Las temperaturas seguirán altas, pero con un alivio térmico en zonas del norte peninsular

Las temperaturas van a continuar altas en los próximos días, con calor intenso en el centro y sur de la península, situación que podría continuar este jueves, aunque la llegada de un frente provocará un descenso de valores para el fin de semana en el Cantábrico que podría extenderse a otras zonas, según recoge EFE.

Según el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, este miércoles las temperaturas bajarán notablemente en Galicia y en las comunidades cantábricas, con lluvias asociadas en esa zona.

En el resto no habrá cambios y continuarán los valores muy elevados, se superarán de nuevo los 40° C en el Valle del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir, incluso en este último valle podrán superarse puntualmente los 42°.

Esta pasada madrugada, la temperatura no ha bajado en numerosas localidades de los 25º C, e incluso de los 28° C en puntos de la provincia de Sevilla.

Jueves y viernes

Durante el jueves y el viernes, en general, habrá ligeras variaciones de temperatura, subirán en el Cantábrico y bajarán un poco en zonas del Mediterráneo y de la mitad oeste, aunque seguirán superándose los 36° C en la mayor parte del país y los 38º C en los valles del Ebro, y en la zona centro y en la mitad sur y nuevamente se superarán los 40º C en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir.

El viernes, se registrarán en A Coruña unos 22° C, en Santander 23° C, Vitoria alcanzará 31° C, Ourense 35º C, Madrid 38º C y Córdoba o Toledo 40° C.

Estos dos días continuarán las noches tórridas en el Mediterráneo, Baleares, nordeste, centro y sur de la península, y en algunas localidades, sobre todo del área mediterránea, centro y sur, así en Toledo, Alicante o Madrid no bajarán el viernes de 24 o 25 °C.

A partir del mediodía del jueves y del viernes, se formarán nubes de evolución que darán lugar a tormentas en puntos del norte y del este peninsular y que, sobre todo en áreas de montaña o aledañas, podrán ser fuertes y llevar granizo asociado.

Fin de semana

Durante el fin de semana bajarán las temperaturas, el sábado en la mitad norte y, de forma menos acusada en puntos del sur; mientras el domingo seguirán bajando en puntos del nordeste, mientras que no habrá grandes cambios en el resto.

En la mitad norte, el calor será más llevadero, según Del Campo, con máximas en el Cantábrico de entre 22 y 25° C, 32 a 34° C en buena parte de Castilla y León, hasta 35° C en el nordeste; sin embargo, continuará el calor intenso en el centro y sur de la península, con más de 36 a 38° C en amplias zonas y 38 a 40° C en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir, superando localmente los 40° C.

En Baleares, se alcanzarán más de 35° C en la isla de Mallorca, y las noches serán más frescas.

En el interior de la mitad norte, las noches bajarán de los 18 o 20°, pero en el Mediterráneo, centro y sur peninsular continuarán las noches tropicales e incluso alguna noche tórrida.

Durante el fin de semana, se volverán a formar tormentas en el norte y en el este de la península, que podrán ser localmente fuertes, sobre todo en el entorno de los Pirineos, Sistema Ibérico y zonas aledañas.

Próxima semana

El lunes y martes, con incertidumbre todavía, podría producirse una bajada de temperaturas adicional en los tercios norte y este de la península y en Baleares, con un ambiente fresco para la época en puntos del Cantábrico y zonas próximas.