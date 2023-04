El mes de abril de 2023, camino de convertirse en el más seco en España desde que hay registros

El mes de abril de 2023 va camino de convertirse en el más seco en España desde que hay registros, ya que durante sus primeros 16 días se han acumulado en toda España 5 litros por metro cuadrado, una cifra "extraordinariamente baja" para este periodo que representa "tan solo" el 15% de la media mensual, que son 63,5 litros por metro cuadrado, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y ha publicado Europa Press.

"Con gran probabilidad este mes seguramente no alcancemos este promedio", ha pronosticado el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo, que no ve descartable que con las previsiones actuales el mes de abril de 2023 termine siendo "el más seco de la serie histórica, desde 1961".

Desde entonces, el récord lo ostenta el mes de abril de 1995, cuando se recogieron 23 litros por metro cuadrado.

Sin embargo, un frente podría pasar de oeste a este y provocar un aumento de la inestabilidad, con posibles lluvias y chubascos en España este viernes y el sábado. En todo caso, precisa que no se va a tratar de un episodio de precipitaciones abundantes ni persistentes, pero "por lo menos es posible que llueva en muchas zonas donde no lo hace desde hace más de un mes", como por ejemplo en Madrid, donde no cae ni gota desde el pasado 8 de marzo.

El paso de este frente provocará un descenso de las temperaturas "notable pero pasajero" y después del frente volverán a dominar las altas presiones sobre España y las lluvias volverán a ser escasas. Es posible que la llegada de las altas presiones lo haga acompañada de una masa de aire cálido y de temperaturas "muy altas para la época", que podrían superar los 30 grados centígrados, no solo en el sur de la Península sino también en el norte e incluso los 33 o 34 grados en puntos del sur de la Península.

El portavoz precisa que este jueves será de tiempo estable pero crecerán las nubes de evolución, que podrían dejar algunos chubascos tormentosos en Pirineos y no se descartan en otras zonas de montaña, especialmente en el nordeste peninsular.

Temperaturas hasta 10ºC más altas de lo normal

Las temperaturas subirán, sobre todo en el tercio oriental peninsular, donde pasarán de 25ºC en amplias zonas del territorio, incluso los 30ºC en el interior de la Comunidad Valenciana y el Valle del Guadalquivir. "Será una jornada claramente más cálida de lo normal para la época", subraya Del Campo que indica que las temperaturas estarán entre 5 y 10 grados centígrados superiores a la media y las nocturnas sí serán más propios del mes de abril, por lo que habrá una notable diferencia de temperaturas entre la madrugada y el mediodía.

"Habrá que ponerse muchas capas al principio y quitárselas después", comenta.

Respecto al viernes, el portavoz no espera grandes cambios en las temperaturas aunque bajarán algo en Cataluña y en el oeste de Andalucía ya que seguirá un ambiente cálido para la época, con temperaturas entre 5 y 10 grados centígrados por encima de la media.

Ese día se empezará a notar la llegada del frente frío y los cielos estarán nubosos y habrá chubascos en Galicia y Asturias. En el resto de la Península irán creciendo nubes de evolución a partir del mediodía que podrán dar lugar a chaparrones localmente acompañados de tormenta y que serán más probables en el nordeste de la Península y no descarta que afecten a otras zonas del interior peninsular, sobre todo tanto el jueves como el viernes.

En este contexto, Del Campo advierte de que el riesgo de incendios estará muy alto en muchas zonas de la Península.

El sábado el frente irá atravesando la Península y, a su paso habrá lluvias y chubascos que tras el paso del frente volverán a quedar despejados. Las lluvias afectarán a amplias zonas del territorio, aunque en general no se va a tratar de precipitaciones muy abundantes. Es poco probable que se superen los 10 litros por metro cuadrado de lluvia, salvo en puntos de Galicia y del entorno de los Pirineos.

En esta zona las precipitaciones serán algo más abundantes y, además, en el entorno de los Pirineos norte de Navarra, norte de Aragón tan el norte de Cataluña estas precipitaciones podrían estar acompañadas de tormentas.

El sábado se espera una bajada notable de las temperaturas en casi todo el país, que en el norte y este puede ser de más de seis a ocho grados respecto al día anterior por lo que el termómetro estará en valores más propios para la época, ya que solo pasarán de 25ºC en el valle del Guadalquivir y en puntos muy aislados del tercio oriental peninsular y de Baleares.

El domingo tras el paso del frente se seguirán imponiendo las altas presiones y todavía quedarán restos de inestabilidad en el extremo norte, donde se producirán chubascos en puntos de Galicia, Cantábrico, nordeste y Baleares, aunque tenderán a remitir. Las mínimas serán frescas ese día pero comenzarán a ascender.

Ese día, las temperaturas serán muy altas para la época y se pasará de 25ºC en puntos del nordeste y en amplias zonas de Extremadura e interior de Andalucía. El lunes se pasará de 25ºC en la mayor parte del país y no se descarta que pasen de 32ºC en el valle del Guadalquivir.

Por tanto, de lunes a miércoles las temperaturas serán al menos 5 grados centígrados superiores a la media normal en la mayor parte del territorio y no descarta que en el tercio sur de la Península se alcancen los 33 o 34ºC a partir del martes y los 30ºC en el centro y en el norte. "Si se confirma el pronóstico de este episodio será, desde luego, inusualmente cálido para la época", avisa.

Sobre Canarias, prevé que en los próximos días crezcan nubes de evolución a lo largo de la jornada, sin descartar que dejen de algunas lluvias, especialmente en vertientes norte y oeste de las islas de mayor relieve. A partir del sábado o domingo comenzarán a soplar los vientos alisios, con nubes en el norte de las islas más montañosas y alguna llovizna por allí y temperaturas en ascenso.