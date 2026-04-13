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Tribunales

El juez Peinado cierra la instrucción y procesa a Begoña Gómez por cuatro delitos

  • El juez ha rechazado prorrogar más la investigación en un auto en el que solo archiva las actuaciones por el delito de intrusismo profesional
  • Aun así, Peinado continúa el procedimiento contra Cristina Álvarez, asesora de Gómez y contra el empresario Juan Carlos Barrabés
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez, en Pekín, China.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez, en Pekín, China. ANDRÉS MARTÍNEZ CASARES (EFE/EPA)

El juez Juan Carlos Peinado ha dado por cerrada la instrucción de la causa y ha procesado a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida, según informa EFE.

La Fiscalía y Begoña Gómez vuelven a pedir al juez Peinado que archive el caso

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El juez ha rechazado prorrogar más la investigación en un auto en el que archiva las actuaciones por el delito de intrusismo profesional y continúa el procedimiento contra Cristina Álvarez, asesora de Gómez, por los mismos delitos y contra el empresario Juan Carlos Barrabés por los dos primeros. 

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