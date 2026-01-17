Ocho años y 400 'viernes negros' después, la protesta en defensa de la TVG y Radio Galega continúa

Cuando el personal movilizado de los medios públicos de Galicia vistió la camiseta negra por primera vez para visibilizar la "manipulación informativa" a la que eran sometidos, la CRTVG aún existía como tal; en la programación de Televisión de Galicia, más de la mitad de los espacios no informativos que se emiten a diario no se habían "privatizado", y en las redacciones de Radio Galega y TVG no presenciaban su "desmantelamiento progresivo". Además, existía una ley de medios con muchos capítulos por desarrollar, como la creación de un Consejo de Informativos, que desapareció de la nueva ley aprobada el pasado marzo .

El colectivo Defende a Galega comenzó con los viernes negros el 25 de mayo de 2018 , cuando el movimiento también estaba en marcha en la entidad pública estatal RTVE, y este viernes 16 de enero de 2026, casi ocho años después , cumple 400 semanas de protesta desde la actual Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia (CSAG) . El balance no puede ser positivo, enfatizan, "porque no pudimos detener la degradación y el desmantelamiento progresivo de los medios públicos, pero también sabemos que estos 400 viernes negros fueron un ejemplo muy importante de la dignidad profesional del personal editorial y técnico, de la pedagogía social sobre el papel de los medios públicos y de la transparencia en su funcionamiento".

"Empezamos a pensar que era posible mejorar , aunque éramos conscientes de que nuestras quejas no iban a tener mucha repercusión en la mayoría de los medios, que saben que el apoyo económico de la Xunta está en juego —confiesan en Defende a Galega—. Lo que vemos 400 viernes después es que la manipulación sigue siendo una constante y el desmantelamiento del que advertimos ha alcanzado niveles insostenibles: hay una negligencia absoluta en la programación, no se cuida ningún tipo de contenido, se emiten continuamente programas antiguos o grabados hace meses, se están privatizando muchos espacios... La aprobación de la nueva ley de medios fue un duro golpe, porque dificulta la denuncia de estas prácticas. La plantilla sigue luchando para visibilizar la demolición de los medios públicos por responsabilidad, pero cada vez somos más pesimistas sobre el futuro de la televisión y la radio.

"Este aniversario es muy importante. Es la confirmación de un éxito, pero también de un fracaso. La buena noticia es que en los medios públicos existe una masa crítica de profesionales capaces de resistir 400 semanas en una demanda que, en un sistema democrático, debería provenir de toda la sociedad: TVG y RG deben despolitizarse, liberarse de la injerencia que manipula la programación y los servicios informativos a diario para favorecer los intereses del gobierno actual, hoy del Partido Popular, violando así el mandato legal que se les ha encomendado. Es muy grave. Echamos en falta la actualización del Código Penal para tipificar como delito estas prácticas que la maquinaria del poder quiere que normalicemos", asegura Raquel Lema, presidenta del Comité Intercentros del CSAG".

Defende a Galega continúa visibilizando su protesta cada semana, en paralelo a la demolición de los programas de producción propia de TVG. "Tan pronto como se aprobó la nueva ley de medios públicos el verano pasado, sin consenso, sin diálogo y con el apoyo exclusivo del PP, también comenzó la demolición de la producción propia de noticias, a la que se había abierto la puerta en el marco legal", advierten.

Parece que falta mucho, pero antes de las diez semanas de viernes negros en la CRTVG, se produjo la dimisión de los presentadores del Telexornal Tati Moyano y Alfonso Hermida en protesta por el control informativo . Estos periodistas encabezan una lista de profesionales que fueron desapareciendo de la pantalla o fueron apartados de los micrófonos a medida que avanzaba su participación con las camisetas negras, algo que nunca fue divulgado por los propios medios públicos, ni siquiera cuando Defende a Galega ganó el Premio a la Libertad de Prensa José Couso en 2019, otorgado por el Colegio Profesional de Periodistas de Galicia y la Asociación de la Prensa de Ferrol.

La respuesta interna tampoco cesó. En 2022, se confirmó la sentencia que condenaba a la entidad pública por represalias contra un trabajador movilizado y visible del colectivo Defende a Galega. Hubo otras demandas que no corrieron la misma suerte, pero las sentencias condenatorias siguieron llegando, como ocurrió en la última huelga.

Caída de audiencia

¿Y qué se ve desde fuera? El primer sábado del año 2026, cuando el gobierno estadounidense liderado por Donald Trump bombardeaba Caracas y secuestraba al presidente venezolano Nicolás Maduro, el magacín de fin de semana Galicia Por Diante, previamente grabado, se emitió durante toda la mañana en Radio Galega. Durante la peor temporada de incendios de Galicia, no se realizó ninguna programación ni cobertura especial, como denunció la representación legal de los trabajadores. La desaparición de la programación de TVG del programa matutino de referencia A Revista por otro de producción externa, motivo, entre otras cosas, de la declaración de la primera huelga indefinida en la Corporación. O un uso de las redes sociales que en ocasiones dista mucho del Código Ético del periodismo gallego, como refleja el tuit de esta misma semana en el que se preguntaba al público, a raíz del comentario de un colaborador de radio sobre las denuncias presentadas contra Julio Iglesias: "¿Estamos asistiendo a una 'futbolización' de los casos de presuntas agresiones sexuales?".

Las bajas cifras de audiencia de TVG publicadas en los últimos meses se deben en parte al desencanto que siente un sector de la población gallega con su televisión. "No se trata solo de la manipulación de la información, sino del propio diseño de la programación. Cada vez que ves TVG, hay alguien comiendo o bailando. Hay una desconexión total con la realidad de Galicia; desde la dirección se demuestra su incapacidad para hacer periodismo local. Galicia no está en el centro de las noticias y hay un seguimiento de la agenda informativa de Madrid", declara un conocido trabajador a Praza.gal.

Lo que realmente nos preocupa en este momento es la supervivencia misma de los medios públicos como medios de referencia. La negativa a realizar el más mínimo esfuerzo informativo sobre lo que sucedía en Venezuela, con la relevancia que tuvo a nivel mundial y para Galicia, es muy significativa y dolorosa. La degradación de la información y la calidad de los contenidos en los últimos años es una estrategia deliberada que conduce a la irrelevancia y al descontento social, y por ende a la privatización o desaparición, argumenta un trabajador de la entidad pública.

"Vemos un futuro muy sombrío si no hay un giro de 180 grados. La dirección demuestra con cada decisión su falta de respeto por los medios públicos y, más aún, por la audiencia que los apoya. Los datos a los que tanto se aferraron durante años están ahí: 2025 fue el año con peores índices de audiencia para A Galega, y no es casualidad. Siempre hemos dicho que ganar oyentes y espectadores no lo justifica todo, pero ahora ocurre lo contrario: cada nuevo paso sin sentido aleja a oyentes y espectadores", destaca el grupo Defende a Galega.

Más programas para empresas productoras privadas

Fuentes de la entidad pública consultadas por este periódico estiman que actualmente, en el primer canal de TVG, alrededor del 75% de los programas que se emiten son producidos por productoras externas. En Radio Galega, esta "privatización" de la programación "está comenzando", señalan estas mismas fuentes, quienes dan por hecho la próxima externalización de espacios individuales en la parrilla de la radio pública, concretamente programas relevantes de fin de semana. “Si las cosas siguen así sólo haremos informativos”, pronostica un trabajador.

Defende a Galega recibe con gran preocupación, indignación y tristeza la emisión grabada del programa completo de Galicia en Diante de los fines de semana. "Existen recursos materiales y humanos para ofrecer una programación en directo de calidad, y esto se lleva haciendo durante décadas tanto en la radio pública gallega como en la gran mayoría de emisoras que emiten en Galicia, por cierto, con muchos menos recursos que los de Radio Galega".

"El desmantelamiento paulatino del servicio público causa indignación y es una gran preocupación para la plantilla, pero también causa una gran tristeza ver cómo un símbolo de la lengua, la cultura, la información y el entretenimiento en gallego se desvanece no por falta de talento, esfuerzo o medios, sino por una estrategia planificada por quienes dirigen la empresa", añade el grupo, que no deja de señalar las peores condiciones laborales de la plantilla de las productoras privadas que está contratando la dirección de CSAG.

En los 40 años de historia de la radio pública, "nunca ha habido un peor momento" que el actual. "Están acabando con ella, no les interesa", certifica un veterano trabajador. El Diario Cultural fue desmantelado, se cancelaron programas sin justificación y esta temporada se priorizó la externalización; por ejemplo, Ao contraataque , el programa deportivo nocturno diario, fue sustituido por A penaltis, producido externamente por Radio Galega.

El personal movilizado describe cómo la redacción de la radio se ha visto considerablemente reducida en los últimos años por decisión de la dirección, jubilaciones amortizadas, despidos no reemplazados, personal influyente en la redacción trasladado forzosamente fuera de la radio... "Pero todos los programas que se han privatizado o que parecen querer privatizarse podrían seguir siendo asumidos por el personal que los ha estado haciendo hasta ahora", afirman. Esta situación es más compleja en las delegaciones restantes, donde el personal se ve obligado a trabajar simultáneamente para televisión, radio y redes sociales.

Pero los problemas en la sección de Deportes no se detienen en las ondas. Una de las peores crisis de público se vivió en TVG con los cambios en el programa En Xogo, emblema de la casa, del que destituyeron al histórico presentador Óscar Benito y que despilfarraron con cambios "al estilo del Chiringuito de Jugones", detallan fuentes de la plantilla. "Pusieron al frente a un joven sin experiencia previa en deportes y lo rodearon de influencers. Lo único que consiguieron fue degradar la imagen del programa y enfadar a la gente. El resultado fue desastroso en términos de audiencia y terminó con la dimisión del director del programa tras quince años", señalan las mismas fuentes. Tuvieron que rectificar, pero el daño dejó huella en el público, que mantiene viva su indignación en las redes sociales.

"Lo que lleva años ocurriendo en Deportes está ocurriendo en Informativos", explican fuentes conocedoras, que vinculan el agravamiento de la situación con la llegada del nuevo coordinador, quien "actúa como correa de transmisión del departamento de noticias" mientras "el segundo canal de la cadena de televisión se está vaciando de contenido", lo que deja de emitir muchas emisiones, con el consiguiente golpe para el deporte local. Además, están reduciendo los minutos de Deportes en Telexornal Serán, que pasaron de diez a siete, y ahora son cinco, muchos días con hasta la mitad del tiempo dedicado a la publicidad, según las mismas fuentes que informaron a este periódico.

Por ahora, el único programa cultural de producción propia de TVG, Zigzag, se mantiene a flote y ya no depende del departamento de Programas para convertirse en el departamento de Noticias. Por supuesto, se emite desde el segundo canal de la televisión y con un horario que varía —puede ser a las seis y media, a las ocho o incluso a las nueve y media— según las retransmisiones deportivas. Y con menos recursos humanos y técnicos, y por lo tanto, menos oportunidades para grabar reportajes en profundidad. "Creamos comunidad, creamos criterios. La televisión pública tiene que ser eso", razonan los trabajadores, que recuerdan los años en que existían programas específicos sobre música, cine y libros en la televisión pública. "Tenemos que cuidar mucho Zigzag . Es un tesoro; sigue apareciendo gente que no aparece en otros espacios de TVG", señala un trabajador.

Concienciar a los ciudadanos

Condenada una empresa del grupo ACS por ignorar el acoso laboral y sexual a una limpiadora durante meses Ver más

Quienes se encuentran en la recta final de su carrera profesional en medios públicos describen la pérdida de la última década como "brutal". "Cuando se derrumbó el vertedero de Bens en A Coruña en 1996, fuimos los primeros en llegar; un oyente llamó a la sucursal para avisarnos. Hoy prácticamente no existimos para la gente", ejemplifica este trabajador, que recuerda los tiempos en que hacían media hora diaria de noticias locales desde A Coruña en Radio Galega. "Tardamos en contar con nosotros, pero la destrucción de todo eso fue muy rápida", lamenta el profesional.

"El fracaso de este 400 aniversario también es colectivo. ¿Dónde está la Universidad? ¿Dónde está la Facultad de Periodismo? ¿Dónde miran que no atienden ni acompañan esta protesta legítima? ¿Acaso no están de acuerdo? ¿Qué papel juegan los profesores de las futuras promociones de periodistas gallegos, que se vendan los ojos ante esta realidad que tienen a un kilómetro del campus? ¿Por qué la mayoría de los medios de comunicación privados, periódicos y emisoras de radio de amplia circulación, también silencian la existencia del movimiento Defende a Galega y los Viernes Negros? ¿ Acaso lo que ocurre en el CSAG no es noticia? ¿A qué le temen? Hay tantas preguntas... Todo el mundo intenta encontrar la respuesta", interpreta la presidenta del Comité Intercentros del CSAG, Raquel Lema, quien define Defende a Galega como "un movimiento heroico".

El momento es muy delicado; el desánimo crece entre una plantilla que se está reduciendo, pero, sin embargo, coinciden en que "no hay vuelta atrás". " El principal logro de los Viernes Negros fue la concienciación ciudadana. Que la sociedad fuera consciente de que el mal uso de la radio y la televisión se realiza con la oposición de gran parte de los trabajadores, que apenas tienen instrumentos para oponer resistencia. Y difundir el mensaje de que la solución no es desestimar los medios públicos por perjudiciales y recurrir a otros medios; la solución es implicarse y defender lo que es de todos, exigiendo que la CRTVG cumpla su función fundacional de forma independiente, plural y profesional", celebran desde Defende a Galega. Hay 400 Viernes Negros. Y los que vendrán.