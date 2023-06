El futuro del autoconsumo solar: la izquierda pide más iniciativa pública y la derecha dejarla al mercado

Los cinco principales partidos que concurren a las próximas elecciones generales han esbozado por fin algunas de sus propuestas energéticas para la próxima legislatura. Representantes de PSOE, PP, Vox, Podemos y Más Madrid debatieron este jueves sobre el futuro del autoconsumo en España y los cinco partidos prometieron impulsar las energías renovables. Hubo relativo consenso sobre que los paneles solares abaratan la luz y ayudan a zonas rurales, pero los políticos discreparon en los detalles: el bloque de izquierda apostó por promover la instalación de paneles solares en edificios para que las grandes ciudades puedan participar en la transición energética, mientras PP y Vox propusieron reducir trabas burocráticas para que sea el sector privado el que tome las riendas.

"Hay una parte de la ciudadanía de barrios humildes de grandes ciudades que no se beneficia del autoconsumo porque vive en edificios. Tenemos que hacer que la gente sienta que la fotovoltaica no es una cosa que solo llega a una parte de la población", señaló Héctor Tejero, diputado de Más País, durante el Foro de Autoconsumo de UNEF, la patronal fotovoltaica.

Omar Anguita, secretario de Transición Ecológica en el PSOE de Madrid, apuntó en la misma dirección: "Tenemos que aspirar a una transición justa que implique a toda la ciudadanía. Hay una falta de percepción de las posibilidades que tienes cuando vives en pisos y es mucho más difícil poner de acuerdo a vecinos que si vives en una urbanización de chalets y esto hay que nivelarlo", declaró.

Mientras que Ana María Cuartero, representante de Vox y diputada en la Asamblea de Madrid optó por un modelo centrado en el sector privado. "A veces nos equivocamos y pretendemos que sea la administración la que promueva proyectos cuando la realidad es que lo que necesita el sector es que la Administración se quite de en medio y quite las trabas burocráticas", declaró la ponente.

Tejero, de Más País, contestó a Cuartero que no solo se trata de quitar trabas, sino que la Administración también tiene que tener un papel activo. "Cuando la gente vive con otros vecinos no necesita solo que les quites trabas administrativas y les des ayudas, hay que incentivar dando información sobre cuál es la mejor manera de hacerlo, cuánto cuesta o qué empresas puede contratar", apuntó.

Desde el Partido Popular intervino Juan Diego Requena, portavoz de Energía en el Congreso de los Diputados, y defendió también el papel del sector privado como impulsor de la energía solar en las casas. "Nosotros creemos en soluciones de mercado porque no puede ser de otra manera", y añadió que su grupo cree que un buen incentivo es la bajada del IBI y del impuesto de actividades económicas a las empresas que inviertan en energías renovables.

Requena también aprovechó para anunciar que si su partido gobierna derogará parte del real decreto 29/2021 —la relacionada con los peajes y la instalación de puntos de recarga para coches eléctricos— y del 14/2022, que acota la temperatura máxima y mínima de la calefacción y el aire acondicionado. Sobre los cambios que ha introducido el actual Gobierno en autoconsumo, el portavoz del PP reconoció que no los modificarán porque son positivos, como ampliar la distancia máxima a dos kilómetros para conectar un panel solar con el lugar de consumo de la luz.

Otro de los temas que se abordaron fue las grandes diferencias entre comunidades autónomas a la hora de conceder los permisos para instalar el autoconsumo, después de que el sector criticase en ese mismo evento que en unas se tardan tres meses y en otras dieciocho. En este sentido, los cinco ponentes coincidieron en que el Gobierno central debe reducir la burocracia y homogeneizar los procesos en todas las regiones. El diputado del PP dijo que su partido ha promovido allí donde gobierna el modelo de ventanilla única, mientras que la representante de Vox afirmó que su partido defiende el uso de declaraciones responsables como fórmula para tramitar los proyectos.

El PP no desenterrará el impuesto al sol

Durante el coloquio también se abordó el llamado impuesto al sol que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy (PP) en 2015. El real decreto todavía resuena hoy por el impacto que tuvo en el sector fotovoltaico en un país considerado la granja solar de Europa, y todos los presentes este jueves coincidieron en que ninguno lo recuperará si gobierna.

Como recuerda Francisco Valverde, consultor energético, el impuesto al sol fue en realidad un paquete normativo que prometía dar por fin un marco regulatorio al autoconsumo solar en España, pero solo consiguió disuadir a los ciudadanos y las empresas de instalar paneles. El cambio más sonado fue la obligación de pagar un peaje por la energía generada en las instalaciones superiores a 10 kilovatios a cambio de estar conectado a la red, incluso aunque no se vertiese electricidad y toda se consumiese en la instalación.

Aunque para Valverde lo peor de este decreto fueron las trabas administrativas que se ponían a los hogares, los que estaban llamados a liderar el autoconsumo, ya que aparte de un complejo papeleo tenían que instalar en casa un contador de generación. "Crearon una ley supuestamente orientada a favorecer el autoconsumo, pero realmente lo que hicieron fue convertirlo en un sufrimiento", resume.

"Llamarlo impuesto al sol fue un término de marketing, pero no vamos a negar que ese marco regulatorio impidió un desarrollo del autoconsumo y de la solar, no evadimos esa responsabilidad", reconoció Juan Diego Requena, en nombre del PP, antes de reiterar que esa norma no volverá.