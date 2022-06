¿Macron o Mélenchon?: la participación será clave para decidir qué lista gana en la segunda vuelta de las legislativas

Más de la mitad del electorado no acudió este domingo a la primera vuelta de las elecciones legislativas. Este resultado confirma la tendencia que viene siendo habitual desde 1993: una participación cada vez menor en estas elecciones, que se ha situado al nivel de las europeas.

Con más del 52,6% de abstención, es decir, un punto más que en 2017, se vuelve a superar un récord. "Es realmente histórico”, dice Patrick Lehingue, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Picardie. “No es mucho consuelo que el aumento respecto a 2017 sea finalmente menos fuerte de lo que nos temíamos”.

Así que no hubo una caída vertiginosa, sino 26 puntos menos de participación que en la primera vuelta de las últimas elecciones presidenciales. Estas cifras confirman la dificultad de la clase política para movilizar al electorado en unas elecciones poco queridas, incomprendidas, víctimas colaterales del presidencialismo francés y de la inversión del calendario electoral.

Si las grandes tendencias se confirman una vez más –la brecha entre los jóvenes y los jubilados, entre los trabajadores y los ejecutivos, entre los centros urbanos y sus suburbios– los resultados de los distintos partidos políticos en cuanto a la abstención todavía ofrecen algunas sorpresas. Esta penaliza tradicionalmente a Reagrupamiento Nacional (RN) y a La Francia Insumisa (LFI).

Sin embargo, los resultados de la primera vuelta demuestran que la plataforma de los insumisos ha evitado esta vez que la izquierda se incline demasiado por la abstención. “Los votantes de Macron se movilizaron, como siempre gracias a un factor sociológico favorable, pero también los de Mélenchon", señala Patrick Lehingue. “Tiene, desde este punto de vista, un éxito relativo”. En 2017, LFI alcanzó por sí sola un techo del 11% de los votos emitidos cuando toda la izquierda junta obtuvo el 27,5%.

La actitud de los votantes de RN, examinada como la leche en el fuego

La movilización para la segunda vuelta se convierte en algo vital para ambos bandos. La regla del escrutinio legislativo, que exige que un candidato obtenga un mínimo del 12,5% de los votantes registrados para clasificarse, combinada con una participación tan baja, da lugar a unas pocas y raras elecciones triangulares –cuando se clasifican tres candidatos para la segunda vuelta– y a un gran número de duelos entre la mayoría presidencial, Ensemble (Juntos), y la Nueva Unión Popular Ecológica y Social (Nupes).

Por lo tanto, la actitud de los votantes del tercer bloque identificado durante la elección presidencial, el que se moviliza en torno a RN, está siendo analizada como la leche en el fuego. Marine Le Pen ha entendido lo que está en juego, ella que, nada más conocerse los resultados, advirtió a sus votantes: "Os invito a no elegir entre los destructores de arriba y los destructores de abajo", declaró la líder de la extrema derecha. “Francia no es un mercado ni una ZAD [neologismo usado en Francia para referirse a comunidades okupas autogestionadas].

En cuanto a Jean-Luc Mélenchon, se enfrenta a los efectos negativos de su plataforma electoral en la primera vuelta, ya que priva a sus candidatos de una reserva de votos para la segunda vuelta. Por ello, ha elegido un tono muy sobrio al dirigirse al "pueblo": quiere removilizar a los abstencionistas, especialmente a los más jóvenes, y aglutinar a la franja del electorado de RN más sensible a las cuestiones económicas y sociales, a menudo mostrando un rechazo visceral al presidente de la República.

“Llamo a una marea el próximo domingo para rechazar definitivamente los desastrosos proyectos de la mayoría del señor Macron”, dijo el líder insumiso. “Movilizando a todo el mundo, y en primer lugar a los jóvenes y a la clase trabajadora, que se han visto tan afectados”. Y continuó pidiendo "a los que se enfrentaron" que miren en esta segunda vuelta "no sólo desde el punto de vista de los proyectos, de las etiquetas, sino desde el interés general del país y del pueblo". Palabras muy seleccionadas.

Varios investigadores pidieron, el domingo 12 de junio, la mayor cautela en las proyecciones de número de escaños en la Asamblea Nacional a la vista de los resultados de la primera vuelta. De hecho, en 2017, seis puntos separaron el nivel de abstención en la primera y la segunda vuelta y el análisis también muestra que entre el 10 y el 15% de los votantes registrados generalmente pasan de votar a la abstención y viceversa.

“Puede ir en cualquier dirección", advierte Patrick Lehingue. “En el contexto de un duelo entre LREM y Nupes, ¿qué hará un votante de RN? Nadie lo puede decir con precisión. Ante un enfrentamiento RN-LREM, ¿qué elegirá un votante de Nupes? La política de lo peor, ¿la abstención o el voto a Macron?”.

En la derecha, el resultado bastante honroso tras el fracaso de las elecciones presidenciales de Les Républicains (LR) les permite mantenerse en varias circunscripciones. Pero en todos los demás casos, ofrecen a la mayoría presidencial una importante reserva de votos.

En el caso de que este no esté en la segunda vuelta, la norma no parece estar claramente definida. No hay instrucciones para votar entre la extrema derecha y Nupes a nivel nacional, los candidatos decidirán "caso por caso", explicó la portavoz del Gobierno, Olivia Gregoire, mientras que otros, como el ministro Clément Beaune o la portavoz del partido Maud Bregeon llamaron a votar por la izquierda en caso de duelo con la RN.

“Tenemos una semana para obtener una mayoría fuerte y clara", dijo la primera ministra, Elisabeth Borne, tras el anuncio de los resultados. “No podemos correr el riesgo de la inestabilidad. No cederemos a los extremos”. Por tanto, parece muy probable que la estrategia del final de la campaña de la primera vuelta tenga continuidad durante los siete días que la separan de la segunda por parte de los candidatos macronistas: machacar con que en caso de victoria de Nupes Francia se hundiría en el caos.