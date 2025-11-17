Zelenski se reunirá con el rey en el Palacio de la Zarzuela en su tercera visita a España

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se reunirá este martes con el rey en el Palacio de la Zarzuela, en el marco de su tercera visita a España, en la que también mantendrá un encuentro con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

La Presidencia del Gobierno ha confirmado este lunes la agenda de Zelenski, que comenzará el martes a las 13:30 horas en la Zarzuela, donde mantendrá una reunión con Felipe VI, seguida de un almuerzo.

El presidente ucraniano será recibido después, a las 17:00 horas, por el jefe del Ejecutivo en la Moncloa, para abordar cuestiones de interés común.

Posteriormente ambos líderes comparecerán ante los medios de comunicación, ha indicado el Gobierno, que ha resaltado que este nuevo viaje de Zelenski a Madrid será una ocasión para reafirmar el compromiso de España con Ucrania en todos los ámbitos.

Con esta visita, Zelenski retoma un viaje a España que tuvo que ser cancelado en abril de este año para que el líder ucraniano pudiera asistir al funeral del papa Francisco en el Vaticano.

El pasado 21 de octubre, Zelenski acordó, en una conversación telefónica con Sánchez, una nueva reunión entre ambos.

Zelenski visitará España la semana que viene y acudirá al Congreso de los Diputados Ver más

En aquella conversación el presidente ucraniano agradeció el envío por parte de España de 70 generadores para apoyar la reconstrucción del sistema energético del país ante los constantes bombardeos rusos.

Sánchez explicó en un mensaje en X ese día que en su conversación telefónica con Zelenski le garantizó que España seguirá apoyando a Ucrania hasta que se alcance una paz "justa y duradera".

El presidente de Ucrania llegará a Madrid desde París, donde este lunes se reúne con su homólogo francés, Emmanuel Macron, para abordar las garantías de seguridad que podrán ofrecer los aliados de Kiev si se lograra un alto el fuego con Rusia.