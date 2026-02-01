Antena 3, líder de audiencia en enero con un 12,9%, seguido muy de cerca por La 1

Antena 3 se mantiene como la cadena líder de audiencias en enero, con un 12,9% de cuota de pantalla por 17 meses consecutivos, mientras que La 1, cada vez más cerca, alcanza un 12,2% con su mejor enero de los últimos catorce años. El tercer lugar es para las autonómicas con un 8,7%, según informa EFE.

Según el informe mensual de enero del comportamiento de los espectadores en televisión de Barlovento Comunicación publicado este domingo, el cuarto puesto es para Telecinco con un 8,5%; el quinto para Cuatro con 6,1%, mientras que La Sexta ocupa el sexto lugar con un 6%.

Los informativos diarios de Antena 3 son los más vistos en España con 2.178.000 de audiencia media y 19,8% de cuota de pantalla, en el promedio de las ediciones de sobremesa y noche de lunes a domingo por 6 años y 1 mes consecutivos.

La emisión más vista corresponde al partido de fútbol de la Copa del Rey entre el Albacete y Real Madrid con 3.519.000 de audiencia media y 25,6% de cuota de pantalla. En este mismo partido también se produjo el minuto de oro del mes con una audiencia de 4.333.000 espectadores.

44,2 millones de espectadores únicos acumulados

Según el informe, en enero, se detectaron 44,2 millones de espectadores únicos acumulados, lo que representa el 92,9% de la población de España. De hecho, 27,8 millones de españoles ven cada día la televisión tradicional al menos un minuto, es decir, el 58,8% de la población.

Por otro lado, se registran 3.221.000 telefóbicos, es decir, españoles que no han visto en ningún momento la televisión, esto supone el 7,1% de la población de España.

El tiempo de consumo de televisión tradicional por espectador al día es de 297 minutos, disminuye dos minutos con respecto al año anterior. Sin embargo, el tiempo del consumo híbrido -otros consumos audiovisuales- es de 62 minutos por persona al día, siete minutos más con respecto a enero de 2025.

Esta modalidad de consumo representa el 26% del total del uso del televisor en España y se compone de Internet con 56 minutos; Play (reproduciones de contenidos grabados) con 4 minutos; y Otros en los que tienes cabida videojuegos y radio con 3 minutos.

El tiempo total de uso del televisor, tradicional más híbrido, es de 237 minutos por persona al día, dos minutos más con respecto a enero de 2025 y de 358 minutos por espectador al día, tres minutos más que el año anterior.

Los grupos sociodemográficos que más tiempo consumen televisión son: por sexos, las mujeres 185 minutos y, por cortes de edad, las personas de 64 a 74 años lo hacen 342 minutos, mientras que los mayores de 74 años alcanzan hasta los 368 minutos.

TV3, la cadena autonómica más vista

Respecto a las cadenas autonómicas, TV3 encabeza el clasificación con 15,1% de cuota de pantalla. Le sigue Aragón TV (12,6%), ETB2 (9,5%), Canal Sur (9,1%), TVG (8,3%), TVCAN (7,4%), Canal Extremadura TV (5,9%), CMM (5,7%), IB3 (5,2%) y TeleMadrid (4,9%).

El número de espectadores únicos en el mes de las cadenas autonómicas es de 28.884.000, una cobertura del 60,7% de la población nacional.

El conjunto de temáticas de pago consiguieron el 12,4% de cuota de cuota de pantalla y el número de espectadores fue de 22.429.000 siendo las más vista LaLiga TV por M+ (0,7 %), después Dazn LaLiga (0,5%) y Movistar Plus+ (0,3%).