La ventana al universo sigue abierta: el observatorio del Teide se salva de las llamas

El incendio de Tenerife cumple este martes una semana y es ya el fuego el más grande desatado en España en 2023 tras arrasar más de 13.000 hectáreas. Su paso ha obligado a desalojar a miles de vecinos y ha acabado con una parte del paraje natural de la isla, pero también amenaza su patrimonio científico. Este domingo las llamas avanzaron por Izaña en dirección al Parque Nacional del Teide y se quedaron a pocos metros de los dos grandes observatorios de Tenerife, el Observatorio de Astrofísica del Teide y el Centro Investigación Atmosférica de Izaña, dos instalaciones punteras en Europa que estudian desde la contaminación del aire al origen del universo. Según explican los portavoces de los centros, el fuego pudo ser extinguido a tiempo y los aparatos a priori no sufrieron daños.

Los responsables relatan que el viernes ya estaban evacuados los dos recintos pese a que las llamas estaban lejos y las instalaciones no corrían peligro. Sin embargo, un cambio repentino en el viento provocó que el fuego rozase este domingo los dos observatorios, separados por apenas un kilómetro. Fue precisamente en esa explanada que los separa, poblada de arbustos, donde se desató un fuego de baja altura que pudo haber destruido los telescopios y otros instrumentos de medición que llevan instalados allí desde los años 60.

Víctor Quintero, director del Centro Meteorológico de Tenerife, confirma que las instalaciones de las que es responsable, el Centro de Investigación Atmosférica de la AEMET, está fuera de peligro y funciona con normalidad. "Todavía queda algo de fuego visible, pero no son grandes llamas y no ha habido impacto alguno en el observatorio", comentó este lunes a infoLibre. "En la tarde del domingo los equipos estaban midiendo bien la temperatura, el viento y la humedad. Tampoco nos afectó el calor del fuego porque se actuó con rapidez y las llamas no generaron un cambio en la temperatura de la zona", concretó.

El Observatorio de Astrofísica, por su parte, es mucho más sensible al humo generado por el incendio y se cerró por completo el jueves para no dañar los diferentes telescopios que alberga. Rafael Rebolo, director del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) confirma que ningún aparato científico de valor está afectado. “De los que estaban en proceso de construcción tenemos que ver si la estructura del telescopio Cherenkov, de Italia, ha aguantado”, añade.

Rebolo destaca la labor de los bomberos, que entre las 19.00 del domingo y las 7.00 del lunes frenaron sin descanso un frente de llamas que se dirigía directo al observatorio. También tuvo que intervenir la Unidad Militar de Emergencias; nada menos que 300 efectivos entre bomberos, hidroaviones y helicópteros. "Su valor es incalculable para la humanidad. Tenemos los mejores telescopios de Europa para estudiar el sol. También otros que miden la presencia de planetas similares a la Tierra, la radiación para investigar el origen del universo, o que detectan cuerpos que se aproximan como peligrosos asteroides", afirma el físico. Unos telescopios son de propiedad española, pero también hay estadounidenses, alemanes y de otras tantas nacionalidades, y España tiene un compromiso de que los protegerá con todos los recursos posibles.

Por su parte, el centro de la AEMET en Izaña también tiene la tarea de medir los cambios atmosféricos que condicionan el cambio climático global y trabaja desde los años 80 con la Organización Meteorológica Mundial. Entre otras tareas, mide continuamente la concentración del dióxido de carbono en la atmósfera, como hacen más de un centenar de centros repartidos por todo el planeta, aunque el de Izaña es una referencia internacional. En la instalación del Teide de la AEMET también se encargan de calibrar los espectrofotómetros europeos que miden la cantidad de ozono en la atmósfera y los que miden la concentración de aerosoles, dos gases implicados en el cambio climático.

De hecho, este observatorio es el único del mundo encargado este año de calibrar los fotómetros que miden el nivel de aerosoles en la atmósfera, después de que un volcán obligase en diciembre a cerrar el que está situado en Hawái el pasado diciembre. Quintero cree que esta calibración de equipos no corre peligro porque en unos meses la atmósfera estará limpia de nuevo sobre Tenerife.

Izaña ha sido una referencia en el estudio del cielo desde 1799, según los historiadores, y la clave está en la impecable transparencia de su atmósfera y su altura (2.367 metros). El archipiélago está rodeado de océano y tiene unas condiciones idóneas porque los vientos alisios dan una enorme estabilidad a su atmósfera y permiten captar imágenes con una nitidez incomparable en el mundo, que solo se da en Hawái y Atacama (Chile), según afirma Rebolo.