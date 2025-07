“Ya lo hemos dicho todo al respecto hace varios años. No tengo nada más que añadir. Atentamente”. Con este SMS, tan breve como definitivo, François Hollande cerró la puerta el domingo 29 de junio a más preguntas de Mediapart sobre el caso de los 36 aviones Rafale vendidos por Francia a la India en 2016. Pero, a la luz de la investigación judicial en curso, a la que Mediapart ha tenido acceso, el papel del expresidente plantea ahora interrogantes.

Por supuesto, el exjefe del Estado está protegido por la inmunidad presidencial —el artículo 67.2 de la Constitución estipula que un presidente no es responsable de los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, salvo si es procesado por el Tribunal Penal Internacional o por el Tribunal Supremo—, pero nada impide que sea citado como testigo, al igual que lo fue Nicolas Sarkozy, bajo amenaza de una orden de detención, en el juicio por las encuestas del Elíseo, el 2 de noviembre de 2021.

Ahora bien, si François Hollande tiene la impresión de haberlo “dicho todo”, eso fue antes del inicio de la investigación judicial, abierta en 2021, a raíz de una denuncia con constitución de parte civil de la ONG Sherpa. Pero los elementos recabados por la Oficina Central de Lucha contra la Corrupción y Delitos Financieros y Fiscales (OCLCIFF) entre 2023 y 2024 debilitan la posición de François Hollande, que volvió a ser diputado en 2024.

Según ha revelado Libération, su esposa, la actriz y productora Julie Gayet, fue interrogada por la OCLCIFF como “imputada oída libremente” en la parte “cinematográfica” del caso, los días 16 y 31 de octubre de 2024.

Julie Gayet es sospechosa de tráfico de influencias pasivo, corrupción pasiva y blanqueo proveniente de esos delitos por haber recibido, como coproductora de la película Tout là-haut, una financiación de 1,65 millones de euros del jefe del grupo Reliance, Anil Ambani. Al mismo tiempo, este mismo hombre, socio indio del grupo Dassault, cerró en un contrato intergubernamental la venta de los Rafale. La productora se acoge a la presunción de inocencia.

Cuando Mediapart le preguntó a François Hollande en septiembre de 2018 sobre esa extraña coincidencia, aseguró que “no estaba en absoluto informado” de la asociación de la empresa de su pareja con el grupo de Anil Ambani, al que solo conocía por su participación en el mercado del Rafale. “Fue el Gobierno indio el que propuso ese grupo de servicios [Reliance], y Dassault quien negoció con Ambani”, afirmó. “No tuvimos otra opción, aceptamos al interlocutor que nos dieron. Además, ese grupo no tenía por qué hacerme ningún favor. Ni siquiera podía imaginar que tuviera alguna relación con una película de Julie Gayet.”

Un magnate que cuida sus redes

Pero la cronología del caso no favorece a la pareja. Durante casi un año, el empresario indio y patrocinador de la película pudo mantener la ambigüedad de sus contactos con la productora, por un lado, y con su marido, el presidente de la República, por otro, sin que saltara ninguna alarma.

La productora se reunió con Anil Ambani en el hotel Bristol el 26 de abril de 2016, poco antes de organizar una cena en el Elíseo, en presencia de François Hollande, el 12 de junio de 2016, en un marco “privado”. Ella afirma, contra toda evidencia, que su futuro marido y presidente no reconoció al empresario y que no sabía quién era. Luego, en un acto público, François Hollande se reunió de nuevo con Anil Ambani en el Elíseo en febrero de 2017, esta vez con conocimiento de causa.

Según los elementos de la investigación, las sospechas que recaen sobre Julie Gayet parecen poner en evidencia a François Hollande.

Yo no estaba al corriente de la venta de los Rafale, ni de la política internacional de Francia Julie Gayet, el 16 de octubre de 2024, ante el comandante encargado de la investigación

Al menos dos anuncios públicos no pudieron pasar desapercibidos para el presidente en ejercicio y su gabinete. Un comunicado de Reliance que anunciaba, el 24 de enero de 2016, una “asociación” con la empresa de Julie Gayet, el día de la llegada del presidente francés a Nueva Delhi para una visita de Estado de tres días. Y un artículo de la web Intelligence Online dedicado al “socio del Rafale en Delhi” que advierte, en noviembre de 2016, que “las próximas películas de Julie Gayet serán financiadas por Reliance”.

“El magnate indio Anil Ambani, íntimo del primer ministro Narendra Modi, cuida mucho las redes parisinas para convertirse en una figura imprescindible en las relaciones comerciales bilaterales, en pleno auge”, destaca la web.

El comandante encargado de la investigación preguntó a Julie Gayet, el 16 de octubre de 2024: “¿No fue un error en 2016 aceptar la financiación de la película por parte de Reliance, cuando Anil Ambani iba a aparecer junto a Narendra Modi en las negociaciones para la venta de los Rafale a la India?

— “Yo no lo relacioné”, respondió la productora. “No estaba al corriente de la venta de los Rafale ni de la política internacional de Francia. No conocía los vínculos de Anil Ambani con Modi y aún menos la política india.”

La palabra “Reliance” aparece en la agenda de Julie Gayet desde noviembre de 2015, dos años antes del estreno de la película. La productora admite que “desde el principio”, Anil Ambani sabía que ella era la pareja del presidente. “Puedo decirles que poco después de que me pusiera en contacto con Reliance para hablar de la película, Amitahh [Jhunhunwala, número dos del grupo, ndr] sabía quién era Julie Gayet”, confirma el exbanquero francés Ravi Viswanathan, afincado en Singapur, que actuó como intermediario del inversor indio a través de su sociedad de inversión Visvires Capital.

Anil Ambani, de paso por París, invita a Julie Gayet y a la productora ejecutiva de la película, Élise Soussan, a tomar el aperitivo en el Bristol, el 26 de abril de 2016. “No se abordó ningún tema político francés durante la conversación”, recuerda Élise Soussan. “Él no mencionó el nombre de François Hollande, pero recuerdo que hizo una broma, en inglés, ya que toda la conversación fue en inglés, que sugería que estaba al corriente de la relación de Julie Gayet con el presidente.” El empresario estaba “en representación de la compañera del presidente”, añade. “Solo habló con Julie”.

“No me hizo ni caso”, continúa. “Quería hacerse una foto, pero una foto con Julie. Yo fui quien hizo la foto con mi teléfono”.

Julie Gayet le promete entonces a Anil Ambani que lo invitará a cenar próximamente.

“Cena con Anil”

El 12 de junio de 2016, el empresario indio acude al Elíseo para cenar con la productora y el presidente francés . “¿Por qué invitó usted al Sr. Ambani a la intimidad de su hogar?”, pregunta el investigador. “Fue una cena que se celebró en el apartamento privado del Elíseo con Anil Ambani y su hijo, así como con algunos amigos que hablaban inglés”, explica Julie Gayet. François Hollande también estaba presente, confirma. “Si invité a Anil Ambani es porque suelo hacerlo con los equipos que colaboran en mis películas, pero evidentemente esa vez fue en el Elíseo, aunque en la parte privada, ya que yo vivía allí”. La productora quería “organizar una cena cálida y amistosa”. De paso, le regaló entradas para un partido de fútbol de la Eurocopa al hijo de Ambani.

“¿Por qué el presidente Hollande no se preguntó por la presencia del Sr. Ambani [en la cena], cuando es probable que esa persona ya hubiera acompañado al primer ministro indio Modi en una visita oficial a Francia en 2015?”

— “Creo sinceramente que no lo reconoció y que no estableció la conexión, ya que estaba relacionado conmigo y con mi película”, responde la productora.

En una nueva declaración, 15 días después, Julie Gayet precisó que durante la cena no se mencionó el tema de la financiación de la película.

“¿Cómo explica que un presidente de la República en ejercicio, cuya proximidad con Michel Sapin es de sobra conocida, que va a promulgar durante su mandato la ley Sapin II [ley relativa a la transparencia, la lucha contra la corrupción y la modernización de la vida económica, ndr], acepta cenar en su vivienda privada con un individuo que no ha sido investigado por los servicios del Elíseo, un individuo al que, según usted, no reconoció?”

— “No puedo hablar en su nombre. Las cenas privadas se comunicaban a la secretaría del presidente para que figuraran en su agenda. No pasaban por protocolo ni por los consejeros. Yo mismo solía celebrar cenas en la zona privada sin dar los nombres de mis invitados, ni a protocolo ni a nadie del Elíseo.”

Al consultar el móvil de Julie Gayet, los investigadores observan que en su agenda anotó “cena con Anil” en la fecha del 16 de junio de 2016. También observan que tiene los números del empresario, de su hijo, del número dos de Reliance y del intermediario, el banquero francés. Y, sobre todo, que esas relaciones han perdurado, ya que se han detectado intercambios de SMS amistosos entre 2020 y 2023.

En abril de 2020, cuando envía sus condolencias a François Hollande, que acaba de perder a su padre, Anil Ambani escribe a Julie Gayet que le tiene mucho respeto y que está “siempre agradecido por su afecto y amabilidad” hacia él. “En cuanto sea posible, me gustaría hablar con François”, señala el empresario. Anil Ambani envió un paquete a Julie Gayet tras la boda de su hijo. La productora le deseó “lo mejor” para su hijo. “Muchísimas felicidades”, escribió.

Sin embargo, Julien Gayet declaró que no tenía “ninguna relación” con el empresario. “Durante algunos años me deseó feliz año nuevo, por las buenas relaciones que mantuvimos después de conocernos”, comentó ella. El dinero de Reliance llega a las cuentas de la producción ejecutiva de la película en marzo de 2018, tres meses después de su estreno.

Pánico total

En su defensa, Julie Gayet se distanció de la película, de la producción e incluso de la dirección. Según las declaraciones del director Serge Hazanavicius, Tout là-haut es un proyecto impulsado desde el principio por la productora. Dos financieros luxemburgueses, Frédéric y Michael Reichling, se pusieron en contacto con Julie Gayet en 2011 para que “desarrollara un proyecto con Kev Adams”.

“Empezamos con Julie una película para Kev, escrita y dirigida por mí”, explicó el director, que había lanzado al actor en 2009, durante una declaración. “Iniciamos el desarrollo con la empresa de Julie, que entonces se llamaba Amarante. Ella aportaba la financiación para el guion, pero yo era coproductor delegado con un 30% de participación, ya que aportaba mi guion, mi conocimiento de la montaña y a Kev Adams como actor principal”.

Kev Adams, el joven actor con el que se desarrolló el proyecto desde el principio, había incorporado al proyecto a su productora, My Family, dirigida por Élise Soussan. Serge Hazanavicius dirige la película, pero finalmente abandona la coproducción, sin siquiera enterarse de la llegada de los fondos de Reliance o de Anil Ambani, lo mismo que Kev Adams. Aunque Reliance aparece en los créditos de la película, es la sociedad de inversión Visvires Capital la que, en un curioso montaje, actúa como intermediaria de Reliance y luego ingresa sus fondos a la producción ejecutiva.

En septiembre de 2018, Julie Gayet indicó a Mediapart que My Family había “solicitado a Reliance, a través de uno de sus socios, Visvires, que participara en la ronda de financiación de la película”. “Por lo tanto, si Reliance invirtió en la película un 10% del presupuesto [16% en realidad, ndr] fue por iniciativa exclusiva de My Family, en condiciones similares a las de otros inversores”, afirmó.

Según la investigación, Julie Gayet, que también conocía a varios socios de Visvires, intentó en ese momento obtener un comunicado para exculparse, por lo que multiplicó los mensajes.

“Mi abogado me ha preguntado si estarías de acuerdo en decir [que] la relación con Reliance viene de ti... Bueno, de Kev”, escribió.

“Por mí sí”, respondió Élise Soussan.

“Rápidamente recibí un mensaje de Julie diciéndome que había salido algo y que era una tontería, y que tenía que decir que había sido yo quien había presentado a Visvires a la coproducción”, dijo Élise Soussan durante una declaración. “Quería que dijera que ella no tenía nada que ver con la gente de la empresa Visvires y que era yo quien había conseguido la financiación. Quería que dijera que Rouge International [la empresa de Julie Gayet, ndr] no tenía ninguna relación con Visvires y Reliance. A lo que respondí: 'No hay problema, diré la verdad, que Visvires y luego Reliance entraron en la financiación de la película a través de My Family'”.

Julie Gayet, 15 días más tarde, pidió a Élise Soussan un nuevo comunicado de prensa. “Le respondí que ya había hecho uno y que no veía la necesidad de hacer otro”, continuó Élise Soussan. Julie Gayet llamaba “insistentemente” y “mostraba un pánico total”.

“Se trata de hacer este pequeño comunicado para acabar con las tonterías de algunos”, escribió Julie Gayet. “Algo sencillo para decir basta, que no hay nada oscuro ni conflicto de intereses alguno en esta financiación. Los contratos están en el CNC [Centro Nacional de Cine, ndr]. Llevas en contacto con Visvires desde 2014, que es un fondo habitual para películas comerciales, etc. etc. etc.. En fin, ¿puedes enviarme la propuesta?”.

Élise Soussan envía la propuesta a su abogada, que detiene el proceso.

“Mi querida Julie”, responde ella por SMS, “mi abogada ha leído el comunicado propuesto. En su opinión, el comunicado da demasiados detalles, es innecesario y puede volverse en tu contra. Las palabras utilizadas también son tendenciosas (“oscuro”...) y no necesariamente acertadas, Visvires no se ha retirado de la financiación de la película porque íbamos a rodar en la India, sino al contrario, hemos rodado en la India porque teníamos un socio indio. […] Mi querida Julie, te prometo que te ayudaré en todo lo que pueda”.

Élise Soussan quiere dejar claro que “personalmente no tenía ningún interés en hacer un comunicado”.

“En su opinión, ¿utilizó la Sra. Gayet sus relaciones con el presidente Hollande para garantizar al Sr. Ambani la implicación de su grupo de servicios en el acuerdo intergubernamental [el contrato Rafale, ndr] a cambio de la financiación de la película Tout là-haut por un importe de 1,65 millones de euros?”, pregunta de nuevo el investigador.

François Hollande, la película de su pareja y la venta de aviones de combate franceses a la India Ver más

“No tengo ni idea”, responde Élise Soussan.

Traducción de Miguel López