Ribera anuncia que este miércoles estarán operativos los primeros medios para limpiar las playas de Galicia

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica Teresa Ribera ha anunciado esta tarde que a partir de este miércoles "estarán operativos los primeros medios para la limpieza de playas" del vertido de pellets en Asturias, aunque ha reconocido que "la afección más relevante" es en Galicia.

Tras reunirse con la presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, María Chivite, ha comparecido ante los medios de comunicación para precisar que el Principado es "la primera comunidad autónoma que ha elevado su nivel de petición de respuesta" en referencia al nivel 2 en el grado de alerta de su Plan Territorial de Contingencia por Contaminación Marina Accidental (Placampa) tras detectar una "aparición generalizada" de estos microplásticos en su litoral.

Ribera ha precisado que el Ejecutivo central puede movilizar medios propios para contribuir a la gestión de una emergencia ambiental solo una vez que los gobiernos autonómicos asumen ese nivel intermedio de manera oficial, según ha informado Efe.

En el caso de Galicia, aunque fijó antes el nivel 1 de su Plan territorial de Contingencias por Contaminación Marina Accidental de Galicia (plan Camgal) el pasado 5 de enero, no ha sido hasta este martes cuando el presidente de la Xunta Alfonso Rueda ha decidido elevarlo al 2, por lo que "los equipos están pendientes de entrar en contacto", ha indicado Ribera, para evaluar "cómo se articula esta colaboración sobre el territorio" con "Pontevedra como el punto de partida más importante".

La ministra se mostró "sorprendida" por la reacción de Rueda cuando "el lunes dijo que era desleal ofrecer ayuda" a la Xunta, lo que cree que "tiene que ver más con el compromiso electoral que con otra cosa", en referencia a los próximos comicios autonómicos al Parlamento Gallego, previstos para el próximo 18 de febrero.

Galicia "es una comunidad autónoma en la que la memoria reciente de contaminación marina es dura y complicada, la sensación de abandono de la población local todavía pervive y la sensibilidad es alta", ha asegurado, pero "los ciudadanos lo que quieren es reacción inmediata y de colaboración entre las administraciones para restaurar la normalidad", ha apostillado.

En ese sentido, ha celebrado como "buena noticia" el hecho de que las Administraciones pongan de manifiesto la voluntad de trabajar juntas.

Respecto a los niveles de toxicidad de los pellets, Ribera ha declarado: "En principio no son elevados, aunque no nos lo han comunicado oficialmente". Aunque, con independencia de que el material no sea tóxico, ha reconocido que de "muy difícil recuperación" y "puede afectar a muchas especies y ecosistemas".

Los vertidos plásticos en el mar "son uno de los elementos de contaminación más importantes desde hace mucho tiempo", hasta el punto de que han generado "una reacción comprometida en las Naciones Unidas y en la Unión Europea", ha asegurado.