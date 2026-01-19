¿Quién está en contra de Mercosur?

¿Tiene sentido que una organización creada para proteger a sus miembros dé pasos en contra de los intereses de los mismos? Ninguno.

Partiendo de esta premisa, tampoco es creíble que la Unión Europea llegue a acuerdos comerciales con terceros países que perjudiquen a sus Estados miembros.

El intercambio comercial ha acompañado al ser humano prácticamente desde los albores de la humanidad. En el Neolítico hacían trueque con pieles de animales, herramientas… y con la agricultura nació el comercio. Es una práctica inherente al desarrollo de los pueblos y las sociedades, y no se detendrá. Por eso, el debate es si lo hacemos con o sin reglas, con imposición o con negociación. Y en estos momentos en el que Donal Trump ha optado por lo primero, haciendo saltar por los aires las reglas del comercio internacional y aplicando la ley del más fuerte, nuestra apuesta es la contraria, establecer reglas para que sea una práctica justa y sostenible, social y medioambientalmente.

Desde que nació la Unión Europea, no ha habido ni un solo acuerdo comercial suscrito con terceros que no haya generado beneficios para Europa. Un ejemplo reciente lo encontramos en el Acuerdo Comercial y Económico Global con Canadá, conocido como CETA, frente al que se levantaron muchas voces en contra pero del que ya no se ha vuelto a escuchar más, quizá porque no se cumplió ninguno de los malos pronósticos que vaticinaban esas voces. Realmente, ha sucedido todo lo contrario; desde que entró en vigor en 2017 el comercio ha aumentado un 66% y se han creado más de 700.000 empleos en ambos lados del Atlántico.

Los resultados nos han dado la razón a quienes entonces defendíamos que el acuerdo con un país con quien compartimos valores, estándares y cultura solo podría generar beneficios para ambas partes. Y las mismas expectativas tenemos con Mercosur, incluso más altas si hablamos en términos de población y volumen de bienes.

El Acuerdo de asociación de la UE con Mercosur es un logro sin precedentes de la política exterior y comercial de la UE en los últimos años. La unión de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay supone un mercado de 270 millones de habitantes, con un PIB de 2,7 billones de euros, es decir, que conjuntamente conforman la sexta economía del mundo. La Comisión Europea calcula que el potencial de exportaciones podría aumentar en 84.000 millones y generar unos 756.000 empleos adicionales, beneficiando especialmente al sector automovilístico europeo, a industrias como la química o la farmacéutica, y a la agroalimentación, en sectores como el queso, el vino o las bebidas espirituosas. Se estima que, como resultado de la liberalización, las exportaciones de mercancías y servicios de la UE a Mercosur aumenten entre un 52 y un 68%, y las importaciones de la UE procedentes de Mercosur lo hagan entre un 11 y un 14%.

Por eso las preguntas más pertinentes que caben hacerse son ¿quiénes? y ¿por qué se oponen a Mercosur? La respuesta es: aquellos que se oponen a cualquier acuerdo comercial porque eso engrandece y fortalece a la Unión Europea.

Esto no va de agricultura. Precisamente uno de los pilares más sólidos de la Unión, si no el que más, es la Política Agraria Común (PAC). Desde que nació el proyecto europeo, la seguridad alimentaria y, por tanto, el cuidado de la agricultura, ha sido uno de sus ejes fundamentales. No es casualidad que el 25% del presupuesto de la UE se destine a la PAC, a pesar de que el sector agrícola aporta al PIB europeo un 1,5%.

Y así seguirá siendo. De hecho, en las actuales negociaciones del Marco Financiero Plurianual la comisión acaba de sumar 45.000 millones de euros a la partida dedicada a la PAC.

Del mismo modo que tras 25 años de negociaciones con Mercosur, los derechos e intereses de todos los sectores europeos –pero especialmente del agroalimentario– están protegidos y podrán obtener grandes beneficios. Esto será así particularmente en sectores como el aceite de oliva, el vino y el porcino, que se verán favorecidos con la eliminación progresiva de los aranceles. Además, el acuerdo incluye contingentes arancelarios equilibrados para los productos más sensibles, así como medidas de defensa comercial y salvaguardias para proteger los productos agrícolas más sensibles para la UE, y una red de apoyo financiero de 6.300 millones de euros para afrontar eventuales perturbaciones en los mercados agrarios. En el caso de España, protege 59 denominaciones de origen.

La optimización de procedimientos aduaneros supondrá una gran ventaja para las pymes, al igual que se abren grandes oportunidades para todas las empresas, que podrán competir por contratos públicos a los que no tenía acceso.

Frente a los falsos argumentarios, es importante que la ciudadanía sepa que los productos importados cumplirán las estrictas normativas de seguridad alimentaria de la UE, no permitiéndose importar productos con sustancias no autorizadas en Europa.

Desde este mismo 17 de enero, con la firma de la UE y los países del Mercosur, el acuerdo ya está en vigor. A partir de ahí continúa un largo proceso de ratificaciones que puede alargarse varios años, pero que no paralizará en ningún caso su aplicación.

La alianza que sella Mercosur es única. Estamos hablando de países democráticos estables que están avanzando en su cooperación a nivel continental y al que se irán sumando otros países. La decisión de asociarse responde a una voluntad política y económica, y en estos momentos en los que otros actores internacionales que eran nuestros aliados han dejado de serlo, hay que poner todo el empeño en que este acuerdo de asociación sea un éxito.

Javier Moreno es presidente de la Delegación socialista española en el Parlamento Europeo y miembro titular de la Comisión de Comercio Internacional.