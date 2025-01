Del "club de machos" al capitalismo de vigilancia: libros para conocer a la "tecnocasta" de Silicon Valley

Opacada por el saludo nazi de Elon Musk, la imagen de la élite de Silicon Valley, los niños prodigio made in USA, sentados prácticamente en primera fila en la investidura de Donald Trump ha hecho correr ríos de tinta durante el mes de enero. La "derecha tecnológica" o, como les llamó Pedro Sánchez, "tecnocasta" y "tecnomillonarios" rindieron así pleitesía al nuevo líder después de que Mark Zuckerberg abrazase la ideología más ultra y antes de que los líderes de la inteligencia artificial asegurasen que el nuevo presidente será "increíble".

Pero, sobre todo, hicieron evidente un giro ultra que, en realidad, de puertas para dentro no lo era tanto. El gran error del gran público, sobre todo de fuera de EEUU, fue confundir el aura hippy de esta industria creada por jóvenes genios con progresismo, cuando lo único que hay son multimillonarios que se definen así mismo como libertarios que solo se preocupan por seguir engordando sus cuentas bancarias.

Ante este nuevo escenario ahora evidente, otros tantos ríos de tinta han corrido durante estas últimas semanas sobre qué hacer con sus creaciones ya que son los dueños de algunos de los imperios que controlan las redes sociales con las que nos comunicamos como Instagram, WhatsApp o X, que dirigen nuestros correos y búsquedas en Internet como Google, o que dominan el comercio electrónico como Amazon.

Para tomar decisiones conscientes y conocer un poco mejor lo que se esconde detrás de estas plataformas, repasamos algunos de los títulos que se han publicado a lo largo del último lustro —porque en este campo los años son casi como siglos— sobre Silicon Valley, sus imperios tecnológicos y sus líderes. Por cierto, en una industria en la que los principales líderes son hombres, siete de estos libros están escritos por mujeres.

Para entender cómo funciona Silicon Valley

Valle inquietante - Anna Wiener (Libros del Asteroide, 2021)

A caballo entre la crónica y la novela, Anna Wiener relata en primera persona su experiencia como trabajadora en Silicon Valley. En 2013, y con veinticinco años, dejó su precario empleo de asistente editorial en Nueva York y se mudó a San Francisco atraída por las promesas tecnológicas.

Tirando de eufemismos y sin citar directamente ni nombres de directivos ni de empresas —ella trabajó en "la startup de libros digitales"—, desvela la cara oscura de los productos de esta industria pero también las sombras de las personas que la conforman. Pero, sobre todo, detalla al milímetro la toxicidad del ambiente laboral: desde la ansiedad por las altas expectativas pasando por el racismo y el machismo endémico en una industria controlada por "un club de machos" hasta la ausencia de una conciliación laboral real.

Aunque ya tenga unos años, es la Biblia para entender el capitalismo de la vigilancia, eso es en lo que las redes sociales, en particular, y las tecnológicas, en general, basan sus negocios. Carissa Véliz desgrana en este libro cómo nos vigilan para saber quiénes somos, qué pensamos o qué queremos para predecir nuestro siguiente movimiento. Son los buitres de los datos.

Además, esta doctora en filosofía por la Universidad de Oxford desgrana cómo poner fin a esta economía de los datos. "No estás a la venta. Eres un ciudadano y se te debe privacidad. Es tu derecho. La privacidad es nuestro modo de vendarle los ojos al sistema para que nos trate con imparcialidad y justicia", explica en este libro. Un imprescindible.

La batalla por Uber, una ambición desenfrenada - Mike Isaac (Catarata, 2022)

Esto no es solo un libro sobre Uber, convertido, por cierto, también en serie, Super Pumped, protagonizada por Joseph Gordon-Levitt pero que no se encuentra disponible ahora mismo en ninguna plataforma en España. Además de conocer la historia detrás de la empresa que quiso acabar con la industria del taxi, el periodista del New York Times, Mike Isaac, nos abre la puerta de la primera tecnológica que hizo saltar las alarmas al poner a la vista de todos lo que esconde Silicon Valley: rastreo sistemático de sus usuarios, prácticas mafiosas y sobornos para lograr legislaciones beneficiosas, espionaje a rivales y trabajadores, y una cultura laboral que parecía "una despedida de soltero racista y sexista".

Además también deja un detalle interesante sobre el actual silencio de los trabajadores de Silicon Valley en comparación con lo que sucedió tras la primera victoria de Trump. El por entonces CEO de Uber, Travis Kalanick, nunca llegó a ocupar un perseguido asiento en el consejo en la Casa Blanca por la presión y las críticas de sus empleados que tachaban al presidente de xenófobo, ignorante y racista. No ha ocurrido lo mismo ahora con Musk, por ejemplo.

Imperios digitales. La batalla global por la tecnología que marcará la geopolítica del futuro - Anu Bradford (Shackleton books, 2024)

La investigadora Anu Bradford recuerda al inicio de su libro que, en 2021, solo Apple y Meta juntas valían más que las cien empresas con mayor capitalización bursátil que cotizan en la Bolsa de Londres. Partiendo de la premisa de que la tecnología es el "petróleo digital", describe con un meticuloso detalle un escenario en el que existen dos grandes modelos en competencia. China y EEUU (tal y como ha evidenciado la aparición esta misma semana de Deepseek), que buscan dominar y controlar una industria concentrada en un puñado de grandes compañías.

Y también dibuja un tercer actor en discordia, la UE, en un papel de árbitro que se ha dotado de un valioso modelo regulatorio ante su incapacidad de plantar cara a sus dos competidores en materia de innovación. Un complejo tablero de una guerra invisible que se dibuja en este extenso libro convertido ya en un texto de referencia de la geopolítica digital.

Para (intentar) entender a Musk, la estrella de Trump

Elon Musk - Walter Isaacson (Debate, 2023)

Walter Isaacson es un experto en escribir biografías. Mítico es su libro sobre Steve Jobs, material incluso de películas. Y lo mismo hace ahora con Elon Musk, que además de ser el dueño de X, Testa y SpaceX es ahora uno de los hombres de confianza de Trump. En la que el propio autor define como una historia "asombrosamente íntima" tras dos años a la sombra del hombre más rico del mundo, se ofrece un relato a caballo entre la adulación y un repaso a su vida desde una infancia en la que sufrió bullying hasta cómo compró la red social.

Aunque detalla que el multimillonario nunca había sido una persona con demasiado interés por la política, la propia compra de Twitter podría estar enmarcada dentro de esta lucha por acabar con el virus woke que lo obsesiona desde el covid y la transición de su hija Jenna. Según relata Isaacson, para él "era importante contar con una plaza pública que sea inclusiva" y con sus hijos habría llegado a bromear diciéndoles que había comprado la plataforma para que Trump, al que definió en 2022 como "el campeón mundial de decir gilipolleces", saliese elegido en 2024.

Twitter, el pájaro de la discordia - Kurt Wagner (Península, 2024)

"Elon Musk mató a Twitter, tanto figuradamente al cambiar su dirección, como literalmente al cambiar el nombre de la compañía", explicó a infoLibre el periodista de Bloomberg Kurt Wagner con motivo del aterrizaje en España de este libro que profundiza en los orígenes de la red social hasta la batalla legal por su control en 2022. Eso sí, no toda la culpa es del nuevo amigo de Trump: Jack Dorsey, uno de los cofundadores de la plataforma, también es responsable directo de su estado actual.

El libro aborda los debates y los conflictos que rodearon a una plataforma que hizo historia creando su propio lenguaje y siendo pieza clave durante la Primavera Árabe y en movimientos como el #BlackLivesMatter o el #MeToo. Ahora, en cambio, vive un nuevo nivel de intensidad desde la irrupción de Musk con decisiones absurdas, despidos masivos, una gestión un tanto peculiar y un escoramiento de sus algoritmos hacia la derecha más radical.

Para entender los secretos de Mark Zuckerberg

Sin filtro. La historia secreta de Instagram - Sarah Frier (Conecta, 2020)

La periodista de Bloomberg, Sarah Frier, analiza cómo Instagram pasó de ser una red social con un toque bohemio y artístico a fenómeno de masas cultural narrando en detalle las luces y sombras de sus primeros diez años de vida: su creación, cómo la compró Facebook, cómo Zuckerberg la boicoteó cuando ya era suya porque le preocupaba que su éxito "pisoteara" a su creación, cómo fue la salida de sus dos fundadores Kevin Systrom y Mike Krieger y cómo Adam Mosseri tomó las riendas de la plataforma.

Uno de los elementos más interesantes de este libro, más allá de la historia de Instagram, es conocer cómo es Zuckerberg cómo jefe. Sus artimañas y sus ansias por demostrar que el único que manda en Menlo Park es él. "Quería dejar claro que en Facebook sólo hay un CEO que importa: Zuckerberg", explicó Frier a preguntas de infoLibre sobre la salida de los dos fundadores pocos meses después de que los de WhatsApp hicieran lo mismo.

Código roto. Los secretos más peligrosos de Facebook - Jeff Horwitz (Ariel, 2024)

El periodista del Wall Street Journal, Jeff Horwitz, relata en este libro las malas prácticas de Facebook. En esta obra se desgranan los pormenores de la investigación Los papeles de Facebook basada en los archivos internos que recopiló Frances Haugen, extrabajadora del imperio conocido ahora como Meta. ¿El resultado? Un complejo entramado creado por el imperio de Zuckerberg de manipulación política, desinformación y problemas de salud mental para los menores.

En una entrevista con infoLibre, Horwitz reconoció que tras la publicación de la investigación "nadie se sorprendió de que Facebook tuviera efectos negativos" pero sí que llamó poderosamente la atención que era "la propia mecánica" de la red social la que provocaba todo estos efectos negativos y que se dejaba claro que "Meta sabía sabía lo que estaba haciendo" y prefirieron no hacer nada.

Para entender el fenómeno Bezos

Estados Unidos de Amazon. La historia del futuro que nos espera - Alec MacGillis (Península, 2022)

Otro de los que se sentó muy cerca de Trump el día de su investidura fue Jeff Bezos. Fundador de Amazon y dueño del Washington Post, este libro de Alec MacGillis, más que profundizar en su figura, detalla cómo esta aplicación de comercio electrónico ha cambiado la sociedad en EEUU. Es el conjunto de las historias de personas anónimas que luchan por sobrevivir a la sombra de este gigante tecnológico. ¿El resultado? Un relato íntimo del capitalismo contemporáneo y una mirada también a lo que nos espera a los europeos.

Para entender cómo sus productos se han llenado de desinformación y odio

El periodista de The New Yorker, Andrew Marantz, analiza a la perfección cómo la extrema derecha explota la utopía de la "democratización de la información", ese internet libre que prometían las tecnológicas, para impulsar sus fanatismos en la masa social. Durante más de un año exploró el mundo de Silicon Valley, pero también el de los conspiradores, supremacistas blancos y troles nihilistas que dinamizan en gran medida las bases electorales de Trump.

Explica también cómo los ultras se aprovechan de unos algoritmos que premian el contenido extremista y polarizador porque odiar es divertido y consigue retener más al usuario, la base del negocio de las redes sociales: nuestros datos y nuestra atención. Y también apunta cómo todo esto encamina a los jóvenes hacia la radicalización en línea y cómo se difunden anónimamente unas ideas marginales al imaginario colectivo. Publicado en 2021, una crónica que adelantó lo que pasó en 2024 y lo que está pasando en 2025.

La cultura del odio. Un periplo por la dark web de la supremacía blanca - Talia Lavin (Capitán Swing, 2022)

Talia Lavin no lo tuvo fácil para escribir este libro ya que se infiltró como una rubia nazi y como un íncel desamparado en algunos de los grupos que proliferan en Internet llenos de extremistas y supremacistas blancos. Así hace un relato exhaustivo de las redes que se generan en Internet y que están llenas de antisemitismo, racismo y poder blanco. Publicado en 2022 y con los Proud Boys como uno de sus protagonistas, está de total actualidad tras la puesta en libertad por parte de Trump de los asaltantes al Capitolio. Y puede servir perfectamente como segunda parte del trabajo de Andrew Marantz.

Para entender cómo pelear contra la "tecnocasta"

Las redes son nuestras - Marta G. Franco (Consonni, 2024)

Hubo un tiempo no muy lejano en el que las redes sociales, como Facebook o Twitter, eran otra cosa y fueron uno de los pilares del 15M o las Primaveras Árabes. Millones de personas usaron estas plataformas para generar ruido y esta agitación alimentó movimientos sociales de masas. "El caso es que llegamos demasiado lejos", asegura Marta G. Franco en este libro que repasa cómo "las fuerzas del mal se reorganizaron: aprendieron de nuestras tácticas de inteligencia colectiva y las transformaron en un conjunto de metodologías para hacer trampas y bullying".

Además de detallar la historia de internet, el cómo hemos llegado hasta aquí y cómo las grandes tecnológicas han mercantilizado la web y la han convertido en su negocio, también dibuja un mapa para volver a habitarla: "Toca salirnos de los raíles que han sido instalados para las locomotoras de los señores multimillonarios que vamos a ver descarrillar".

Digitalización democrática. Soberanía digital para las personas - Simona Levi (Editorial Rayo Verde, 2024)

Una premisa similar a la de Marta G. Franco es la de Simona Levi en un libro que gira alrededor de conceptos como la digitalización democrática y la soberanía digital pero que también explica cómo las instituciones han cedido Internet para que las poderosas tecnológicas lo transformen en su propio latifundio privado. "Las instituciones tienen una responsabilidad en haber dejado que Internet sea como el Salvaje Oeste", afirmó a infoLibre el pasado septiembre la también cofundadora de la plataforma especializada en derechos digitales Xnet.

Desmonta mitos y propone caminos concretos y, sobre todo, obligaciones institucionales para una digitalización más democrática, distribuida y no monopolística. Porque, tal y como señala, "es difícil que la población sea consciente de sus derechos y de las buenas prácticas cuando las instituciones no lo hacen".

Y dos documentales de regalo

"Sólo hay dos industrias que llaman a sus consumidores 'usuarios': las de las drogas y las de software". Esta es una de las hipótesis de la que el documental del director Jeff Orlowski que analiza la influencia de las redes sociales con extrabajadores de tecnológicas que avisan de los peligros y de la adicción que generan las herramientas que ellos mismos crearon basadas en el "capitalismo de la atención": "Es como si tuvieran un muñeco de vudú de nosotros", admite Aza Raskim, extrabajador de Mozilla.

La alianza de Trump y las tecnológicas lleva al planeta al borde del precipicio Ver más

"Hemos creado herramientas para desestabilizar la sociedad", indica Tristan Harris, ex diseñador ético de Google, y una de las voces claves de este documental y que apunta a que no es la propia tecnología la amenaza sino su capacidad de "sacar lo peor" del ser humano.

Este documental de Nick Green de hora y media repasa la historia de Zuckerberg y de Facebook utilizando como hilo conductor sus comparecencias en abril de 2018 ante sendas comisiones del Senado y el Congreso. Con extrabajadores de Meta y expertos, hace un retrato de "la mayor empresa de toda la historia" con su fundador y CEO como "dictador" detallando cómo influenció su algoritmo en la victoria de Trump en 2016, el escándalo de Cambridge Analytica, cómo fue una pieza fundamental en el genocidio de rohinyás en Birmania o en el asalto al Capitolio, o la importancia de las revelaciones de Frances Haugen que confirmaba con documentos lo que muchos ya sabían: que la compañía antepone sus beneficios a las personas.

Mención aparte merece la importancia que este documental le da a Peter Thiel. El que fuera uno de los principales inversores de Facebook, se ha convertido en un activista proTrump y cómo ha influido en Zuckerberg. "No creo que tenga políticas profundas, su política es Facebook", se comenta en un momento de la película sobre el empresario.