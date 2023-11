"El espacio urbano es limitado pero se puede transformar": el reto de la movilidad sostenible

Acciona e infoLibre se han unido para dar respuesta a cuestiones como ¿de qué manera nos movemos en las ciudades?, ¿ qué hace falta para transitar a una movilidad eléctrica y sostenible? o quiénes deben implicarse en la realización de este objetivo.

Para ello, han organizado un debate moderado por la subdirectora del periódico, Marta Jaenes, en el que han participado Juan José Conde, gerente de Desarrollo de Negocio de B2B en Acciona, Jaime Moreno, director general de Transporte Terrestre del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana; May López, directora de Desarrollo de la Plataforma Empresas por la Movilidad Sostenible; y María Romera, directora de Regulación y Asuntos Públicos de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica y directora de la Asociación Española de Mujeres de la Energía.

“La movilidad sostenible sirve para mejorar la calidad del aire y la salud de las personas, además de reducir las emisiones de CO2. Ya lo estamos viendo en los lugares donde se aplican las zonas de bajas emisiones”, comienza explicando May López, que pone el foco en la importancia de comunicar todos estos avances al ciudadano de la mejor manera posible: “Debemos conseguir que entiendan el por qué de estas medidas y que sepan qué alternativas tienen en su mano”. En la misma línea, Romera apuesta por hacer “partícipe del cambio” al usuario y que entienda que no vamos hacia “más prohibición y obligación”, sino hacia la “emoción” de un mundo “más limpio y saludable”.

Conde es positivo y cree que estamos viendo ya resultados: “Si conseguimos que siga habiendo innovación, avances tecnológicos y un buen contexto regulatorio, la transformación de las ciudades será real”. Moreno recuerda que ya se están repartiendo los Fondos Europeos de Transformación y Resiliencia, que van a ayudar en la descarbonización o en la renovación de las nuevas flotas de autobuses eléctricos: “El espacio urbano es limitado y transformarlo lleva tiempo, pero es posible”.

Lugar para la mejora: trámites lentos y necesidad de más puntos de carga

Los expertos insisten en que vamos por el buen camino, pero no podemos dejar de avanzar y de atender a los retos que van surgiendo. López apunta, entre otras cuestiones, a que los vehículos no sólo deben ser eléctricos, si no eficientes en todo lo posible: “Ahora, los más vendidos son SUV y grandes turismos. Esto es lo contrario a lo que buscamos. Además, a las puertas del Black Friday habría que preguntarse también para qué nos movemos. Compramos en exceso y devolvemos gran parte de los productos, así que necesitamos incidir en eso y exigir un eCommerce sostenible medioambiental, económica y socialmente”.

Romera, en cambio, cree que uno de los retos principales es conseguir reducir y agilizar los trámites para la implantación de puntos de carga de baterías eléctricas, aunque recuerda que para finales de año ya habrá en España unos 30.000: “Otro problema lo tenemos en las ciudades, porque la gente no tiene plazas de garaje para cargar los coches. En Londres, por ejemplo, ya se pueden cargar en las farolas. También habría que evitar que sea el usuario el que adelante el dinero de las ayudas a la compra de estos vehículos, o que esas ayudas no tengan que tributar”.

“El transporte público no puede llegar a todas partes y ahí es donde entran todas las iniciativas privadas de movilidad, desde coches compartidos a alquiler de bicis, motos patinetes o, incluso, de intercambio de baterías”, añade Conde, que insiste en la necesidad de conjugar todos los elementos que forman parte de esta nueva forma de entender la urbe: “Estamos aprendiendo mucho de lo que el ciudadano quiere gracias a las App y, con todo este conocimiento que podemos compartir con las administraciones, podemos mejorar nuestros servicios”.

A la espera de una ley de movilidad sostenible

España sigue sin tener una ley de movilidad sostenible, después de que su tramitación se paralizara con el adelanto electoral. Esta será una de las normas que tendrá que retomar un futuro gobierno para cumplir con las exigencias de la Agenda 2030 de descarbonización. Aún así, ya se están poniendo en marcha algunas medidas como la creación de Zonas de Bajas Emisiones en las localidades de más de 50.000 habitantes.

Moreno es optimista respecto al futuro desarrollo de esta ley: “Hubo bastante consenso entre los distintos grupos políticos y estuvo apunto de aprobarse. Mucho de ese trabajo será aprovechable y creo que iremos con más rapidez”, asegura a la vez que apunta a que uno de los puntos que tendrá que tratar esa ley es la necesidad de mecanismos de evaluación y rendición de cuentas. Por su parte, Conde cree que la ley servirá para crear un marco legislativo uniforme y coherente entre niveles de gobierno, además de facilitar la aplicación de fondos que hacen falta en el sector.

“Seguimos esperando esa ley, que estaba a punto de ser aprobada y que va a ayudar en este proceso. Aportará seguridad jurídica entre los muchos modelos de movilidad que hay: saber dónde invertir, dónde incidir más… Esperemos que se retome, que sea ambiciosa, y que vaya acompañada de un impulso del transporte público y la movilidad activa ", señaló López.

Patinetes eléctricos sí o no

La prohibición o no del uso de patinetes eléctricos en las grandes ciudades es uno de los debates más polémicos alrededor de los planteamientos de movilidad urbana. París ha sido una de las primeras ciudades en prohibir su uso a través de plataformas de alquiler y, en Madrid, este mes ha entrado en vigor la prohibición temporal de portarlos en el transporte público tras haberse reportado varios casos de explosiones de sus baterías, el último dentro de un vagón de metro.

“Lo que hay es que plantearse que, quizá, algunos de estos patinetes no cumplen con la normativa de seguridad y preguntarse , cómo han podido llegar hasta los usuarios”, apunta López en la misma línea que Romera que afirma que, en la mayoría de incidentes, había detrás “patinetes no homologados”. Además, recuerda que se trata de un medio de transporte que adquiere una gran velocidad: “No puede ser que veamos a niños de 12 años con ellos por las calles y carreteras. Los padres tienen que entender que es un peligro”.

“Los patinetes han llegado con mucha rapidez y antes de que hubiera una normativa sobre ellos. Hace falta regularlos y controlar su uso, pero no podemos olvidar que está siendo una alternativa muy utilizada por personas que no tienen otra forma de llegar a su puesto de trabajo o por mujeres que los utilizan para llegar del metro o del autobús hasta sus casas para sentirse más seguras a ciertas horas”, añade Moreno.

Mirando al futuro: ¿Dónde estaremos dentro de cinco años?

Por último, los expertos han tratado de resolver la gran incógnita respecto a la movilidad sostenible: ¿es posible cumplir con los objetivos que nos hemos propuesto como sociedad?, ¿avanzamos al ritmo necesario? y ¿de qué depende que todo este esfuerzo se vea reflejado en el bienestar de las personas?

Romera insiste en la necesidad de que, en los próximos cinco años, se ponga en valor la reducción de emisiones y la movilidad sostenible: “Si solucionamos todo lo que hemos nombrado: más puntos de carga, incentivos a la adquisición de nuevos vehículos etc. estoy segura de que, o logramos el objetivo de los 5,5 millones de vehículos, o nos quedamos cerca”.

López apunta a que, gracias a las zonas de bajas emisiones, vamos a tener indicadores que demuestran qué medidas están funcionando, cuáles son los índices de calidad de aire o el tiempo de desplazamiento de los ciudadanos: “Como se suele decir, el gato mata el relato. Vamos a poder decidir dónde estudiar o vivir en función de la calidad de vida, el ruido o la siniestralidad”.

“Espero que en cinco años la movilidad sostenible sea una realidad y hablemos de ella. Aunque no somos a veces conscientes ya estamos prácticamente en ese futuro y cuando lo entendamos viviremos mejor con más calidad de vida. Cuando lleguemos a ese punto nos podemos preocupar de cosas más concretas y estas conversaciones serán el día a día y no algo excepcional” concluye Juan José Conde.