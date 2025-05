El PP de Galicia impondrá la directora de la CRTVG con el rechazo de oposición y representación del personal

"Es una sorpresa absoluta, una broma pesada, de mal gusto y difícil de creer". Raquel Lema, presidenta del comité intercentros de la CRTVG —ahora Corporación de Servicios Audiovisuales de Galicia (CSAG)— reaccionó así después de que el PP confirmara este martes en el Parlamento su propuesta para la primera dirección general de la renombrada compañía de medios públicos de Galicia.

Los populares han propuesto a Concepción Pombo Romero, hasta ahora miembro de la cúpula de la corporación, como responsable del área de la que dependen los servicios informativos, una figura que no cuenta con el aval del BNG ni del PSdeG. Sin embargo, esto no supone un obstáculo. A diferencia del mecanismo nunca utilizado de la ley de 2011, la ausencia de un pacto con la oposición no implica que la propuesta de los populares vaya a fracasar. Concha Pombo —como es conocida— será la nueva directora general porque, aunque en la primera votación no consiga 45 o 50 votos a favor, los 40 del PP serán suficientes en el segundo intento.

Dirigirá los medios públicos de Galicia, a pesar de que la oposición ya ha manifestado un rechazo total a su figura y a pesar de que la representación laboral del personal, colectivos como Defende A Galega y trabajadores a título individual advierten de una indignación que, quizás, no supera su asombro. Una propuesta que confirma, coinciden, la nula cesión que el PP hace ante las críticas, sentencias y polémicas que rodean a la CRTVG desde hace años. Y una elección que sigue generando malestar.

"Es incluso difícil de creer que fueran capaces de tomar esta decisión después de vendernos una nueva ley para mejorar y buscar un supuesto acuerdo; si esta es su primera opción, no me extraña que hayan cambiado la legislación para poder esquivar cualquier pacto", explica sobre la elección del PP Raquel Lema, quien considera "imposible" que una figura como Concepción Pombo "pueda generar ningún tipo de consenso". "Estamos hablando de la persona responsable de los informativos desde 2017, es decir, la máxima responsable de la manipulación, en la etapa de mayor control político y descrédito de la información en los medios públicos de Galicia", añade.

Desde Defende A Galega, colectivo a través del cual el personal se moviliza desde 2018 para denunciar lo que consideran un evidente control gubernamental en la TVG y en la Radio Galega, la opinión es similar. "A la espera de ver cómo finaliza el trámite parlamentario", aclara la entidad, "la propuesta del grupo mayoritario no es la más idónea por continuista y conformista".

Defende A Galega considera que la elección de Pombo "demuestra falta de ambición y de análisis crítico" y que supone que "la Xunta renuncia a su obligación de corregir los graves errores y los vicios adquiridos durante el mandato de Sánchez Izquierdo". "Nunca hubo peor clima laboral en los servicios informativos, nunca tanta protesta por la parcialidad de la línea informativa de los medios públicos dentro y fuera de la Corporación y nunca índices de audiencia tan bajos. Eso es lo que se premia e incentiva con esta propuesta", afirman con contundencia.

Desde dentro, y manteniendo el anonimato, veteranos trabajadores de los medios públicos aseguran estar "de luto" ante una propuesta que les supone "una enorme decepción". "Pombo es una de las más firmes destructoras de la información plural y conocemos bien su historial", dice un experimentado periodista que insiste también en el continuismo y en la obsesión del PP por optar para dirigir los informativos, y ahora la antigua CRTVG, por figuras "que representan la postura más rancia de la derecha y que son perfectamente obedientes a las órdenes de sus superiores".

"Estará a plena disposición de Alfonso Rueda, que parecía moderado en lo que respecta a los medios públicos al lado de Feijóo y que se está revelando como todo lo contrario", añade la misma fuente. "Es evidente que quieren dejar todo atado y bien atado", dice quien define a Pombo como una "figura de perfil bajo, que apenas salía del despacho". Y que coincide con el diagnóstico del comité: "Es responsable no solo del descrédito de los servicios informativos, sino también de las audiencias, cada vez más bajas, en los telediarios".

"El desapego de la gente hacia los informativos de los medios públicos es cada vez mayor y Pombo, por su cargo, es una de las culpables, si no la gran culpable", concluye.

Porque la representación laboral cree que todo indica que la actual situación que denuncian "puede ir a peor". "Tenemos miedo de que así sea porque la propuesta supone no recoger ninguna de nuestras demandas de todos estos años; había muchas maneras de orientar el camino futuro de los medios públicos, aun viniendo de la mano del PP, pero el mensaje que lanzan es bastante claro: si no quieres caldo, toma dos tazas", resume Raquel Lema.

La presidenta del comité intercentros reconoce que Pombo "no estaba en las quinielas" ni de la representación laboral ni de "nadie del personal". "¿Quién iba a esperar tan mala noticia, este mensaje demoledor de continuidad? Hay una cierta intencionalidad no solo de premiar y mantener la línea dura de manipulación y control ideológico, sino de extenderla a toda la programación y no solo a los informativos", explica.

"Si se consuma la elección, será una nueva oportunidad perdida para la urgente renovación que necesitan los medios públicos de Galicia", añaden desde Defende A Galega, colectivo que cree que "con esta candidatura tampoco se saldrá de la situación de declive en la que se encuentran los medios públicos".

"¿Quién sabe si Pombo tiene un proyecto diferente al que ha estado ejecutando hasta ahora y anuncia mano tendida al personal, que contará con todo el mundo y que pondrá fin a la política de represión contra el personal crítico", dice Lema, que recuerda que la nueva directora general, si se confirma su nombramiento, "tiene el poder para marcar ese cambio en la gestión, no solo del conflicto, sino de la situación de riesgo psicosocial, desmotivación y represalias".

Desde el personal, hay quien no augura demasiadas buenas noticias visto, recuerdan, el trabajo de Concepción Pombo al frente de los informativos. "El ambiente en la redacción de informativos es casi una disciplina militar, de ordeno y mando; las decisiones no son colegiadas y hay una estructura piramidal y jerárquica donde el periodismo en equipo no existe", explican fuentes de la redacción sobre un funcionamiento diario "de estructura militarizada, sin opción a debate ni a propuestas". No tiene relación, explican, con la inclinación de la que se prevé como nueva directora general por las informaciones sobre el ejército. "Todos saben que la tendencia a incluir en los telediarios informaciones sobre la Armada o sobre maniobras militares proviene de ella", concluyen.