no es solo la otrora reina de las mañanas la que no tira de la cadena: los programas La Mirada Crítica, conducido por Ana Terradillos, y Vamos a ver, presentado por Patricia Pardo —ambos también de la productora de la que Quintana es propietaria—, tienen cifras incluso peores, en torno al 9% y el 8% en las últimas semanas.

Así que, en busca de un cambio de tendencia, los responsables de la cadena han decidido resucitar un formato que consideran una apuesta segura. El concurso El precio justo, presentado por Carlos Sobera, volverá a antena el próximo lunes justo antes del informativo de las 15.00 horas, con el objetivo de competir con La ruleta de la suerte, uno de los programas con más seguidores de las mañanas de Antena 3, y con el tramo final de Mañaneros 360 (La 1). El reto no es pequeño: en 2021 el programa fue cancelado, incapaz de batir a Pasapalabra (Antena 3).

Los damnificados

Los damnificados por este reajuste son dos programas de la factoría Ana Rosa. El que presenta ella misma verá recortada su emisión en 40 minutos (se emitirá de 8.55 a 12.45 h) y, sobre todo, Vamos a ver, que de una hora y media pasará a durar apenas 60 minutos (de 12.45 a 13.45 h).

El recorte en El Programa de AR certifica el fracaso de la decisión tomada por la cadena hace ahora un año, cuando resolvió devolver a Quintana de la tarde a la mañana, tras cosechar cifras muy bajas de audiencia en esa franja horaria (7,7%).

Estuvo en ese lugar desde septiembre de 2023, tras casi dos décadas como reina de las mañanas en abierta competencia con Susanna Griso en Antena 3, aunque casi siempre un punto por delante. Pero en su regreso a la franja matutina no solo no ha podido con Griso, sino que está por detrás de La Hora de La 1, de Silvia Intxaurrondo, y de Mañaneros 360, que presentan Javier Ruiz y Adela González.

La decisión de los responsables de la parrilla de Telecinco tendrá necesariamente consecuencias en la cuenta de resultados de la productora de Ana Rosa Quintana, Unicorn Content SL, una empresa que vive sobre todo de lo que se emite a través del canal de Mediaset. Además de los citados El Programa de AR, La Mirada Crítica y Vamos a ver, Telecinco tiene en su parrilla en estos momentos otras dos producciones de Unicorn: El Tiempo Justo, que se emite por las tardes y apenas consigue superar el 8% de cuota de pantalla, y Fiesta, un magacín de fin de semana cuya audiencia tampoco ha conseguido destacar por encima de la media de la cadena.

Ha sido con estos programas con los que Unicorn ha conseguido cerrar 2025, por cuarto año consecutivo, como la productora con más horas emitidas en las cadenas privadas de televisión lineal en España (sin contar autonómicas y temáticas), hasta contabilizar un 19,3% del total.

Amenaza

Pero el recorte de sus emisiones matutinas, al que pueden seguir otros en los próximos meses a medida que Telecinco vaya ensayando cambios que le permitan detener la sangría de telespectadores que sufre desde hace varios años y que ya afecta considerablemente a sus ingresos publicitarios, amenaza con poner fin a esa hegemonía en favor de su gran rival en la cadena, la productora Mandarina.

Esta empresa, propiedad de Santiago Botello, Pedro Revaldería y la propia Mediaset, es la principal competidora de Unicorn, con un 10% de horas de emisión en las cadenas privadas españolas. Y no para de crecer. En 2023 era la quinta de España en horas de emisión, según la agencia de análisis de audiencias Dos30, y dos años después ya es la segunda.

Hace apenas un año, Unicorn, con un 21% de horas de emisión, superaba a Mandarina en 13,3 puntos porcentuales. Hoy esa distancia, antes de los cambios que comenzarán en Telecinco el próximo lunes, se ha reducido sustancialmente (hasta 9,3 puntos).

En tercer lugar está La Cometa TV, con un 8,4%, productora propiedad de Eurostar Mediagroup, de la que forman parte las empresas de estudios de mercado Sigma Dos y que preside el empresario Gerardo Iracheta.

Los cambios en las mañanas solo inauguran lo que viene. Mediaset trabaja en nuevos y viejos formatos de telerrealidad y ha entregado sus informativos a la empresa Secuoya en un intento de revitalizar también esa parte de su oferta, que se mueve entre el 7% y el 8% de audiencia, también muy por detrás del Telediario 1 (15,5%) y, sobre todo, de Antena 3 Noticias 1, con un extraordinario 24,1%.

Al frente del informativo estrella sigue Carlos Franganillo, fichado por Mediaset en noviembre de 2023 para relevar a Pedro Piqueras y relanzar, hasta ahora sin éxito, la audiencia de este espacio.