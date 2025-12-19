Las investigaciones no logran esclarecer el origen del brote de peste porcina

Tres semanas después de la aparición de los dos casos de peste porcina africana (PPA) en dos jabalíes en Cerdanyola del Vallés (Barcelona), todavía no se ha determinado el origen de este brote pero están abiertas diferentes líneas de investigación.

El pasado 5 de diciembre, el Ministerio de Agricultura pidió a la Generalitat catalana la elaboración de un expediente informativo sobre los laboratorios de las zonas afectadas por la enfermedad porcina. Fue entonces cuando empezó a estar en el foco el Centro de Investigación en Sanidad Animal IRTA-CReSA, un laboratorio de alta contención que trabaja con patógenos contagiosos para los animales bajo unas estrictas medidas de seguridad.

IRTA-CReSA está en el campus Bellaterra de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), cerca de donde aparecieron los primeros casos de jabalíes muertos por la peste porcina. Paralelamente, el Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona (IRB) está redactando un expediente informativo, como una sublínea de actuación del informe requerido por el Estado.

Por el momento, el número de casos de jabalíes infectados por el brote de PPA en Cataluña se mantiene en 26. Se han capturado un total de 360 jabalíes en Collserola, de los cuales solo ha habido un 7% de positivos.

Sin indicios

La Generalitat también ha impulsado un comité de expertos para llevar a cabo una auditoría en IRTA-CRESA para determinar si pudieron haber fallos en el sistema de contención, el mantenimiento y las actuaciones de los trabajadores del centro. Por otro lado, del 2 al 5 y del 11 al 12 de diciembre se efectuaron unas visitas a los laboratorios de CReSA, por parte de expertos europeos, enviados por la Comisión Europea, del equipo de EUVET, como otra línea de actuación.

La Generalitat ha asegurado que tanto el informe elaborado por los técnicos de la Comisión Europea y del Ministerio de Agricultura como la auditoría que encargó para conocer el origen del brote de peste porcina apuntan a que no hay evidencias ni indicios de que el virus saliera del laboratorio IRTA-CReSA. En todo caso, los expertos tampoco han podido identificar cómo podría haber llegado a España el virus.

El otro frente es la secuenciación del virus que está llevando a cabo el laboratorio de referencia de la UE, lo que será clave para determinar si la variante encontrada en los jabalíes de Collserola es la misma que se utiliza en el CReSA. Aún no están disponibles los resultados.

La vía judicial

Por otro lado, sigue abierta la investigación judicial, en el marco de la cual se llevó a cabo un registro del IRTA-CReSA este pasado jueves por parte de los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil.

Si bien todas las vías siguen abiertas, la Generalitat asegura que, con lo que se sabe de momento, no se puede atribuir el brote a una fuga del IRTA-CReSA. "Hoy no hay ningún dato que nos permita afirmar que las cosas en el IRTA-CReSA no se han hecho bien. Se han hecho bien. Toda la información que tenemos es esta", ha reiterado este viernes el presidente de la Generalitat, Salvador Illa.