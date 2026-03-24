infoLibre reúne en A Coruña voces clave para debatir sobre memoria y resistencia frente al autoritarismo

A Coruña acoge este jueves 26 de marzo un foro que explora cómo la palabra, la prensa y la libertad han moldeado la memoria histórica en un contexto de reflexión sobre la Transición y los retos del periodismo. “Memoria atlántica: palabra, prensa y libertad” está organizado por infoLibre con el apoyo de la celebración de los 50 años de España en libertad.

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Jesús Maraña, director editorial de infoLibre, abrirá la jornada dando la bienvenida tanto a las socias y socios que asistan presencialmente como a que siga el acto en streaming. Posteriormente, Virginia P. Alonso, directora de infoLibre, conversará con Carmina Gustrán Loscos, comisionada para los 50 años de España en libertad. Ambas abordarán el sentido político y social de esta conmemoración, el papel de las instituciones en la preservación de la memoria democrática y los retos de su transmisión a nuevas generaciones, así como la función del periodismo en ese proceso.

La cita continuará con una mesa de debate moderada por Marta Gesto, directora general de infoLibre, que reúne a un gran panel de voces gallegas, como el editor Manuel Bragado, el dramaturgo Xesús Ron y las escritoras María Reimóndez y Susana Sánchez. Juntos, abordarán la responsabilidad democrática de la palabra, el periodismo frente al poder y el silencio, la herencia republicana y la memoria ética.

El evento se celebrará en la Casa Museo Casares Quiroga, residencia del último presidente del Gobierno de la Segunda República, y contará con aforo limitado. También podrá seguirse en directo a través de la web de infoLibre y su canal de YouTube.