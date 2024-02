¿Queda alguien en Facebook? La red social cumple 20 años incapaz de conectar con la generación Z

"Da sensación de cementerio, de poblado del oeste abandonado. Es un zombi, ya ha muerto pero se sigue moviendo". Así de contundente describe el experto Ferran Lalueza, profesor de Comunicación y Social Media de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), el estado actual de Facebook, que celebra este domingo 4 de febrero sus 20 años de vida, todo un hito en Silicon Valley. Y, justamente, la misma edad que tenía Mark Zuckerberg cuando creó la red social por antonomasia: el ahora todopoderoso líder de Meta celebrará el próximo mayo su 40 cumpleaños.

Mucho ha llovido desde aquel día de 2004 en el que el ahora quinto hombre más rico del mundo desarrolló en su habitación de la Universidad de Harvard, junto a Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz y Chris Hughes, el sitio thefacebook. "Fue la primera red social masiva. Marcó un antes y un después en el uso de las plataformas", recuerda Laura Pérez Altable, doctora en Comunicación e investigadora de la Universitat Pompeu Fabra.

Lo que empezó siendo una plataforma para los estudiantes universitarios de la Ivy League y Stanford, ahora es un complejo entramado tecnológico. "Es una anomalía que una red social se mantenga veinte años", reconoce Lalueza. En estas dos décadas, Facebook ha recuperado su nombre —en octubre de 2021, el conglomerado empresarial se rebautizó como Meta—, se retroalimenta y se complementa gracias a la aparición de WhatsApp, Instagram o Threads, y se ha expandido más allá de las redes sociales con el metaverso y la inteligencia artificial. Un extenso imperio bajo la estricta batuta de Zuckerberg —con el español Javier Oliván como director de Operaciones, su número dos desde 2022— con más de 3.000 millones de usuarios activos mensuales repartidos por todo el mundo, una cifra récord que sobrepasó el pasado verano y que implica que casi la mitad de la población del planeta está —o ha estado— en esta plataforma.

En concreto, y según los últimos resultados de la tecnológica presentados este mismo jueves, Facebook contaba, al cierre de 2024, con 2.110 millones de usuarios activos diarios, un 6% más que en año pasado, y con 3.070 millones de usuarios activos mensuales, un 3% más. En principio, la cifra de usuarios es para tirar cohetes, al igual que sus beneficios, que han sido de récord. "Tuvimos un buen trimestre ya que nuestra comunidad y nuestro negocio continúan creciendo", aseguró Zuckerberg durante la presentación de los resultados de Meta. Sin embargo, estos números tienen letra pequeña. "Habría que ver si muchos de estos usuarios son usuarios activos", puntualiza Pérez Altable.

¿Por qué seguimos en Facebook?

Aún con la hoja de resultados en verde, lo cierto es que Facebook se percibe como un cementerio, eso sí, con millones de usuarios con sus perfiles activos. ¿Y por qué siguen estos usuarios aquí? Las razones son múltiples y variadas: por pura inercia, por formar parte de un complejo ecosistema en el que también están Instagram y WhatsApp o por mantener contactos que no tenemos en otras redes sociales. "Siguen ahí porque así se enteran de la vida de sus allegados y están al día de sus amigos, mientras que en otras plataformas conectan con influencers", explica Pérez Altable.

¿Y le compensa a Meta mantener operativo Facebook? Los expertos consultados por infoLibre coinciden en que sí. "Le pueden sacar beneficio. Aún es la gallina de los huevos de oro y no creo que Zuckerberg tenga previsto desmantelarla", apunta Lalueza, aunque esto no quita que sea cuestión de tiempo que "muera de inanición".

Pérez Altable también señala otra causa: la propia marca. Aunque está muy dañada, y el cambio de nombre del conglomerado a Meta confirmó que en la propia compañía son conscientes, para esta experta es clave que "Facebook fue primera y Meta llegó después".

Y es que aquí reside una de las claves de la supervivencia de la plataforma: su futuro está ligado al de Zuckerberg porque es su creación. "Su imagen está asociada a Facebook", sostiene Pérez Altable. "El aspecto emocional le condiciona", reconoce Lalueza que indica que es la única que ha creado ya que el resto "o las ha comprado o las ha clonado": "Es lo más cerca que ha estado de aportar algo novedoso".

Facebook como sinónimo de anticuado, obsoleto y viejo

Y es que, al final, a pesar de las cifras millonarias, lo importante en esta industria es la percepción que se transmite. En el caso de Facebook, esta sensación es que estos números no cuentan toda la verdad.

De puertas para fuera, la impresión de que ya no hay nadie en Facebook es algo palpable. Así, y según el Estudio de Redes Sociales 2023 de Iab Spain, esta red social es percibida como anticuada, obsoleta o vieja. Para los adolescentes es sinónimo, según apunta Lalueza, de "algo viejuno y demodé" y prefieren otras plataformas como Instagram y, sobre todo, TikTok.

Y de puertas para dentro, aunque los usuarios siguen estando, lo cierto es que ya no como antes: ya no hay jóvenes y la pérdida de usuarios —sobre todo en Europa— se compensa con el crecimiento en mercados emergentes, como Asia o Sudamérica.

Aunque la red social se niega sistemáticamente a revelar los datos de usuarios desglosados demográficamente, investigaciones externas han mostrado durante estos últimos años la ausencia de sangre joven. La última este mismo mes de diciembre. La encuesta de Pew Research Center entre adolescentes estadounidenses de 13 a 17 años destaca que la proporción de adolescentes que usan Facebook ha disminuido del 71% de los años 2014-2015 al 33% actual.

"Hace diez años, era una red relativamente joven, y muchos adolescentes la usaban. Esos usuarios hoy son adultos", detalla Lalueza. Para este experto, el "gran drama" de la red social es que "no ha sabido resultar atractivo para la gente joven y esto, evidentemente, compromete su futuro porque los usuarios mayores van a desaparecer en algún momento y los que marcan tendencia son los jóvenes".

Perfil del usuario en España: mujer, casada y de entre 40 y 64 años

La ausencia de adolescentes, no es sólo cosa de EEUU. En España, según el IX Informe sobre el uso de Redes Sociales elaborado por The Social Media Family y publicado el pasado verano, el perfil del usuario de Facebook es una mujer —53,4%—, casada —8,76%— y de entre 40 y 64 años de edad —50,6%—. En cambio, la franja de 13 a 17 representa el 0,3%, la de 18 a 39 el 39,1% y la de mayores de 65 el 10,1%. "Si quiere seguir siendo sostenible, tiene que acercarse a la gente más joven", asegura Pérez Altable, que indica que el problema es la competencia: "Los adolescentes y los veinteañeros están en otras redes sociales".

Meta no se esconde y reconoce el problema. En una entrevista con Associated Press el pasado mayo, el director de Facebook, Tom Alison, aseguró que uno de sus objetivos es "atraer a adultos jóvenes" y que estaban trabajando en conseguirlo. "No sé si dentro del conglomerado están poniendo muchos esfuerzos en que evolucione. La red social es hoy lo mismo que hace diez años", apunta Pérez Altable. Y lo cierto es que, por ahora, y sin mucho éxito, lo único que han intentado es algo tan poco revolucionario como copiar a TikTok para reclutar a la generación Z.

Zuckerberg pide perdón por el abuso infantil en redes

Pero, más allá de intentar rejuvenecer a su público, Facebook en particular, y Meta en general, tiene por delante otro reto mayúsculo también relacionado con la generación Z: los efectos de las plataformas en la salud mental de los más jóvenes. "Es un reto de las redes, pero también de la sociedad", recuerda Pérez Altable.

Esta misma semana, Zuckerberg protagonizó el último episodio de esta crisis en el Senado. En un gesto inaudito durante la audiencia sobre seguridad infantil en la que también estaban presentes directivos de X, TikTok, Snap y Discord, se puso de pie a petición de un senador, se dio la vuelta y pidió perdón a las familias presentes de víctimas de abuso o acoso infantil en línea: "Lamento todo lo que habéis pasado. Nadie debería tener que pasar por las cosas que sus familias han sufrido".

During a Senate hearing, Meta CEO Mark Zuckerberg was urged to apologize to families who say their children were harmed by social media https://t.co/Iq04bvSfT6 pic.twitter.com/KDxGioIH0J — Reuters (@Reuters) 1 de febrero de 2024

No obstante, las palabras de Zuckerberg no sirvieron para aplacar las críticas durante su comparecencia y fue acusado de tener las manos "manchadas de sangre" o que "su producto está matando a gente". Tampoco le valió tener sentada al lado a la directora ejecutiva de X, Linda Yaccarino. "Facebook, al contrario que Twitter, sí que tiene moderadores de contenido, pero es evidente que no llegan", recuerda Pérez Altable.

Pero este episodio de Zuckerberg en el Senado cierra un círculo para Facebook que inició su exempleada Frances Haugen en el mismo escenario en 2021 cuando desveló que la compañía engañó al público "reiteradamente" sobre el impacto que tienen sus redes sociales en la seguridad de los menores, la eficacia de la inteligencia artificial y su papel para expandir mensajes de odio. Ella fue la garganta profunda de los Facebook Files que, entre muchos trapos sucios, sacó a la luz un estudio de la propia empresa que reveló que "un 32% de las chicas dicen que cuando se sienten mal con su cuerpo" e Instagram "les hace sentir peor".

La macrodemanda contra Meta por la salud mental de los menores

Entre ambas declaraciones, los problemas no han dejado de acumularse a las puertas de Menlo Park. A finales del pasado mes de octubre, una coalición de 41 estados de EEUU, a los que se ha sumado el Distrito de Columbia, presentaron una macrodemanda contra Meta por diseñar Facebook e Instagram de forma "dañina y adictiva" para los menores de edad. "Ha aprovechado tecnologías poderosas y sin precedentes para atraer, involucrar y, en última instancia, atrapar a jóvenes y adolescentes", asegura el documento de más de 200 páginas en el que algunos fiscales comparan a estas plataformas con el tabaco o el opio.

Según publicó Techcrunch, Meta podría aceptar cambios en ambas plataformas para llegar a un acuerdo y evitar así el juicio y posibles sanciones. Por esta razón, en los últimos meses, la tecnológica ha comenzado a mover ficha a medida que aumenta la presión de las autoridades, tanto de EEUU como de la UE con la entrada en vigor de la Ley de Servicios Digitales que busca crear un espacio digital más seguro con "reglas estrictas sobre transparencia y rendición de cuentas" para proteger a "nuestros niños, sociedades y democracias".

Así, uno de sus últimos anuncios se produjo a principios de este 2023. Según publicó The Verge, Meta ocultará a los adolescentes en Facebook e Instagram contenido sobre autolesiones, suicidio y trastornos alimentarios, incluso si sus amigos lo comparten.

¿Cuánto tiempo seguirá Zuckerberg al frente?

Zuckerberg busca destronar a Musk como 'tuitero en jefe' con la llegada de Threads a la UE Ver más

Pero rejuvenecer a su público y la protección de la salud mental de los más jóvenes no son los únicos desafíos que Facebook tiene por delante. Para Ferran Lalueza, enfrenta otros dos grandes retos. Por un lado, "hacer frente a la competencia emergente": "TikTok ha estado cerca de hacerle sombra y hay aspirantes que le tienen ganas".

Y, por otro, mantener a flote su negocio estrella: vender datos a los anunciantes. "Tienen que reciclarse para seguir monetizando y adaptarse a las nuevas legislaciones que, en el caso de Europa, son muy estrictas", sostiene este experto.

Además, Facebook en particular, pero también Meta en general, vivirá en algún momento de su futuro un momento crucial: la salida de Zuckerberg de la compañía. "Si se le hubiera pasado por la cabeza dejar el cargo, ha habido crisis a lo largo de estos últimos años, como la de Cambridge Analytica, en las que realmente el movimiento de dar un paso al lado hubiera sido un gran favor. Y no lo hizo", argumenta Lalueza. Para este experto, "es una anomalía que siga al frente" de la tecnológica, aunque su narcisismo, "sólo comparable al de Musk", y su carácter mesianico explican su permanencia al frente: "No tener este papel protagonista le costará mucho".