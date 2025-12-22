Estamos de estreno y eso nos emociona. No lo ocultamos. Comenzamos este martes 23 de diciembre a mostraros la iniciativa La memoria que somos: 50 años de democracia, con el apoyo del Comisionado para la Celebración de los 50 años de España en libertad. Damos el pistoletazo de salida a esta iniciativa —con la que queremos reconocer los logros colectivos en todo este tiempo y transmitir a las nuevas generaciones la importancia de defender los valores democráticos— con una primera charla entre la escritora Elvira Lindo y el actor Juan Diego Botto moderados por el director editorial de infoLibre, Jesús Maraña. Sentados frente a ellos, diez jóvenes universitarios que han escuchado, compartido y reflexionado sobre memoria histórica, represión, adoctrinamiento y cultura durante la Transición.

¿Cómo recuerda Elvira Lindo la muerte de Franco? ¿Dónde estaba en aquel momento Juan Diego Botto? Ambos comparten sus recuerdos e impresiones y comparan el franquismo con la dictadura argentina, de la que tuvo que escapar el actor junto a su familia después de que su padre fuera secuestrado y más tarde asesinado. ¿Qué significado adquirió la palabra sublevado? ¿Por qué el antídoto ante la desmemoria no puede ser nunca no querer conocer el pasado? ¿Cómo estudian los jóvenes este periodo de nuestra historia?

Un mural contra el olvido: la Complutense e infoLibre recuerdan a los estudiantes asesinados en la Transición Ver más

Queremos que La memoria que somos se convierta en un espacio multidisciplinar en el que todas las voces que apuestan por los valores democráticos tengan su espacio. Un lugar en el que reflexionar, de manera viva, plural e intergeneracional. ¿Te unes a nosotros?