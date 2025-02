La UE responderá con "medidas proporcionales" a los aranceles al aluminio y al acero de Trump

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró este martes que la UE responderá con "contramedidas firmes y proporcionales" a los aranceles del 25% que el lunes impuso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a todas las importaciones de acero y aluminio. "Lamento profundamente la decisión de imponer aranceles a las exportaciones europeas de acero y aluminio. Los aranceles son impuestos: malos para las empresas, peores para los consumidores", escribió en una declaración que también divulgó en sus redes sociales.

Por eso, dijo la presidenta de la Comisión, "los aranceles injustificados aplicados a la UE no quedarán sin respuesta: desencadenarán contramedidas firmes y proporcionadas. La UE actuará para salvaguardar sus intereses económicos. Protegeremos a nuestros trabajadores, empresas y consumidores".

Al mismo tiempo, en un discurso ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia), el comisario europeo de Comercio, Maros Secofic, dijo que Bruselas "está analizando actualmente el alcance de las medidas" anunciadas por Trump, antes de anunciar la contraofensiva.

"Esta es la forma de proteger el interés de Europa pero no es nuestro escenario preferido. Seguimos comprometidos con el diálogo constructivo, estamos listos para las negociaciones y encontrar soluciones mutuamente beneficiosas allá donde sea posible", afirmó Sefcovic. "Hay mucho en juego para ambas partes. Queremos que funcione, porque es lo lógico", continuó el comisario.

Por su parte, desde Berlín, el canciller alemán, Olaf Scholz, afirmó este martes que la UE reaccionará unida a las amenazas arancelarias de Trump. "Ya he mencionado los aranceles estadounidenses que podríamos tener que enfrentar, en primer lugar posiblemente sobre el acero y el aluminio. Si Estados Unidos no nos deja otra opción, la Unión Europea reaccionará de manera unida. Como el mayor mercado del mundo, con 450 millones de ciudadanos, tenemos la fuerza para hacerlo", advirtió durante su discurso en el último debate general en el Bundestag.

Recordó que Alemania es un país que se beneficia como ninguno otro de una Europa unida como mayor exportador de Europa. "Si la UE es blanco de los aranceles estadounidenses, como se vislumbra con el acero y el aluminio, dependeremos de la solidaridad europea más que ningún otro país", indicó.

Al mismo tiempo, Scholz subrayó que "las guerras comerciales siempre acaban costando prosperidad a ambas partas" al expresar su esperanza de que sea posible evitar "el camino equivocado de los aranceles y contraaranceles".

Trump firma la orden con los aranceles: "Vamos a hacer EEUU rico de nuevo"

Trump firmó este lunes dos órdenes ejecutivas para imponer gravámenes arancelarios del 25% a las importaciones de aluminio y acero. "Esto es importante, vamos a hacer Estados Unidos rico de nuevo", indicó el gobernante desde el Despacho Oval, después de hacer efectiva la orden de aumento arancelario, que afectará a México, Canadá o Brasil.

La Casa Blanca aseguró que los aranceles serán aplicados a nivel global y que no habrá excepciones a ningún país en importaciones de acero y aluminio. "No habrá excepciones ni exenciones. Y será para todos los países", indicó Trump, quien reveló que en las próximas cuatro semanas tendrá reuniones para analizar nuevos aranceles, y puso como ejemplo vehículos, semiconductores o productos farmacéuticos.

La orden ejecutiva, publicada por la Casa Blanca, señala que las importaciones de acero y aluminio "amenazan con menoscabar la seguridad nacional", y que los acuerdos vigentes hasta ahora concluyen el 12 de marzo de 2025, fecha a partir de la cual los productos señalados serán objeto de los nuevos aranceles.

Canadá es el principal origen del acero importado por EEUU, seguido de México, Corea del Sur, Brasil y Vietnam, según datos del Instituto Americano del Hierro y el Acero. En cuanto al aluminio, Estados Unidos obtiene casi dos tercios de suministro de Canadá, de acuerdo con la Asociación del Aluminio.

En su punto de vista el arancel del 10% de la UE a automóviles importados

Durante su primer mandato, en 2018, Trump impuso aranceles del 25% a las importaciones de acero y del 10% a las de aluminio, aunque luego concedió exenciones a países como Australia, Brasil, Canadá y México.

Trump ya adelantó el domingo que tenía intención de imponer nuevos aranceles al acero y el aluminio en declaraciones a periodistas a bordo del avión presidencial Air Force One, antes de asistir a la final del Super Bowl en Nueva Orleans (Luisiana). El presidente estadounidense reiteró este lunes que tiene intención de anunciar en los próximos días "aranceles recíprocos" para equiparar los gravámenes que otros países aplican a las exportaciones estadounidenses. "No queremos herir a otros países, pero se han aprovechado durante años de nosotros y nos imponen aranceles. La mayoría nos cobran y nosotros no lo hemos hecho. Es la hora de ser recíprocos", añadió Trump desde el Despacho Oval.

No especificó qué países se verán afectados por esos aranceles recíprocos, aunque el presidente ha criticado en reiteradas ocasiones el 10% que la Unión Europea impone a los automóviles importados, muy por encima del 2,5% que aplica Estados Unidos.

La estrategia de Trump

La medida anunciada este lunes es un nuevo ejemplo de su estrategia para utilizar los aranceles, que en más de una ocasión ha calificado como "la palabra más hermosa en el diccionario", como herramienta de negociación para obtener concesiones concretas no solo en comercio, sino también en cuestiones de migración y seguridad.

El mes pasado, Trump anunció aranceles a productos colombianos tras la negativa del presidente del país suramericano, Gustavo Petro, a aceptar un vuelo con migrantes deportados encadenados, pero dio marcha atrás cuando Colombia acordó los vuelos de deportación.

Asimismo, la semana pasada, Trump anunció que pospondría durante un mes la aplicación de un arancel del 25% que había anunciado sobre todos los productos de Canadá y México, tras un acuerdo con ambos países para reforzar el control fronterizo y frenar el tráfico de fentanilo y la llegada de migrantes.

Trump, sin embargo, sí llegó a imponer un arancel adicional del 10% a China, que se suma a los ya vigentes desde su primer mandato sobre productos del gigante asiático, lo que llevó a Pekín a anunciar más gravámenes en represalia.