Periodistas y expertas debaten este lunes fórmulas para combatir la desinformación ambiental

Este próximo lunes 16 de febrero, el salón de actos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), en el Paseo de la Castellana de Madrid, acogerá el foro ¿Cómo comunicar científicamente el cambio climático y combatir la desinformación ambiental?

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, abrirá el evento, que contará previamente con la emisión del documental Fake News. La fábrica de mentiras, de Metrópolis RTVE. Después habrá dos mesas de debate sobre la desinformación en las redes sociales acerca del cambio climático, una sobre desinformación en el ámbito medioambiental y una tribuna protagonizada por voces jóvenes con distintas miradas en torno a este asunto capital para el presente y el futuro del planeta.

La mesa de debate, titulada La desinformación ambiental como amenaza para la sostenibilidad y la calidad democrática, será moderada por Cristina Monge. Jesús Maraña, director editorial de infoLibre, será uno de los ponentes junto a los expertos Rogelio Fernández-Reyes, María García de la Fuente y Rubén del Campo.

En la Tribuna Joven participarán, entre otros, Ángel Pérez, del Consejo de la Juventud de España, Sofía Fernández, de Juventud x el Clima y Ecologistas en Acción y Rodrigo Guerrero, de Generación Clima 2025.

Miguel González Suela, subsecretario para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, será el responsable de la clausura del acto.

El evento se podrá seguir en directo en el streaming que ofrecerá el canal de YouTube del MITECO.