Los análisis de la Generalitat descartan que el virus de la peste saliera del laboratorio

La secuenciación del virus de la peste porcina africana (PPA) realizada por el Institut de Recerca en Biomedicina (IRB) de la Generalitat y la Universidad de Barcelona (UB) descarta que saliera del laboratorio del Centro de Investigación de Sanidad Animal IRTA-CReSA de Cerdanyola del Vallès (Barcelona), según recoge EFE.

Así lo ha confirmado este martes la secretaria general del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Cristina Massot, y el profesor del IRB Toni Gabaldón, encargado de hacer la secuenciación, a la espera de los resultados del Laboratorio Central de Veterinaria (LCV) de Algete-Madrid, el de referencia de la PPA, para confirmar los resultados obtenidos.

El conseller del Departamento de Agricultura, Òscar Ordeig, ha pedido "prudencia" a la hora de interpretar estos resultados, ya que "hay diferentes líneas de investigación y el laboratorio de referencia dará la conclusión definitiva".

Cristina Massot ha explicado que "de las 19 muestras ofrecidas por el laboratorio han secuenciado 17", pero las dos restantes son "muestras congeladas de hace 5 años" que no están utilizando.

Aparte de estas muestras, el IRB también ha consultado un registro de datos europeos donde hay unas 800 cepas registradas.

Qué es la peste porcina africana y por qué es la mayor amenaza para los productores de cerdo Ver más

Toni Gabaldón ha explicado que el virus presente en los jabalís muertos, que se encontraron en las inmediaciones del laboratorio del IRTA-CreSA, corresponde a "una nueva variante no registrada", ya que han encontrado "diversas mutaciones y la pérdida de una parte importante del genoma que la hace menos virulenta" y, en consecuencia, "menos mortífera".

Esto implica que el origen de esta nueva variante, que sería la número 29, "sea más difícil de encontrar", ya que no se "puede establecer ninguna correlación con las otras variantes".

Además de pedir "prudencia" a la espera de los resultados del laboratorio de Algete, el conseller Ordeig ha agradecido a todas las personas del departamento "el trabajo realizado estos últimos días", y ha recordado que "la prioridad actual es contener el radio de 6 kilómetros y seguir apoyando al sector".