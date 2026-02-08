Dimite el director ejecutivo de 'The Washington Post' tras despedir a 300 periodistas

El director ejecutivo de The Washington Post, Will Lewis, dimitió este sábado, días después de que el rotativo iniciara un amplio proceso de centenares de despidos que llevaría a recortar puestos en las áreas de deportes e internacional, según recoge EFE.

"Tras dos años de transformación en The Washington Post, ahora es el momento adecuado para dejar mi puesto. Quiero agradecer a Jeff Bezos (fundador de Amazon) su apoyo y liderazgo durante mi gestión como director ejecutivo y editor. (El periódico) no podría tener un mejor propietario", apunta Lewis en una breve nota enviada al personal y recogida por la prensa estadounidense.

Lewis, contratado por Bezos a principios de 2024 para hacer frente a las pérdidas financieras del rotativo, subrayó que, durante su mandato, se han tomado "decisiones difíciles para garantizar el futuro sostenible del Post" y permitir "publicar notas imparciales de alta calidad para millones de clientes cada día".

El actual director financiero del Post y exdirector ejecutivo de la red social Tumblr, Jeff D'Onofrio, asumirá "con efecto inmediato" el cargo de editor y director ejecutivo interino tras la salida de Lewis, según comunicó el periódico.

Los despidos llevarán a recortar puestos en las áreas de deportes y a reducir considerablemente la de internacional, eliminando corresponsalías y enviados especiales en todo el mundo después de años de pérdidas de suscriptores e ingresos.

La empresa despedirá a aproximadamente el 30% de sus empleados, según informó The New York Times, y los recortes afectarían al área comercial y a más de 300 de los aproximadamente 800 periodistas de la redacción.

Los recortes en el periódico se esperaban desde hace semanas cuando el rumor de que se iba a desmantelar el área de deportes se había intensificado tras conocerse que el Post habría informado a los periodistas que debían cubrir los Juegos Olímpicos de Invierno en Italia y que no lo harían.