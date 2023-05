Cannes deja fuera de la alfombra roja al #MeToo

#MeToo es, en primer lugar, la historia de una trabajadora social estadounidense, Tarana Burke. Luego es un movimiento social mundial, a partir de las revelaciones sobre uno de los productores americanos más poderosos, Harvey Weinstein. Al principio, el cine se mostró preocupado, pero luego no ha dejado de resistir a la evidencia. Sobre todo en Francia.

El Festival de Cannes, cuya 76ª edición se celebra del 16 al 27 de mayo, bajo la dirección de su delegado general, Thierry Frémaux, es una nueva muestra de ello.

En primer lugar, ha sido objeto de críticas la elección de inaugurar el festival con la película Jeanne du Barry, de Maïwenn Le Besco (conocida como Maïwenn). La directora ha defendido públicamente a Roman Polanski –acusado de violación por seis adolescentes a lo largo de los años– y ha denigrado al movimiento feminista y a Adèle Haenel.

Sobre todo, para interpretar a Luis XV eligió a Johnny Depp, acusado de violencia doméstica por la actriz Amber Heard. Su película marca el regreso del actor americano a la pantalla. Y ello a pesar de dos decisiones judiciales en su contra.

En 2022, el actor de 59 años fue declarado culpable de difamar a su ex pareja y condenado a pagar 2 millones de euros (una multa menor que la de Amber Heard, que también fue condenada por difamarle). Y lo que es más molesto, Depp perdió en 2020 el juicio contra el tabloide británico The Sun, que lo había retratado como un marido maltratador de Amber Heard.

El tribunal falló a favor del periódico al considerar que 12 de los 14 incidentes violentos referidos –todos ellos negados por Johnny Depp– eran "sustancialmente ciertos" y que "la gran mayoría de las presuntas agresiones han sido probadas". Como consecuencia de la sentencia, el actor tuvo que renunciar a su papel en la próxima película Los animales fantásticos, adaptación de las obras de la autora de Harry Potter, J. K. Rowling.

Pero Depp estará en Cannes el martes para subir la escalinata. Una "redención", según Le Parisien. Maïwenn declaró al digital Brut que le "dolería" que el "movimiento feminista radical" intentara "estropear la recepción".

Amber Heard, por su parte, ha desaparecido del radar. Víctima de una campaña mundial de ciberacoso, como se cuenta en este documental de France 5, se ha ido de Estados Unidos para vivir discretamente en España.

Otro problema: en febrero, Maïwenn agredió a un periodista –el presidente de Mediapart Edwy Plenel– en un restaurante de París. Lo reconoció en el programa Quotidien el 11 de mayo, en una entrevista en tono de broma sobre la época: la entrevista banaliza el hecho de agredir al director de un medio de comunicación, según se desprende de Arrêt sur images. Actualmente están siendo investigados por la fiscalía de París, a raíz de una denuncia presentada en marzo por Edwy Plenel.

Además, la película de la directora fue financiada con dinero saudí de la Fundación del Festival de Cine del Mar Rojo. Preguntado por Le Monde, el productor de la película no quiso indicar la cantidad aportada por los inversores de ese país. Arabia Saudí, monarquía ultraconservadora, es conocida como uno de los países más restrictivos del mundo en materia de derechos de la mujer, y la libertad de expresión es inexistente.

Catherine Corsini, directora finalmente seleccionada

Thierry Frémaux fue criticado por una segunda opción: la de preseleccionar finalmente, en la prestigiosa selección del festival, el largometraje de la directora Catherine Corsini, Le Retour, conocida por sus compromisos de izquierdas y feministas.

Sin embargo, el CNC (Centro nacional del cine y de la imagen animada) retiró a la película su financiación pública de 680.000 euros por infringir la legislación sobre protección de actores menores de edad. El motivo, según revelaron Le Parisien y Télérama, fue que la producción no había declarado una escena de sexo en la que participaba una actriz menor de 16 años a la Comisión de Menores del Espectáculo, encargada de estudiar las solicitudes de rodaje con niños (la secuencia, que se rodó, se cortó durante el montaje).

Pero eso no es todo. En noviembre de 2022, la fiscalía de París recibió una denuncia por escenas de sexo que implicaba a adolescentes. Este informe se transmitió a la Brigada de Protección de Menores. Además, se envió un informe sobre las condiciones de trabajo al organismo del cine encargado de estas cuestiones durante el rodaje, que investigó y redactó un informe. Asimismo, Libération reveló una denuncia por agresión sexual de una joven actriz contra el entrenador que la preparaba para el partido. La directora acabó despidiéndola.

"No hay ninguna denuncia de ningún tipo contra Catherine Corsini, ni contra la producción de la película", afirmó la producción. En Le Parisien, la productora de la película, Elisabeth Perez, alegó "un error administrativo" sobre la no declaración de la escena de sexo, y reconoció que hubo "tensiones en el plató", pero negó cualquier "violencia verbal o física por parte de Catherine, o en general en el rodaje".

Le Retour, de Catherine Corsini, no fue incluida en la lista de candidatas a la Palma de Oro, anunciada el 13 de abril –el consejo de administración del festival había decidido "informarse sobre la situación de la obra"–, pero finalmente fue añadida diez días después.

La despedida de Adèle Haenel

El festival también se inaugura en un contexto de críticas a la industria cinematográfica en general por no escuchar ni abordar las acusaciones de violencia sexual y de género.

El 10 de mayo, la actriz Adèle Haenel anunció en una carta a Télérama que dejaba la industria cinematográfica, denunciando "la complacencia general de la profesión hacia los agresores sexuales". Acusa a la profesión de "unirse para salvar la cara de los Depardieu, los Polanski y los Boutonnat", todos acusados de violencia sexual que ellos niegan. "Les incomoda, les molesta que las víctimas hagan demasiado ruido, prefieren que sigamos desapareciendo y nos pudramos en silencio. Están dispuestos a todo para defender a sus jefes violadores (...).”

También hace una crítica política y anticapitalista a la industria del cine y denuncia "la forma en que ésta colabora con el orden racista ecocida y mortífero del mundo tal como es". "Pongamos a cada uno en su sitio. Lo repito: Vergüenza. (...). Os borro de mi mundo. Me voy, me pongo en huelga, me uno a mis camaradas para quienes la búsqueda de sentido y dignidad prima sobre la búsqueda de dinero y poder", escribió en su carta.

Su decisión ha sido ampliamente respaldada por activistas feministas y más de un centenar de actrices y actores que, en un artículo publicado el martes en Libération, denuncian un sistema que apoya a los agresores: "Con demasiada frecuencia sufrimos agresiones sexuales, acoso moral y racismo en nuestros propios lugares de trabajo. (...) Estas formas de violencia forman parte de nuestra vida cotidiana, e incluso han intentado hacernos creer que esto forma parte del trabajo. Ya es hora de que esto cambie.”

En el resto de la profesión, sus palabras tuvieron una acogida desigual. Algunos la han apoyado, diciendo que admiraban su "valentía", mientras que otros han considerado su postura como demasiado "radical" o que estaba metiendo a todo el mundo del cine en el mismo saco y poniéndolos "al mismo nivel".

Preguntado por la prensa el lunes, el emblemático patrón del Festival de Cannes, Thierry Frémaux, se mantuvo tan seguro de sí mismo como Alain Juppé ante el poderoso movimiento social de 1995. ¿Adèle Haenel? Ella "no pensaba así cuando venía a Cannes como actriz, al menos espero que no desentone". ¿Johnny Depp? "No sé cuál es la imagen de Johnny Depp en Estados Unidos. ¿Catherine Corsini?" Estamos entre un juicio de brujas y la rumorología de Orleans.”

En cualquier caso, Thierry Frémaux advirtió a los periodistas: "Si de verdad pensarais que nuestro festival defiende a los violadores, no estaríais aquí tantos, escuchándome y acreditándoos".

Silencio ante las investigaciones periodísticas

La profesión guardó mucho más silencio ante la revelación por Mediapart de trece testimonios de mujeres, de diversa gravedad, que acusaban a Gérard Depardieu de violencia sexual. El mundo del cine –salvo raras excepciones– no ha reaccionado. En Le Parisien, cinco directores y productores que han trabajado con el actor más famoso de Francia declararon incluso que estas acusaciones y su procesamiento por "violación" no cambiaban la situación, y que volverían a rodar con él. Esta ha sido una dura experiencia para las mujeres que testificaron en nuestra investigación. "Me doy cuenta de que sigue habiendo una falta de comprensión sobre este tema. Una increíble falta de consideración también hacia las víctimas", reaccionó una de ellas.

Los hechos denunciados, que en su mayoría habrían tenido lugar ante las narices de todo el mundo en los rodajes, cuestionan sin embargo la responsabilidad colectiva frente a estos actos: la de los productores, que tienen la obligación de velar por la seguridad de sus empleados, como prevé el Código del Trabajo, y también la de los directores y técnicos que lo presencian.

El mismo silencio acompañó al caso Luc Besson en 2018, cuando Mediapart publicó nueve testimonios de mujeres que cuestionaban el comportamiento del director y productor en el ámbito profesional. En Estados Unidos, el asunto suscitó reacciones, pero no en Francia (ver nuestro artículo).

A pesar de la denuncia por violación contra Gérard Depardieu –que luego ha sido inculpado–, Maïwenn había pensado inicialmente en él para interpretar a Luis XV en Jeanne du Barry, según Libération.

Caja negra

Actualización: este artículo ha sido actualizado después de su publicación con el añadido de la tribuna publicada el martes a mediodía en Libération por un centenar de actrices y actores.

La ley del silencio en el cine francés: nadie habla de las acusaciones de violencia sexual a Depardieu Ver más