Ucrania denuncia un nuevo ataque masivo ruso contra su infraestructura energética

El ministro de Energía de Ucrania, Denís Shmigal, denunció un "ataque masivo" ruso en la noche del viernes a este sábado contra la infraestructura energética ucraniana, según recoge EFE.

"Los criminales rusos han vuelto a realizar un ataque masivo contra las infraestructuras energéticas de Ucrania", señaló en su cuenta de Telegram Shmigal, que apuntó que el bombardeo sigue su curso. "El ataque continúa" y "los trabajadores están listos para comenzar las reparaciones tan pronto como la situación lo permita", indicó.

Según el titular de Energía ucraniano, el ataque ruso tuvo como objetivo dos subestaciones y líneas que son "la base de la red eléctrica de Ucrania", además de dos instalaciones dedicadas a la generación eléctrica, una en Dobrótvir y otra en Burshtín, ambas en el oeste ucraniano.

Cómo consecuencia del ataque, la empresa energética ucraniana Ukrenergo realizó una solicitud de asistencia de emergencia a Polonia.

La mayoría de las regiones ucranianas sufren cortes de electricidad

Ukrenergo informó de que en la mayoría de las regiones del país se han aplicado cortes de electricidad.

"Como resultado de los daños causados por el enemigo, en la mayoría de las regiones se han aplicado cortes (de electricidad) de emergencia", señaló Ukrenergo en un mensaje publicado en su cuenta de la red social Facebook. "Los cortes de emergencia se cancelarán después de la estabilización de la situación en el sistema energético", agregó el mensaje de la empresa.

Según precisó el propio presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, Rusia empleó en el ataque más de 400 drones y unos 40 misiles de varios tipos".

Zelenski reconoció "daños" en varias regiones ucranianas, como en Volonia, en el noroeste y fronteriza con Polonia, en Ivano-Frankovsk, también en el oeste y donde está la frontera con Rumanía, Leópolis, que también linda con el territorio polaco, y Rivne, colindante con Bielorrusia.