Uno de cada ocho ingresos por causas neurológicas está relacionado con la contaminación

Uno de cada ocho ingresos urgentes en el hospital por causas neurológicas (demencia, párkinson, alzhéimer o esclerosis múltiple) está relacionado a corto plazo con la contaminación atmosférica, según han concluido investigadores del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).

Los científicos han analizado para ello más de 15.000 hospitalizaciones urgentes en España relacionadas de esas causas neurológicas y han confirmado la relación que tienen con la contaminación y las temperaturas, ya que un 12,5% de los ingresos pueden atribuirse a la contaminación atmosférica y un 1% a las altas o bajas temperaturas.

Los resultados señalan que, de las 15.437 hospitalizaciones con carácter de urgencia por causas neurológicas que se produjeron entre 2013 y 2018 y han sido analizadas en el estudio, cerca de 2.000 pueden atribuirse a la contaminación atmosférica, y casi 200 se relacionan con las altas o bajas temperaturas.

El estudio, que ha sido publicado en uno de los repositorios de trabajos científicos más populares (Science Direct) recuerda la interacción entre ambas variables, contaminación y temperaturas, en relación con la salud y el riesgo de enfermedad.

El vínculo entre las enfermedades neurológicas y variables ambientales, como la contaminación atmosférica y las olas de calor y frío, no se ha estudiado hasta ahora con profundidad, y el Departamento de Cambio Climático, Salud y Medio Ambiente Urbano de la Escuela Nacional de Sanidad del ISCIII ha llevado a cabo un estudio analizando más de 15.000 hospitalizaciones urgentes debido a causas neurológicas.

La contaminación atmosférica durante el embarazo afecta a la maduración cerebral del bebé Ver más

La investigación, un estudio ecológico retrospectivo, se ha llevado a cabo en 10 de las provincias más pobladas de España, utilizando datos de los años 2013 a 2018, y para ello, se han analizado los citados ingresos urgentes por causas neurológicas, las concentraciones medias diarias de partículas en suspensión, dióxido de nitrógeno, y ozono troposférico, así como las temperaturas máximas y mínimas diarias en olas de calor y frío, respectivamente.

A partir de esos datos se ha calculado la probabilidad de ingreso para cada variable y se han estimado los ingresos hospitalarios atribuibles a cada variable de riesgo ambiental, para concluir que durante el periodo analizado 245 ingresos fueron atribuibles al efecto de las concentraciones de partículas en suspensión, una cifra inferior a los atribuibles al dióxido de nitrógeno (581) y al ozono (1.107).

Los investigadores, liderados por Julio Díaz y Cristina Linares, que coordinan el Departamento de Cambio Climático, Salud y Medio Ambiente Urbano, han concluido que el elevado impacto de la contaminación atmosférica en este tipo de ingresos hospitalarios recomienda la adopción urgente de más medidas destinadas a reducir los niveles de contaminación a los que está expuesta la población.